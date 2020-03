Das neue MacBook Air hat mehr zu bieten und ist für nur 1.199 Euro erhältlich

Der beliebteste Mac bietet jetzt bis zu 2x schnellere Leistung, das neue Magic Keyboard und doppelt so viel Speicherplatz

Cupertino, Kalifornien — Apple hat heute das MacBook Air, das beliebteste Notebook der Welt, mit schnellerer Leistung, dem neuen Magic Keyboard, doppelt so viel Speicherplatz und einem neuen, günstigeren Einstiegspreis von 1.199 Euro inkl. MwSt. aktualistert. Das neue MacBook Air bietet eine bis zu zweimal schnellere CPU-Leistung2 und eine bis zu 80 Prozent schnellere Grafikleistung,3 die Kunden das tägliche Arbeiten erleichtern und sie noch mehr spielen lässt. Mit jetzt mindestens 256 GB Speicherkapazität ermöglicht das MacBook Air Kunden noch mehr Filme, Fotos und Dateien zu speichern. Mit seinem brillanten 13″ Retina Display für lebendige Bilder und gestochen scharfen Text, Touch ID für einfaches Anmelden und sichere Online-Einkäufe, dem großzügigen Trackpad und der ganztägigen Batterielaufzeit in Kombination mit der Leistung von macOS Catalina ist es das bislang beste MacBook Air.

“Von Studenten und Anwendern, die sich ihren ersten Computer kaufen, bis hin zu Kunden, die ein Upgrade möchten, schätzen alle den Mac – und insbesondere das MacBook Air. Heute spendieren wir diesem ein umfassendes Update, mit zweimal schnellerer Leistung, dem Magic Keyboard, doppeltem Speicherplatz, einem neuen, günstigeren Einstiegspreis von 1.199 Euro inkl. MwSt.”, so Tom Boger, Senior Director of Mac and iPad Product Marketing bei Apple. “Mit seinem atemberaubenden, dünnen und leichten Design, dem brillanten Retina Display, der ganztägigen Batterielaufzeit sowie der Leistung und Benutzerfreundlichkeit von macOS, ist das MacBook Air das beste Consumer-Notebook der Welt“.

Schnellere Leistung im Alltag

Das MacBook Air bietet erstmals Quad Core-Prozessoren und sorgt jetzt für noch mehr Geschwindigkeit im Alltag, vom Verwalten von Fotos, dem Erstellen von Präsentationen bis hin zum Bearbeiten von Videos. Mit den neuesten Intel Core Prozessoren der 10. Generation mit bis zu 1,2 GHz Quad-Core Core i7 mit Turbo-Boost-Geschwindigkeiten von bis zu 3,8 GHz bietet das MacBook Air ab sofort eine bis zu zweimal höhere Leistung im Vergleich zur vorherigen Generation. Und mit Intel Iris Plus Grafik liefert das MacBook Air eine bis zu 80 Prozent schnellere Grafikleistung, sodass grafikintensive Anwendungen wie spielen oder das Bearbeiten von Videos schneller als je zuvor sind.

Das neue Magic Keyboard

Das MacBook Air bietet ab sofort das neue Magic Keyboard, jene Tastatur, die erstmals mit dem 16″ MacBook Pro auf den Markt gebracht wurde. Ein neu gestalteter Scherenmechanismus bietet einen Tastenhub von 1 mm für ein komfortables und stabiles Tastengefühl, während die neue Anordnung der Pfeiltasten mit umgekehrtem “T” so leicht zu finden ist, dass man gar nicht hinsehen muss. Das MacBook Air verfügt über ein beeindruckendes Unibody Design aus 100 Prozent recyceltem Aluminium und ist in drei Finishes erhältlich — Gold, Silber und Space Grau. Das 13″ Retina Display liefert über 4 Millionen Pixel und Millionen von Farben. Ob Kunden nun eine E-Mail lesen, einen Film genießen oder ihre Fotos bearbeiten, der Text ist gestochen scharf und die Bilder naturgetreuer.

Doppelte Speicherkapazität

Mit jetzt mindestens 256 GB Speicherkapazität, doppelt so viel wie bei der vorherigen Generation, ermöglicht das MacBook Air Kunden noch mehr Filme, Fotos und Dateien zu speichern. Und für diejenigen, die noch mehr Speicher benötigen, bietet das MacBook Air bis zu 2 TB SSD, also doppelt so viel wie die bisherige maximale Speicherkapazität.

Eingebaute Sicherheit und Datenschutz

Das MacBook Air kommt mit dem Apple T2 Security Chip, einem eigens von Apple gefertigten Prozessor der zweiten Generation, der prüft, ob die während des Startvorgangs geladene Software nicht manipuliert wurde und der für alle auf der SSD gespeicherten Daten eine unmittelbare Datenverschlüsselung bietet. Dies ermöglicht es dem MacBook Air und jedem Mac mit dem T2 Chip, den sichersten Startvorgang und die sicherste Speicherung auf einem Notebook zu gewährleisten. Der T2 schützt auch die Touch ID-Informationen, so dass die Daten der Kunden, egal ob sie ihren Mac entsperren, ein Online-Kennwort eingeben oder Online-Einkäufe tätigen, sicher bleiben.

Zusätzliche Funktionen

Ein Ring aus drei Mikrofonen für eine klarere Stimmerfassung für FaceTime-Gespräche mit Freunden und Familie.

Das branchenweit beste Force Touch Trackpad für präzise Cursorsteuerung und Multi-Touch-Navigation.

Thunderbolt 3-Anschlüsse, die Datenübertragung, Aufladen und Videoausgang in einem einzigen Port integrieren.

Unterstützung für einen externen 6K-Bildschirm, erstmals beim MacBook Air.

Fortschrittliche Stereolautsprecher für immersiven, breiten Stereosound beispielsweise beim Ansehen von Apple TV+ Inhalten oder beim Spielen in Apple Arcade.

macOS Catalina

Jedes neue MacBook Air wird mit macOS Catalina ausgeliefert, der neuesten Version des weltweit fortschrittlichsten Desktop-Betriebssystems. macOS war schon immer das Herzstück des Mac, und mit Anwendungen wie Safari, Mail, Fotos, Pages, Numbers und Keynote stehen den Kunden leistungsstarke Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sie erstaunliche Dinge tun können. macOS macht das MacBook Air auch zum perfekten Begleiter von iPhone, iPad und Apple Watch. Mit den verschiedenen Funktionen zur Integration können Benutzer Telefonanrufe tätigen und entgegennehmen ohne ihr iPhone in die Hand nehmen zu müssen; sie können ihren Mac mit der Apple Watch automatisch entsperren; Bilder, Videos und Text direkt vom iPhone oder iPad auf einen nahegelegenen Mac kopieren und einfügen; und in macOS Catalina den Arbeitsbereich des Macs mit einem iPad und Sidecar erweitern. Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass die Benutzer besser geschützt sind und mit Sprachsteuerung können Nutzer ihren Mac komplett mit der Stimme steuern.

Updates von Pages, Numbers und Keynote bieten eine Vielzahl neuer Funktionen, mit denen man die Kreativität entfalten, die Produktivität verbessern und die Zusammenarbeit fördern kann. Eine große Auswahl schöner neuer Vorlagen in Pages und Keynote gibt den Nutzern noch bessere Möglichkeiten bei der Erstellung ihrer Dokumente. Zum ersten Mal in iWork können Nutzer einen Absatz durch einen ersten großen Buchstaben dekorativ hervorheben. Auch die Zusammenarbeit wird noch einfacher, da die Unterstützung für die gemeinsame Nutzung von iCloud-Ordnern und die Möglichkeit, gemeinsam genutzte Dokumente offline zu bearbeiten, zur Verfügung steht.

Apple Services

Kunden können die Apple Services auch direkt auf ihrem MacBook Air nutzen, darunter neue Versionen der Apple Musik, Apple Podcasts und Apple TV Apps für den Mac sowie Apple News. Apple Arcade ist über den Mac App Store erhältlich und bietet mehr als 100 neue und exklusive Spiele für Mac-Nutzer. Und für eine begrenzte Zeit können Kunden, die ein neues MacBook Air kaufen, ein Jahr lang Apple TV+ kostenlos in der Apple TV App geniessen.4

Mac mini heute ebenfalls aktualisiert

Egal ob man ihn als Desktop-Computer, als Musik- und Filmspeicher für die Familie oder als Code-Kompilierungsserver für Xcode verwendet – Kunden schätzen den Mac mini. Die Standardkonfiguration des Mac mini verfügen jetzt über die doppelte Speicherkapazität. Die Konfiguration für 929 Euro inkl MwSt. ist jetzt standardmäßig mit 256 GB ausgestattet, während das Modell für 1.279 Euro inkl. MwSt. jetzt 512 GB Speicherplatz bietet. Jeder Mac mini ist aus 100 Prozent recyceltem Aluminium hergestellt.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue MacBook Air kann ab heute zu einem Einstiegspreis von 1.199 Euro inkl. MwSt. bzw. für Bildungskunden zu einem noch günstigeren Preis auf apple.com und in der Apple Store App bestellt werden.1 Das MacBook Air wird ab nächster Woche in den Stores verfügbar sein. Weitere technische Daten, Konfigurationsmöglichkeiten und Zubehör sind online unter apple.com/mac erhältlich.