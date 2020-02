Lomography bietet seinen experimentellen Film LomoChrome Purple XR 100-400 jetzt auch als 110er für Pocketkameras an. Der LomoChrome Purple verwandelt Blau- in Grün-, Grün- in Lila- und Gelb- in Pinktöne. Dank der flexiblen ISO von 100-400 kann man, je nach Belichtung, mit verschiedenen Looks experimentieren. Dieser Farb-Negativfilm kann in jedem Labor mit dem Standard-Prozess C-41 entwickelt werden. Eine 110er-Kassette mit 24 Aufnahmen kostet 7,90 Euro. Pressemitteilung von Lomography: