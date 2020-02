Cosina hat in Japan zwei neue Voigtländer-Objektive vorgestellt: Für Micro Four Thirds das extrem lichtstarke Tele Nokton 60mm F0.95, für Leica M das Nokton 35mm F1.2 III. In Japan sollen beide Objektive im April auf den Markt kommen. Wann und zu welchem Preis sie hierzulande erscheinen, steht noch nicht fest.

Mit dem Nokton 60mm F0.95 erweitert Voigtländer die Familie der 0,95er-Objektive für Micro Four Thirds um eine Telebrennweite (entsprechend 120mm bezogen auf Kleinbild). Das manuell zu fokussierende Objektiv ist aus elf Elementen in acht Gruppen aufgebaut und lässt sich bis auf F16 abblenden. Die kürzeste Fokusdistanz beträgt 34 Zentimeter, das Filtergewinde misst 77 Millimeter im Durchmesser. Die Blendensteuerung lässt von einrastend für Fotoaufnahmen auf stufenlos für Videofilmer umstellen.

Das Nokton 35mm F1.2 III für Leica M löst Version II der lichtstarken Reportagebrennweite ab. Es ist rund 30 Prozent leichter und 20 Prozent kürzer als sein Vorgänger. Die optische Konstruktion besteht aus neun Elementen in sieben Gruppen, zwölf Lamellen bilden die Irisblende. Die Nahdistanz liegt bei 50 Zentimeter, der Filterdurchmesser beträgt 52 Millimeter.

Wann und zu welchem Preis die neuen Voigtländer-Objektive hierzulande erscheinen werden, steht noch nicht fest. Üblicherweise kommen Voigtländer-Neuheiten ein bis zwei Montage nach ihrer Vorstellung in Japan auch nach Europa.