Meyer Optik Görlitz Trioplan f2.8 100 II ab sofort verfügbar!

Serienproduktion weiterer Objektive gestartet

Bad Kreuznach – 16. Juni 2020 – mit dem Trioplan 100 f2.8 II ist das erste überarbeitete historische Objektiv von Meyer Optik Görlitz, nach der Übernahme der Traditionsmarke durch den Optik-Spezialisten OPC aus Bad Kreuznach, nun verfügbar.

„Bei allen momentanen, zum Teil schwierigen, Herausforderungen freuen wir uns umso mehr, etwas Positives berichten zu können. Zunächst als Event für die inzwischen leider abgesagte Photokina vorgesehen, können wir mit dem Trioplan 100 II nun das erste Mitglied der neuen Meyer Optik Görlitz Objektiv-Familie in den Markt einführen und werden sehr zeitnah weitere Objektive folgen lassen. Nach vielen Analysen, Optimierungen und Testläufen ist es uns gelungen, ein Objektiv mit der historischen und einzigartigen Bildsprache, in einer ausgezeichneten Qualität, fertigzustellen.“ erklärt Timo Heinze, Geschäftsführer OPC Optics. „Wir konnten durch die intensive Entwicklungszeit und viel harte Arbeit das historische Objektiv in seinem Charakter und seiner Individualität erhalten und weiter verbessern und sind zuversichtlich, dass Fotografen vom Trioplan 100 II begeistert sein werden.“

Das neue Trioplan 100 II zeigt, durch die konsequente Orientierung am historischen Original, genau die Charaktereigenschaften, die es schon früher so begehrt gemacht haben. Durch die Überarbeitung des optischen Designs bietet das neue Trioplan 100 II nun bestmöglichen Kontrast und Bildschärfe. Gleichzeitig bleibt die Bildsprache, für die das Trioplan 100 mit seinem einzigartigen Seifenblasen-Bokeh steht, erhalten.

Die Mindestobjektdistanz (= Arbeitsabstand) des neuen Trioplan 100 II liegt bei 0,9 m und kann durch die Verwendung von Zwischenringen noch weiter reduziert werden. Das ist vor allem für die vielen Fans der Makrofotografie sehr interessant.

Die Anschläge und Laufeigenschaften der Blenden- und Entfernungsringe wurden beim neuen Trioplan 100 II optimiert. Das stufen- und geräuschlose Einstellen der Blende bzw. der Entfernungen ist vor allem bei Filmern/Videografen äußerst beliebt.

Serienproduktion weiterer historischer Objektive steht kurz vor dem Abschluss

Die Serienproduktion des Trioplan 50 f2.8 II und des Lydith 30 f3.5 II werden in Kürze abgeschlossen. Ebenfalls konnte die Produktion des neuen Primoplan 75 f1.9 II und des Primoplan 58 f1.9 II gestartet werden. Die jeweiligen Verkaufsstarts werden in separaten Meldungen bekanntgegeben.