HD PENTAX-D FA★ 85mm F1.4 ED SDM AW: Neues Hochleistungsobjektiv mit Festbrennweite

RICOH IMAGING freut sich, das bereits angekündigte HD PENTAX-D FA★ 85mm F1.4 ED SDM AW als weiteres Objektiv der D FA★-Generation aus der PENTAX „Stern-Serie“ vor- stellen zu können.

Hamburg, 28. Mai 2020. Ein goldener Ring, der Stern in der Objektivbezeichnung und die hochwertige Verarbeitung las- sen auf etwas ganz Besonderes schließen. Das HD PENTAX-D FA★ 85mm F1.4 ED SDM AW bietet als zweites Festbrennweiten-Objektiv der „Stern-Serie“ eine große Lichtstärke bei einem

Maximum an Leistung. Damit werden die Hochleistungsobjektive für PENTAX Spiegelreflexka-meras mit K-Anschluss im 35 mm Aufnahmeformat um eine klassische Porträtbrennweite ergänzt.

Das HD PENTAX-D FA★ 85mm F1.4 ED SDM AW wird ab Juni 2020 erhältlich sein.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.999,- Euro bzw. 2.299.- SFr.

Seit der Einführung der PENTAX K-1 gab es viele Anfragen von PENTAX-Fotografen nach entsprechendenObjektiven mit fester Brennweite. Nachdem zunächst das HD PENTAX-D FA★50mm F1.4 SDM AW als Standard-Brennweite mit großem Erfolg eingeführt wurde, ist nun mit dem HD PENTAX-D FA★85mm F1.4 ED SDM AW ein neues Festbrennweiten-Objektiv der Hochleistungsserie mit moderater Telebrennweite erhältlich, das vor allem für die Porträtfotografie prädestiniert ist.

Die Brennweite von 85 mm mit einer Lichtstärke von F1.4 hat eine lange Tradition im PENTAX-System. Bereits in der Analogfotografie waren diese Objektive, ohne und mit Autofokus, Garanten für eine herausragende Qualität. Daher ist auch nicht verwunderlich, dass sich das Lastenheft für das neue Objektiv nur an Spitzenwerten orientiert.

Bestwerte bei Auflösung, Kontrast und Abbildungsleistung bei gleichzeitiger Vermeidung von Abbildungsfehlern, wie z. B. chromatische Aberrationen und Verzerrungen, sollen im Einklang mit einem ausgewogenen Bokeh und der PENTAX-typischen Tiefenwirkung realitätsnahe Aufnahmen ermöglichen. Dabei wurde das neue Objektiv bereits auf zukünftige Sensortypen ausgerichtet, um die zu erwartende steigende Bildqualität schon heute zu gewährleisten.

Neben all den numerischen und technischen Details, galt es aber auch ein Objektiv zu kreieren,das den Ansprüchen von PENTAX als Verfechter der Spiegelreflex-Fotografie gerecht wird. Denn was nützen Spitzenwerte, wenn das Bildergebnis und die Leidenschaft für die Fotografiezu kurz kommen? So wurde vor allem auch das traditionelle Fotografie-Erlebnis bei allen Planungen berücksichtigt. Dabei stand im Mittelpunkt, dass der Fotograf den gesamten Aufnahmevorgangunverfälscht erleben kann, indem er mit dem Motiv direkt kommunizieren und es detailliertin Echtzeit durch ein scharfes, klares Bild, wie es durch den hochwertigen optischen Suchereiner Spiegelreflexkamera erzeugt wird, einfangen kann.

In dem neuen HD PENTAX-D FA★ 85mm F1.4 ED SDM AW werden diese Anforderungen mitden Erfahrungen als Pionier der Spiegelreflextechnik vereint und in perfekter Weise umgesetzt.

Das HD PENTAX-D FA★ 85mm F1.4 ED SDM AW im Detail

Das neue 85mm Hochleistungsobjektiv der D FA★ -Serie

Objektive mit einer herausragenden Leistung werden im PENTAX-System mit einem Stern (★) gekennzeichnet. Um dieses Prädikat zu erhalten, sind folgende drei Basisparameter zu erfüllen:

Bestmögliche Bildqualität mit gleichmäßiger Schärfe von der Mitte bis zu den Bildrändern

Große Blendenöffnung mit besonders ausdrucksvoller Bildwirkung

Hochwertige Verarbeitung und Materialien mit hoher Robustheit und einfacher Handhabung

Dabei gilt es die Objektive der D FA★-Serie nicht nur optimal auf aktuelle Aufnahmesensoren abzustimmen, sondern diese auch für zukünftige Aufnahmetechniken zu konstruieren und gleichzeitig weitestgehend kompatibel zu älteren Kameras zu halten. Die Objektive der Stern-Serie (DA★ und D FA★) werden durch ein neues Logo gekennzeichnet, das in den Objektivtubus eingelassen ist.

Hohe Lichtstärke F1.4 für perfekte Portraitaufnahmen und besondere Anwendungen

Neben den höchsten Qualitätsstandards der D FA★-Serie, muss ein Objektiv der gemäßigten Telebrennweite auch ganz spezielle Anforderungen erfüllen. Dabei ist die maximale Blendenöff- nung von F1.4 eine wichtige Voraussetzung nicht nur für Porträtaufnahmen mit effektiv defokus- siertem Hintergrund und damit verbundenem Bokeh, sondern auch für viele weitere Anwendun- gen, wie z. B. Aufnahmen bei wenig Licht und aus der Hand oder in speziellen Genres wie der Konzert- und Reportagefotografie.

