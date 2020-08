Weltfototag – Rollei gibt mehr als 50 % Rabatt!

Der 19. August ist Weltfototag. Da gibt es bei Rollei satte Rabatte: bis zu 53 % auf ausgewählte Reisestative, maximal 50 % auf FX Pro Rechteckfilter und Astroklar Nachtlichtfilter. Einige Studioblitze und LED-Flächenleuchten reduziert Rollei um bis zu 19 %, MIOPS-Kameraauslöser werden 34 % günstiger. Sonderaktionen gibt es auch für diverses Videozubehör sowie Kamerataschen und Rucksäcke. Doch aufgepasst: Die starke Rabatt-Aktion endet bereits morgen!

Der 19. August 1839 gilt als Geburtstag der Fotografie. An diesem Tag präsentierte der französischen Maler Louis Daguerre seine Daguerreotypie der Öffentlichkeit – und stellte das fotografische Verfahren jedem zur freien und unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung.

Seit 2009 ist der 19. August Weltfototag – aus der Taufe gehoben vom australischen Fotografen Korske Ara. Rollei feiert dieses wichtige Datum mit unglaublichen Rabatten.

Aber Achtung: Die Rabatte von teils mehr als 50 % gibt es nur heute und morgen. Die außerordentliche Rabatt-Aktion von Rollei zum Weltfototag ist schon am Donnerstag um 23:59 Uhr Geschichte. Zögern Sie also nicht und bestellen Sie ihr unverzichtbares Foto-Zubehör am besten noch heute.