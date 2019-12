Luminar-Update bringt neue KI-spezifische Funktionen und Performance-Verbesserungen

Einen Monat nach der Markteinführung erhält Luminar 4 ein Update mit neuen und verbesserten Tools, Performance-Verbesserungen und mehr.

New York, NY- 23. Dezember 2019 – Heute kündigt Skylum das erste Update von Luminar 4 an, das mehrere Funktionserweiterungen und Verbesserungen enthält, um den Workflow weiter zu verbessern und mehr Kontrolle über die Machine-Learning-Tools zu ermöglichen. Das einen Monat nach der ersten Veröffentlichung veröffentlichte Update auf Luminar 4.1 enthält Updates für das AI Sky Replacement-Tool, das Radieren-Tool, den Portrait Enhancer und mehr.

“Seit wir Luminar 4 im letzten Monat veröffentlicht haben, könnten wir von den Bildern, die Fotografen mit unserer Software schaffen, nicht begeisterter sein. Mit unserem ersten Feature-Update für Luminar hoffen wir, dass diese Verbesserungen die Möglichkeiten für unsere Nutzer erweitern und neue, aufregende Möglichkeiten für ihre Bildgestaltung schaffen”, sagt Alex Tsepko, CEO von Skylum.

Während das neue Luminar 4.1-Update bereits einige neue und verbesserte Funktionen enthält, können Fotografen in den kommenden Monaten mit weiteren Updates rechnen, insbesondere für die Machine-Learning-Tools.

NEU Atmosphärischer Dunst/Nebel für das AI Sky Replacement-Tool

Mit Luminar 4 hat Skylum die weltweit erste automatisierte Sky Replacement-Technologie in seine Software integriert. AI Sky Replacement erhält ein Feature-Update in Luminar 4.1, mit dem Fotografen auf natürliche Weise atmosphärische Dunsterscheinungen, die normalerweise tagsüber zu sehen sind, in ihre Bilder einbauen können.

In Verbindung mit den Reglern für Himmelstemperatur und Himmelsbelichtung ist es nun möglich, mit einem einzigen Werkzeug ein perfekt ausgewogenes, harmonisches Bild zu erzielen. Es gestaltet die Lichtbalance zwischen dem ersetzten Himmel und dem Vordergrund des Originalbildes realistischer, was zu einem ” vollendeten ” Ergebnis führt.

Atmosphärischer Dunst ist die perfekte Ergänzung bei Tageslichtfotos mit klarem blauen Himmel. Wenn der Himmel übersättigt wirkt oder die Helligkeit des Himmels nicht mit dem Vordergrund des Ausgangsbildes übereinstimmt, wird der Dunst für ein realitätsnahes Gesamtergebnis hinzugefügt.

NEUE Radieren-Technologie

Das Radierer-Tool wurde mit einer völlig neuen Technologie zur präzisen Entfernung von Objekten aktualisiert. Das Entfernen unerwünschter Pixel ist einfacher denn je, selbst bei komplizierten Hintergründen oder komplexen Verläufen. Die Kanten des Radieren-Werkzeugs sind nun viel weicher, und der neue Algorithmus ermöglicht eine intelligentere Auswahl für den Austausch von Bildbereichen.

Portrait Enhancer Verbesserungen

Der mit Luminar 4 eingeführte Portrait Enhancer hat ebenfalls Verbesserungen erhalten. Das Werkzeug kann jetzt auf noch mehr Bilder angewendet werden, auch für solche mit kleiner abgebildeten Gesichtern oder auch bei Gruppenaufnahmen.

Justierung des Stärke-Reglers

Wenn Sie eine Einstellung etwas abschwächen müssen, können Sie das über den neue Schieberegler für die Stärke der Einstellung justieren. Der Regler ist die perfekte Lösung, um Ihre einzelnen Bearbeitungen mit dem Originalbild verschmelzen zu lassen. Verwenden Sie einfach das Ebenenwerkzeug, um den Regler für die Anpassung der Menge zurückzudrehen.

Sie finden diesen neuen Regler für alle Bild- und Anpassungsebenen. Klassische Deckkraft-Regler sind weiterhin verfügbar. Der Schieberegler für die Anpassung der Stärke funktioniert mit allen Werkzeugen, außer den Transformations-Werkzeugen wie Objektivkorrektur, Gesicht schmälern und Augen vergrößern.

Weitere Verbesserungen der Performance und Leistung

Luminar 4.1 bringt volle Unterstützung für Adobe Photoshop 2020, so dass Sie Luminar 4.1 als Plugin oder als Smart Filter mit Smart Objekten verwenden können.

Dank der Anwender von Luminar wurden verschiedene Leistungsverbesserungen vorgenommen, darunter die Speicherverwaltung, das Benutzererlebnis und die Stabilität, die dazu beitragen, Luminar besser denn je zu machen.

Wie man aktualisiert

Luminar 4.1 ist ein kostenloses Update für aktuelle Luminar 4 Nutzer.

Mac – Starten Sie Luminar 4 und wählen dann in der oberen Menüleiste Luminar 4 > Nach Updates suchen.

Windows – Starten Sie Luminar 4 und wähle dann in der oberen Menüleiste Hilfe > Nach Updates suchen.

Wenn Sie Luminar als Plugin mit Photoshop, Lightroom Classic oder Photoshop Elements verwenden, empfiehlt es sich außerdem, das Plugin-Installationsprogramm erneut zu starten.

Ein erweitertes Benutzerhandbuch wurde ebenfalls hinzugefügt, so dass es für die Benutzer einfacher als je zuvor ist, zu suchen und Antworten auf Fragen zu finden, die sie über die Software haben könnten.

Feiern Sie die bevorstehenden Feiertage mit tollen Luminar-Angeboten

Für eine begrenzte Zeit bietet Skylum Luminar 4 zum Angebotspreis an. Sparen Sie 10 Euro beim Kauf von Luminar 4. Neukunden zahlen also 79 Euro, Bestandskunden zahlen für das Upgrade 69 Euro auf skylum.com/holiday-sale-2019.

Und für weitere Inspiration sollten Sie sich die Luminar Holiday Bag mit Boni im Wert von €437 anschauen. Enthalten sind Luminar 4 + ein halbes Jahr SmugMug PRO Plan (161€) + 1 Jahr ViewBug Pro Membership (118€) + CEWE MyPhotos 250 GB online Speicher (69€. Nur in DE/AT verfügbar) + Luminar Textur-Tutorial von Trey Ratcliff mit 50+ einzigartigen Textures (49€) + 1 Rocky Nook eBook gratis (Englisch) (40€) + 2 Gutscheine. Der Preis für die randvolle Holiday-Bag beträgt 129 €. Dieses Paket gilt für Kunden in Deutschland und Österreich.

Für Schweizer Kunden haben folgende Produkte in ihren Luminar Holiday Bag (mit Boni im Wert von €395, für nur €129): Luminar 4 + ein halbes Jahr SmugMug Pro Plan (nur für Neukunden) + PDF Expert (für Mac-User) + 1 Jahr Viewbug Pro-Mitgliedschaft + ein kostenloses Rocky Nook eBook und + 20 kostenlose Abzüge von Parabo Press.