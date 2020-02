RICOH WG-70: Die unverwüstliche Kompaktkamera für unbegrenzte Möglichkeiten

​RICOH IMAGING präsentiert mit der WG-70 das neueste Modell der RICOH WG-Serie, das die bewährte Ausstattung mit den besonders robusten Eigenschaften um neue interessante Features erweitert und auch dann noch eine hohe Bildqualität liefert, wenn andere Kameras einpacken können.

Unsere Welt kennt kaum noch Grenzen. Ständig suchen wir neue Herausforderungen und halten diese in Bildern fest. Dabei liefern gerade die nicht ganz alltäglichen Erlebnisse die spannendsten Motive. Doch wenn erst einmal die Komfortzone verlassen wird, geht es mit dem Smartphone oder der Systemkamera oft nicht weiter. Aber dort, wo es nass, schmutzig oder kalt wird, spielt die WG-70 ihre Stärken aus: wasserfest bis 14 Meter Tauchtiefe, staubfest und druckfest bis 100 kg, stoßfest bis zu 1,6 Meter Fallhöhe und frostsicher bis -10°. Mit diesen wichtigen Eigenschaften lässt sich die hochwertige Ausstattung der Kamera auch bei jeder noch so außergewöhnlichen Grenzerfahrung nutzen. Als Outdoorkamera mit 16 Megapixeln oder Actioncam in Full-HD eignet sich die WG-70 für alle aktiven Menschen, die an ihre Kamera genau so hohe Ansprüche stellen, wie an sich selbst.

Die RICOH WG-70 im Detail

Stabile Gehäusekonstruktion

„Die geht mit mir durch Dick und Dünn!“ Auch wenn diese Phrase noch so abgedroschen klingt, nichts beschreibt diese Kamera besser. Denn der WG-70 können Wasser, Dreck, Sand oder Schmutz nichts anhaben. Das Gehäuse ist wasserfest bis zu einer Tauchtiefe von 14 Metern und bis zu 2 Stunden (zertifiziert nach IPX8 und JIS Class 8), staubfest (nach IPX6 und JIS Class 6), druckfest bis 100 kg, bruchfest aus einer Fallhöhe von bis zu 1,6 Metern und frostsicher bis -10°C. Damit ist die WG-70 die ultimative Kamera für jedes Abenteuer und die einzigartige Alternative, wenn die Standard-Fotoausrüstung gut geschützt und verpackt bleiben sollte.

Außergewöhnliche Bildqualität

In der rauen Schale der WG-70 steckt ein hochsensibles und technisch ausgefeiltes Inneres. Kernstück ist der 16 Megapixel CMOS-Sensor mit der „Backside Illumination“-Technologie. Der rückw.rtig eingebaute Sensor sorgt für eine hohe Empfindlichkeit bis ISO 6400 bei geringem Rauschverhalten sowie für ein schnelles Auslesen des Bildsignals. Zudem ist die Kamera mit den neuesten Bildprozessoren ausgestattet, um scharfe rauschfreie Bilder mit hoher Brillanz aufzunehmen. Besonders erwähnenswert ist dabei der „Handheld Night Snap“ Modus, der aus mehreren Einzelbildern eine verwacklungsfreie Aufnahme generiert.

Zoomobjektiv mit universellem optischen Brennweitenbereich

Mit einem 5-fachen optischen Zoomobjektiv, vom 28 mm Weitwinkel bis zum 140 mm Teleobjektiv (äquivalent zum Kleinbildformat), steht ein universeller Brennweitenbereich zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt die WG-70 über eine „Intelligent Zoom“ Funktion, die es ermöglicht den Zoombereich um das ca. 36-fache zu erweitern, was dann einer Brennweite im KB-Format von ca. 1.000 mm entspricht.

Makrofunktion und Digital Mikroskopie nicht nur für Forscher und Entdecker

Die Nahaufnahmefunktionen der WG-70 sind einzigartig. Mit der Makrofunktion gelingen eindrucksvolle Detailaufnahmen, und das bereits bei einer Entfernung aus gerade mal einem Zentimeter. Zusätzlich kann bei der WG-70 jetzt die Auflösung in der „Mikroskopfunktion“ zwischen 2 und 12 Megapixel variiert werden, was eine Ausgabe in optimaler Druckqualität mit 300dpi bis zum Format 30 x 20 cm ermöglicht. Damit eignet sich die Kamera hervorragend für Aufnahmen zu wissenschaftlichen Dokumentationen, z.B. aus dem Pflanzen- und Insektenbereich. Ein kleiner Objektivvorsatz, der die Aufnahmedistanz von exakt 10 mm gewährleistet, erleichtert dabei die Arbeit, insbesondere im Labor. Daneben bietet die Makrofunktion in Kombination mit dem Motivprogramm „Text“ hervorragende Eigenschaften für die Fotografie von Vorlagen und Dokumenten, beispielsweise in Studium und Beruf.

Zudem kann mit der „Digital Mikroskop“ Funktion ein Objekt, das mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist, auf dem reflexfreien 2,7“ Monitor gut sichtbar vergrößert werden.

Licht macht den Unterschied

Die WG-70 greift auf das bewährte Beleuchtungskonzept der Vorgängermodelle zurück. Neben dem integrierten Blitzgerät, besitzt die Kamera sechs rund um das Objektiv angeordnete LEDLampen, die für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung des Motivs insbesondere bei Nahaufnahmen sorgen. Denn gerade bei sehr kurzen Distanzen liegen die Motive meist im Schatten der Kamera und können mit dem integrierten Blitzgerät gar nicht ausgeleuchtet werden oder andere Lichtquellen lassen sich nur schwer platzieren. Mit den ringförmig angeordneten LED´s gelingen aber ganz einfach perfekte Makroaufnahmen – von einem Blütenstempel in der freien Natur genauso wie für eine Reproduktion im Studium.

