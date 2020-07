LAOWA 10-18mm f/4,5-5,6 Zoom

Extremes Weitwinkel-Zoom für Leica L

Dieses Objektiv wurde speziell für die Reise entwickelt und so hat Venus Optics einen Kompromiss zwischen dem kleinsten Objektiv seiner Klasse (weniger als 10cm) und dem geringen Gewicht (unter 500g) gefunden. Die Bildwinkel zwischen 102° (18mm) und 130° (10mm) bieten dem Fotografen genügend Freiheiten, um mit Leichtigkeit Landschafts- oder Architekturaufnahmen zu gestalten. Dank der kurzen Naheinstellgrenze von nur 15cm sind Makroaufnahmen möglich, die von vorn bis hinten scharf wirken und deren Vordergrund extrem betont wird. Ein rückseitiges Filtergewinde nimmt 37mm Filter auf. Die Blende kann mit einem Schalter von Rastblende auf stufenlose Blendeneinstellung umgestellt werden, ideal für Foto- oder Videoaufnahmen. Bei Aufnahmen gegen die Sonne oder eine Lichtquelle ergibt sich dank der 5 Blendenlamellen ein perfekter 10-strahliger Reflex.

Die Scharfeinstellung erfolgt manuell, ebenso die Blendeneinstellung.

LAOWA 15mm f/2,0 Zero-D

Verzeichnungsfreies Superweitwinkel mit Leica L-Mount

Das LAOWA 15mm f/2 Zero-D ist mit f/2,0 eines der lichtstärksten und verzeichnungsfreiesten Superweitwinkelobjektive auf dem Markt für Vollformatkameras. Die optische Konstruktion des 500g leichten und knapp 9cm langen Objektivs besteht aus 12 Elementen in 9 Gruppen, darunter 2 asphärische Elemente und 3 Elemente mit extra geringer Streuung. Das patentierte optische Design minimiert erfolgreich die Verzeichnung sowie die chromatische Aberration und liefert gleichzeitig eine hervorragende optische Leistung bis hinein in die Bildecken. Dieses Objektiv bietet dank der superkurzen Naheinstellgrenze von 15cm zusätzlich die Möglichkeit, auch Objekte in der Nähe scharf abzubilden und mit schönem Bokeh zu gestalten.

LAOWA 12mm f/2,8 Zero-D

Lichtstarkes Superweitwinkelobjektiv für Leica L

Das LAOWA 12mm f/2,8 ist ein lichtstarkes Superweitwinkelobjektiv für Vollformatkameras, welches nahezu verzeichnungsfreie Fotos liefert. Mit dem extremen Bildwinkel von 122° und den geraden Linien ergeben sich fantastische Landschafts- oder Architekturfotos mit einzigartiger Perspektive. Trotz der enormen Brennweite und Lichtstärke ist das Objektiv sehr handlich und besitzt eine herausragende optische Qualität. Für höchste Schärfe, geringste Verzeichnung sowie minimale chromatische Aberration sorgen 2 asphärische Elemente sowie 3 LD (gering streuenden) Elemente.

LAOWA 100mm f/2,8 2:1 Ultra Macro APO

2:1 Tele-Makroobjektiv für Kameras mit Leica L-Mount

Das LAOWA 100mm f/2,8 2:1 Ultra Macro APO ist ein 100mm Objektiv mit einem stufenlosen Makro- Einstellbereich bis zur 2-fachen Vergrößerung. Dabei entspricht seine Bauform und Größe anderen Makroobjektiven, die sich lediglich bis zum Maßstab 1:1 einstellen lassen. Die 12 Linsenelemente in 10 Gruppen und die apochromatische Korrektur (APO) sorgen bei geringster chromatischer Aberration für höchste Abbildungsleistung. Mit 100mm Brennweite, der kristallklaren Schärfe sowie dem schönen Bokeh ist dieses Objektiv nicht nur ein hervorragendes Makroobjektiv 2:1, welches sich bis auf 25cm fokussieren lässt, sondern auch das ideale Porträtobjektiv.

LAOWA 65mm f/2,8 2X Ultra Macro APO

Makroobjektiv mit Vergrößerungsmaßstab 2:1 für Leica L

Das LAOWA 65mm f/2,8 2X Ultra Macro APO Objektiv ist ein extremes Makroobjektiv mit dem Vergrößerungsmaßstab 2:1. Im Gegensatz zu den beiden anderen LAOWA Makroobjektiven mit 2-facher Vergrößerung für Vollformatkameras besticht dieses Objektiv durch das geringe Gewicht von nur 335g und einer kompakten Bauweise – ideal passend für die Systemkameras. Für exzellente Schärfe sorgt die hochwertige Optik mit 3 ED-Linsen und für größte Robustheit die solide Metallkonstruktion.

LAOWA 15mm f/4 Macro 1:1 Shift

Makro-Weitwinkelobjektiv mit Leica L-Mount

Scharfes Makroobjektiv mit 15mm Ultra-Weitwinkel und einem Abbildungsmaßstab 1:1 für kreative Makroaufnahmen. Damit kommt das Motiv im Nahbereich besonders groß zur Wirkung und der Hintergrund kann mit einbezogen werden. Die integrierte Shift-Funktion erlaubt die Korrektur stürzender Linien im Querformat. Als universelles und robustes Objektiv ist es ideal geeignet für die Makro-, Landschafts- und Architekturfotografie.