Modernste optische Technologie

Das HD PENTAX-D FA★ 85mm F1.4 ED SDM AWbesitzt drei optische Super ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion) zur effektiven Minimierung der chromatischen Aberration und ein asphärisches optisches Element aus geformtem Glas zur effektiven Kompensation von sphäri-schen und chromatischen Aberrationen sowie der Feld-krümmung, um selbst bei offener Blende extra klare, kontrastreiche Bilder mit Rand-zu-Rand-Schärfe ohne Farbsäume zu liefern. Darüber hinaus wird die Verzeichnung, bei einer Fokussierdistanz von bis zu vier Metern, auf nahezu Null reduziert. So werden über den gesamten Fokussierbereich, von der minimalen Fokussierdistanz bis unendlich, klar definierte, verzerrungsfreie Bilder möglich. Das unterstreicht die Eigenschaft als hervorragendes Porträtobjektiv.

Der Vergleich des Linsenaufbaus vom neuen Objektiv mit dem des smc PENTAX-FA★ 85mm F1.4 zeigt den Mehraufwand der Konstruktion.

HD-Vergütung für optimale Lichtdurchlässigkeit und minimale Reflektion

Das Objektiv ist mit einer hochwertigen, mehrschichtigen HD-Vergütung (High Definition) verse- hen, die das durchschnittliche Reflexionsvermögen im sichtbaren Strahlenspektrum auf weniger als 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Mehrschichtvergütungen reduziert, wodurch selbst bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen, wie Gegenlicht, Streulicht und Geisterbilder effektiv auf ein Minimum reduziert werden.

Superschneller Autofokus mit neuem SDM-Motor

Die konventionellen PENTAX SDM-Ultraschallmotoren (Pencil type) sind klein und entwickeln damit ein eher geringes Drehmoment, das mit zusätzlichen Getrieben verstärkt werden muss. Da die schwere Fokuseinheit des HD PENTAX-D FA★ 85mm F1.4 ED SDM AW im Gegensatz zu anderen Objektiven über mehr optische Elemente verfügt, wurde speziell für dieses Objektiv ein größerer ringförmiger Autofokus-Motor mit Supersonic Direktantrieb (SDM) entwickelt.

Dieser erzeugt ein stärkeres Drehmoment, das etwa dem 1,3-fachen des Drehmoments der in der HD PENTAX-D FA★ 50mm F1.4 SDM AW installierten Einheit entspricht. Damit gewährleis-tet der neue SDM-Ultraschall-Ringmotor einen einwandfreien, schnellen Autofokusbetrieb, der insgesamt ca. 10x schneller als bei bisher verwendeten SDM-Motoren in PENTAX Objektiven ist.

Staubdichte und witterungsbeständige Konstruktion für unbeschwerte Fotografie

PENTAX Kameras kennen kaum Grenzen und so werden auch an die Objektive besondere An-forderungen gestellt. Die AW-Ausstattung (All Weather) mit acht speziellen Dichtungsringen verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub in das Objektivinnere. Zusammen mit einer entsprechend wetterbeständigen digitalen Spiegelreflexkamera von PENTAX bildet das Objektiv ein langlebiges und zuverlässiges Aufnahmesystem, das auch bei anspruchsvollen Aufnahmesituationen, wie beispielsweise bei Regen, Nebel, Spritzwasser oder Minustemperaturen bis -10°C, eine hervorragende Leistung bringt.

Zusätzlich ist die Frontlinse mit einer SP-Vergütung (Super Protect) versehen, die Schmutz- und Feuchtigkeitsanhaftung reduziert und die Reinigung, z. B. von Spritzwasser oder fettigen Substanzen, erleichtert.

Die wichtigsten Merkmale des HD PENTAX-D FA★ 85mm F1.4 ED SDM AW auf einen Blick

85mm Hochleistungsobjektiv der D FA★-Serie mit gemäßigter Telebrennweite / Porträtbrennweite

Sehr hohe Eingangslichtstärke F1.4

Neun Lamellen mit runder Blendenanordnung für ein natürliches Bokeh

Drei optische Super ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion) und eine asphärische Linse für kontrastreiche Bilder mit hoher Auflösung und Schärfe bis in den Randbereich

Hervorragende Glasqualität mit aufwändiger HD-Vergütung (High Definition) gegen Streulicht für mehr Brillanz und Schärfe

Neuer drehmomentstarker Ultraschall-Ringmotor mit Supersonic Direktantrieb (SDM) mit ca. 10x schnellerem Autofokus gegenüber bisherigen Objektiven

Quick-Shift Fokussystem für schnelle manuelle Fokuskorrektur

Wetterfeste AW-Konstruktion (All Weather) mit acht Dichtungsringen gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit

SP-Vergütung (Super Protect) gegen fetthaltige Rückstände auf der Frontlinse

KAF4 Bajonettanschluss mit elektromagnetischer Blendensteuerung