Die 6 LED-Lampen dienen aber nicht nur zur Motivausleuchtung oder als Lichtquelle im Dunkeln, wenn mal keine Taschenlampe zur Hand ist. Im Selfie-Modus leuchten sie als Kontrolllampe auf, sobald das Gesicht von der Kameraautomatik erfasst wurde.

Viele Motivprogramme für optimale Aufnahmegestaltung – auch Unterwasser

Für die verschiedenen Anforderungen stehen mehr als 20 spezielle Aufnahmeprogramme zur Verfügung. Neben Optionen z.B. für Sport-, Nacht- oder Makroaufnahmen erkennt die Kamera automatisch die richtige Aufnahmesituation und wählt entsprechend das Belichtungsprogramm. Mit der automatischen Gesichtserkennung, von bis zu 32 Gesichtern in gerade mal 0,03 Sekunden, ist es noch einfacher Porträts oder auch Selfies zu fotografieren – ein Lächeln reicht und die Kamera löst aus. Auch Hunde und Katzen werden von der Kamera erkannt und die Einstellungen automatisch optimiert.

Speziell für Unterwasseraufnahmen wurden Aufnahmeprogramme entwickelt, die u. a. den Verlust von Rottönen kompensieren und den Kontrastverlust durch die Lichtstreuung ausgleichen, um brillantere, schärfere und klarere Bilder oder Videos zu produzieren.

Eine besondere Blitzfunktion nimmt mit einem Druck auf den Auslöser ein und dieselbe Aufnahme mit und ohne Blitz auf, um später das bessere Bild auswählen zu können.

Neben den bekannten Filtervarianten kommt bei der WG-70 die Funktion „Cross Processing“ neu hinzu. Diese Bildoption stammt aus der analogen Fotografie und ist bereits bei PENTAX-Spiegelreflexkameras sehr beliebt. Damit erhalten die Bilder ein spezielles und individuelles Aussehen durch Farbverschiebungen.

Die schönsten Momente im Video festhalten

Mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) im H.264 Aufnahmeformat bei 30 Bildern pro Sekunde kann die WG-70 auch jederzeit als Actioncam zum Einsatz kommen – ob an Land oder in der ebenso bunten Unterwasserwelt. Kreative Funktionen, wie z.B. Zeitlupe oder Intervall erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Videofunktion. Ein Mikro-HDMI-Anschluss ermöglicht die Bild- und Ton-Übertragung.

Dreifach-Schutz gegen verwackelte Aufnahmen

Der schnelle Bildprozessor ermöglicht die Kompensation von Verwacklungen. Hierfür werden mit der „Pixel Track“ Funktion Unschärfen einfach herausgerechnet, während der Digital SR-Modus die Sensorarchitektur ausnutzt und die Empfindlichkeit automatisch bis zu ISO 6400 anhebt, sodass es zu einer kürzeren Verschlusszeit kommt.

Bei Videoaufnahmen werden Bewegungsunschärfen durch die „Movie Shake Reduction“ kompensiert. Hierbei produziert eine exklusive Software schöne und verwacklungsfreie Filmclips.

2,7“ LCD-Monitor sorgt für Übersicht auch bei Sonneneinstrahlung

Der 2,7“ Monitor im Format 16:9 mit einer Auflösung von 230.000 Pixeln hat eine AR (Anti- Reflection) Beschichtung, die selbst bei Sonnenschein ein klares und scharfes Bild liefert. Zusätzlich kann die Monitorhelligkeit angepasst werden.

Zahlreiches Zubehör für die Montage

Mit diversem Zubehör kann die Kamera für verschiedene Aktivitäten befestigt werden. So bieten z.B. ein Saugnapf oder eine Lenkerhalterung vielfältige Möglichkeiten zur Kameramontage, nicht nur auf dem Surfboard oder dem Fahrradlenker. Um die WG-70 per Infrarot fernauslösen zu können, befindet sich jeweils auf der Vorder- und Rückseite ein Sensor. Dies macht die Kamera in der Bedienung universell.

Die wichtigsten Merkmale der WG-70 auf einen Blick

16 Megapixel Backside Illuminated 1/2,3“ CMOS-Sensor

28-140 mm Zoomobjektiv (KB-äquivalent)

Digitalzoom und „Intelligent Zoom“ Funktion bis zur Gesamtbrennweite von 1.008 mm (KB-äquivalent)

Über 20 Motivprogramme für zahlreiche Aufnahmesituationen

Full-HD Video mit 30 Bildern/Sekunde im H.264 Format

Stabile und robuste Gehäusekonstruktion (wasserdicht bis 14 m, kälteresistent bis -10°C, stoßfest bis 1,6 m und bruchfest bis 100 kg)

Mehrfache digitale „Shake Reduction“ gegen verwackelte Aufnahmen

Makrofunktion mit Digitalmikroskop

LED-Lampen für Makroaufnahmen und den Selfie-Modus

Gesichtserkennung von bis zu 32 Gesichtern mit automatischer Auslösung

Empfänger für IR-Fernauslöser an der Vorder- und der Rückseite

Bilder können mit dem Aufnahmedatum versehen werden

Preis und Verfügbarkeit

Die WG-70 wird voraussichtlich ab Ende März 2020 erhältlich sein.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 299,- Euro / 329.- SFr.