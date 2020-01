Hasselblad XCD 4/45p Launch

Weltweit das leichteste Digitale Mittelformat Autofocus-Objektiv

Hasselblad erweitert die innovative X1D-Kameraplattform und bringt das neue XCD 4 / 45P Objektiv auf den Markt. Das XCD 45P (Portable) wurde für größtmögliche Mobilität entwickelt und ist das leichteste und kompakteste Objektiv der XCD-Objektivfamilie. Mit einem Gewicht von nur 320 g und einer Bautiefe von 47mm ist das XCD45P das derzeit leichteste digitale Autofokus-Mittelformatobjektiv auf dem Markt.

Das XCD 45P ermöglicht Fotografen die größte Objektivqualität für jedes Abenteuer, von Reisefotografie über Wüsten und Berge bis hin zu Stadterkundungen und Dokumentationen, mitzubringen. Das mini- male Gewicht und die hervorragende Bildqualität der XCD 45P in Kombination mit der X1D II und Phocus Mobile 2 ermöglichen es Kreativen, ihre kreativen Visionen mit leichterer Ausrüstung in ihrem Kit und einem hochgradig portablen Workflow zu verwirklichen.

„Wir sind sehr stolz darauf, ein Objektiv mit einer so hohen optischen Leistung und einer so kompakten Bauform im Vergleich zu den anderen XCD-Objektiven herstellen zu können“, sagte Hasselblad Lead Optical Designer Per Nordlund.

Das XCD 45P verfügt über ein optisches Design mit zwei asphärischen Elementen, was zu einer hoch- modernen optischen Leistung bei kompakten Abmessungen führt. Das XCD 45P wurde mit Blick auf diskrete Mobilität entwickelt. Dank des weiterentwickelten Designs, wurden sowohl der Autofokus- Motor als auch der Zentralverschluss in Bezug auf hörbare Geräusche reduziert. Fotografen werden feststellen, dass der neue Zentralverschluss vom XCD 45P weniger hörbar ist, im Vergleich zu anderen Sucherkameras oder Kameras mit mechanischen Verschlüssen.

Mit einer minimalen Fokusentfernung von 35 cm und einem maximalen Bildmaßstab von 1: 5,2 eignet sich das XCD 45P sogar für Food – oder Still Life Fotografie. Sein mechanisch verbundener Fokusring verleiht dem Objektiv eine reaktionsschnelle und präzise manuelle Fokussierung. Genau wie die anderen XCD-Objektive ist auch die XCD 45P in puncto Verarbeitungsqualität, technischer Exzellenz, optischer Leistung und Ausgewogenheit im Handbetrieb kompromisslos und verfügt über einen integrierten Zentralverschluss, der eine Blitzsynchronisation von bis zu 1 / 2000s ermöglicht.

UVP des XCD 4/45P beträgt 1199 Euro inklusive Mehrwertsteuer und 999 Euro ohne Mehrwertsteuer. Die Bestellung ist ab sofort möglich und der Versand beginnt Ende Januar 2020.