Der neue CRANE 3S Gimbal von Zhiyun im Vertrieb bei CULLMANN: stärker, vielseitiger, für jede Herausforderung geeignet

Langenzenn, 20.3.2020: Mit dem neuen, modularen Design bietet der Gimbal eine intuitive Steuerung und passt zu noch mehr Anwendungen.

Jede Aufnahmesituation hat ihre ganz speziellen Anforderungen. Mit dem neuen CRANE 3S Gimbal stellt Zhiyun, der weltweit führende Hersteller von Gimbals für Kameras und Smartphones, jetzt einen Gimbal vor, der intensive Verfolgungsaufnahmen ebenso gut meistert wie Studioaufnahmen. Der neue CRANE 3S ist ein weiterer Beweis für die Innovationskraft on Zhiyun – mit mehr Kraft und einem komplett neuen, modularen Design ist er ein verlässlicher Begleiter für Foto- und Videografen. Darüber hinaus beherrscht er noch mehr Anwendungen und verfügt über eine intuitive Steuerung.

Schon der CRANE 3 LAB, die erste Generation von Gimbal mit eingebauter Bildübertragung zeigte neue Wege auf, wie im kreativen Filmbereich ein Gimbal gehalten und gesteuert werden kann. Ziel von Zhiyun war es aber, eine noch bessere Anpassung eines Gimbals an die hohen, dynamischen Anforderungen des Filmens zu erreichen.

Starke Motoren für unbegrenzte Kreativität

Anspruchsvolle Aufgaben beim Filmen brauchen oft mehrere Kameras mit dem entsprechenden Zubehör. So entsteht eine komplexe Aufnahmeumgebung. Der CRANE 3S ist mit neuen Hochleistungsmotoren ausgestattet, die eine Last von bis zu 6,5 kg tragen können – und damit auch hochwertige Ausstattungen wie die Canon EOS 1DX, Blackmagic Pocket Cinema Kameras und sogar die Canon Cinema EOS, Sony FS und FX Modelle sowie die Red Digital Cinema Kameras tragen können.

Modulares Design für Flexibilität und Cross- Kompatibilität

Der CRANE 3S verfügt in der Motorachse und den Griffen über ein modulares Design. Nutzer können das beigefügte Erweiterungsmodul an der Rollachse befestigen, wenn sie größere Kinokamera-Kombinationen verwenden. Für kleinere Kombinationen mit DSLR-Kameras, kann das Erweiterungsmodul entfernt werden. Damit wird das Set kompakt und tragbar.

Bei der Vorgängerversion der LAB Serie konnte der Gimbal mit dem zweiten Griff im Underslung-Modus genutzt werden. Für den CRANE 3S wurde diese Funktion neu strukturiert und zwei verschiedene, abnehmbare Griffe entworfen, welche die folgenden Möglichkeiten bieten: den EasySling Griff und den SmartSling Griff. Der Nutzer kann entweder den EasySling Griff befestigen, um eine komfortablere Handhabung im aufrechten Betrieb oder bei der Nutzung des Underslung-Modus zu erzielen. Alternativ befestigt er den SmartSling Griff und hat dann ein intuitives Bedienfeld und ein OLED-Display zur Verfügung um die Parameter der Kamera und des Gimbals direkt zu verstellen oder beide miteinander zu kombinieren.

Die Griffe sind leicht zu befestigen und zu entfernen. Beide haben verschiedene Gewindebohrungen in verschiedenen Größen, um Zubehör zu befestigen. Sein modulares Design macht den CRANE 3S kompatibel mit motorisierten Rollen, Kränen, Kabelkameras, Easyrigs und mehr.

Neues Akkupaket für Hochleistungsaufnahmen

Mit drei Akkus im 18650-Format hält der CRANE 3S bis zu 12 Stunden durch. Ein Gleichstromeingang am Batteriefach ermöglicht die Zuleitung von 25.2 Volt für die Direktladung. Damit auch längere Aufnahmen mit größeren Set-ups besser unterstützt werden können, führt Zhiyun das optional erhältliche TransMount PowerPlus Akkupaket ein, eine kompakte Schnelllade-Powerbank für Gimbal und Kamera. In der Powerbank finden sechs 18650-Batterien Platz und sorgen so für 18 Betriebsstunden des Gimbals.

Zuverlässiges, reaktionsschnelles System

Der Zhiyun CRANE 3S bietet höchste Zuverlässigkeit. Das neu gestaltete Verschlusssystem kann alle drei Achsen ohne nennenswertes Schwingen verschließen. Das modulare System ist mit doppelten Verschlüssen ausgestattet, um 100prozentige Sicherheit zu erreichen. Das Zoom- und Fokus-System hat jetzt eine noch größere Unterstützung für verschiedene Objektive.

Der CRANE 3S wird von einem neuen Algorithmus gesteuert, der eine einzigartige Reaktionsgeschwindigkeit und Laufruhe ermöglicht. Beim schnellen Actionshootings kann der CRANE 3S starkem Wind widerstehen. Die um 55 Grad geneigte Rollachse erlaubt die uneingeschränkte Sicht auf das Kameradisplay und bietet genügend Raum, um große Kinokamera-Kombinationen zu befestigen.

Bildübertragungsmodul: Jenseits der Vorstellungskraft

Das Zhiyun TransMount Bildübertragungsmodul ist mit dem CRANE 3S kompatibel. Mit dem optional erhältlichen Sender kann das Video auf bis zu drei Vorschaugeräte übertragen werden, darunter auch Smartphones. Das ViaTouch 2.0 System in der ZY Play App überbrückt die Kommunikationslücke zwischen Stabilisator, Kamera und Vorschaugeräten und erlaubt es dem Nutzer damit, die Parameter für Kamera und Gimbal intuitiv fernzusteuern. Das ViaTouch 2.0 System ermöglicht außerdem eine visualisierte, kabellose Bewegungssteuerung des Gimbals.

Online Premiere

Am 20. März präsentiert Zhiyun auf seinem offiziellen YouTube-Kanal die Online-Premiere des CRANE 3S, indem alle Funktionen vorgestellt werden. Im Anschluss können Fragen gestellt werden. Den offiziellen YouTube-Kanal finden Sie unter: https://www.youtube.com/channel/UCeeYm4DCcKiN6hmKBspX8Ig

Bezeichnung UVP

ZHIYUN Crane 3S 849,99 €

ZHIYUN Crane 3S-E 769,99 €

ZHIYUN Crane 3S pro folgt

Preise und Verfügbarkeit

Crane 3S und Crane 3S-E: Verfügbar ab Ende März

Crane 3 Pro: Info Verfügbarkeit folgt