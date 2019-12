photokina 2020: Ein Besuch im Mutterland des Imaging

Seit 1963 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Köln und Kyoto, sie ist geprägt von einem regen Austausch von Sport bis Kunst und Kultur. Auch die wirtschaftlichen Beziehungen sind eng: Das Bundesland Nordrhein-Westfalen mit Köln als größter Metropole zählt seit langem zu den wichtigsten Standorten Europas für Japan. Über 600 Unternehmen haben sich hier angesiedelt. Auch die photokina ist ein integraler Bestandteil der guten Verbindung nach Japan. Eine Delegation der Stadt Köln, der Koelnmesse und des Photoindustrie-Verbandes (PIV) hat diese Verbindung bei einem Besuch in Tokyo noch einmal bekräftigt.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, der Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, Gerald Böse, und der Vorsitzende des PIV, Kai Hillebrandt, wurden bei einem festlichen Empfang in der Deutschen Botschaft in Tokyo von Botschafterin Ina Lepel und hochrangigen Unternehmensvertretern herzlich willkommen geheißen. Unter den Gästen waren auch zahlreiche Vertreter der japanischen Imagingbranche, auf die 2020 ein großes Jahr wartet: Die Olympischen Spiele finden in Tokyo statt und dank herausragender Foto- und Filmtechnologie können Menschen weltweit diese hautnah miterleben. Viele Millionen Schnappschüsse und Selfies von Zuschauern und Sportlern werden in den Sozialen Medien um die Welt gehen. Möglich gemacht wird das durch die Errungenschaften des Imaging, dessen neueste Entwicklungen kurz vor dem Beginn der Olympischen Spiele auf der photokina in Köln zu sehen sein werden.

Hersteller versprechen erneut Neuheitenfeuerwerk auf der photokina

Im persönlichen Gespräch mit Topausstellern der photokina bestätigten diese ihr Commitment für die photokina 2020.

“Seit vielen Jahren ist die photokina für uns die ideale Plattform, um unsere Produktinnovationen zu präsentieren. Die Imaging-Branche steht derzeit vor großen Veränderungen und Herausforderungen. Auch im Jahr 2020 werden wir mit großen Erwartungen an das neue photokina-Format nach Köln kommen und freuen uns darauf, mit großen Innovationen mitzuwirken”, so Yosuke Yamane, Director Smart Life Network Business Division bei Panasonic.

Go Tokura, Chief Executive Officer Image Communication Business Operations bei Canon bekräftigt: “Da sich die Bildindustrie an einem bedeutenden Wendepunkt befindet, erwarten wir, dass die photokina ihre Rolle als führende Messe der weltweiten Foto- und Bildindustrie ausfüllt. Canon freut sich, auf der photokina neue Produkte vorzustellen und damit zum Erfolg der Branche beizutragen.”

Yosuke Aoki, Senior General Manager der Marketing Division bei Sony Imaging Products & Solutions teilt diese positive Erwartungshaltung: “Sony freut sich sehr, im nächsten Jahr wieder Teil der photokina zu sein. Die photokina 2020 gibt uns die Möglichkeit, unsere neuesten Innovationen zu präsentieren und den direkten Dialog mit allen Digital Imaging-Liebhabern zu pflegen. Sony freut sich darauf, Sie alle in Köln zu sehen.”

Dynamische Marktentwicklung erfordert dynamische Messeplattform

Für Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, ist der Rückhalt aus dem Mutterland des Imaging unerlässlich für den Erfolg der photokina: „Japanische Unternehmen haben die Entwicklung von Imagingtechnologien maßgeblich geprägt, so wie sie seit fast 70 Jahren auch die Branchen-Leitmesse, die photokina, prägen. Wir haben gemeinsam in dieser Zeit eine Vielzahl an Herausforderungen gemeistert, weil die Begeisterung für Bilder ungebrochen ist. Derzeit stehen wir wieder vor großen Veränderungen. Umso mehr freut es mich auf dieser Reise viele positive Signale bekommen zu haben, wie wichtig die photokina weiterhin für die Branchenvertreter hier in Japan ist.“

Auch Kai Hillebrandt, Vorsitzender des Photoindustrie-Verbandes stellt die Chancen einer Leitmesse in Zeiten des Wandels heraus: „Für uns ist jedenfalls klar: So dynamisch wie sich die Marktentwicklung präsentiert, so dynamisch muss auch ein Messekonzept und eine Messeplattform sein. Wir als Verband sind der Überzeugung, dass hier die photokina, als Leitmesse der Branche, nach wie vor die beste Voraussetzung bietet. Denn nur auf der photokina in Köln können wir, innerhalb kürzester Zeit, einer internationalen Fachwelt alle Produktneuheiten unserer Branche vorzustellen und über die Medien weltweit verbreiten.“