Leica hat offenbar die SL2 fertig +++ Nikon bringt CFexpress-Unterstützung im November +++ Olympus evaluiert 100er Makro +++ Sigma fp kommt wohl noch diesen Monat +++ Sony: Global Shutter für Kleinbild könnte noch lange dauern.

Die Leica SL2 nimmt offenbar Gestalt an. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Im Instagram-Kanal von Leica Frankreich sind Fotos aufgetaucht, die ganz offenbar die kommende Kleinbildspiegellose von Leica zeigen. Einig sind sich die Gerüchteköche auch, was die Eckdaten der SL2 angeht. Gemunkelt wird unter anderem von 47 Megapixel Auflösung. Ob da was dran ist, wird sich im November zeigen – dann soll die Leica SL2 nämlich offiziell vorgestellt werden, wie aus den Gerüchteküchen dringt.

Nikon wird in Kürze die seit längerem angekündigte Unterstützung von CFexpress-Karten für die Z6 und Z7 sowie D5, D850 und D500 per Firmware-Update nachreichen. Möglich wird’s, weil die von diesen Kameras unterstützen XQD-Kartenschächte Hardware-seitig kompatibel mit CFexpress sind. Erwartet werden die entsprechenden Firmware-Updates für den November.

Olympus arbeitet offensichtlich an einem neuen Makro 100mm /F2.8. Das legt zumindest ein entsprechendes Patent nahe, das kürzlich in Japan veröffentlicht wurde. Es beschreibt ein Makroobjektiv mit geringen Aberrationen und hoher Abbildungsleistung. Wie stets bei Patentschriften gilt jedoch: Ob daraus am Ende ein Produkt wird, ist nicht sicher.

Die spiegellose Sigma fp könnte knapp 2000 Euro kosten. Das wollen findige Köpfe herausgefunden haben, die den Code der Sigma-Webseite näher untersucht haben. Auch ein Erscheinungstermin der Sigma fp wird inzwischen gehandelt: Ende Oktober soll es so weit sein.

Sony ist möglicherweise noch meilenweit von einem Kleinbildsensor mit Global Shutter entfernt. Letzte Woche hat Sony Semiconductor Solutions zwar gleich sechs Bildwandler in BSI-Bauweise und mit Global Shutter veröffentlicht – aber die sind winzig klein mit einer Diagonale zwischen 16,8 und 19,3 Millimeter (zum Vergleich Kleinbild: 43,3 Millimeter). Nimmt man die BSI-Technik als Maßstab, könnten noch Jahre vergehen, bis eine bei kleinen Bildsensoren etablierte Technik auf für große Sensorformate verfügbar wird.