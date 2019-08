Shimoda präsentiert neue Rucksackgurte exklusiv für Damen und weiteres Zubehör

Die in drei Ausführungen erhältlichen Träger bieten mehr Komfort und Auswahl für Frauen.

Dazu noch ein komplettes Zubehörset, damit Shimoda-Rucksäcke an die Bedürfnisse aller Abenteuerfotografen angepasst werden kann.

Wolverhampton, 30. Juli 2019 – Shimoda Designs, Schöpfer des neuen, vollständig anpassbaren Abenteuer-Rucksacksystems, kündigt die Einführung neuer Gurte an, die speziell für Frauen entwickelt wurden. Entwickelt und getestet in Zusammenarbeit mit 35 Frauen aus der ganzen Welt, nehmen die Gurte die Schmerzen beim Reisen mit der Kameraausrüstung und geben dem Träger die Freiheit, sich auf das bevorstehende Abenteuer zu konzentrieren.

In Kombination mit den vorhandenen anpassungsfähigen Elementen der Shimoda Explore Rucksäcke ermöglichen die Gurte eine neue Dimension der individuellen Anpassung, die durch zwei große Änderungen am Gurtdesign ermöglicht, um den unangenehmen Druck auf die Mitte der Brust zu vermeiden:

Die Kontur des Gurtes wölbt sich von der Brust weg und setzt sich in Richtung Unterarm.

Es gibt zwei Brustgurte, die um das Brustbein und den Bauch herum passen und die häufigeren Single Brustgurte an Rucksäcken ersetzen

Die neuen Gurte sind in drei Ausführungen erhältlich: Simple Strap – Standard; Simple Strap – Petite and Tech Strap – Standard, das zusätzlich über eine Stretch-Wasserflaschenhülle und eine Handytasche mit Reißverschluss verfügt. Alle Modelle passen zu jedem Shimoda Explore Rucksack.

Komplett neues Zubehörprogramm

Neben den Gurten bringt Shimoda ein komplettes Zubehörprogramm auf den Markt, dass die Rucksäcke der Explore-Serie zu einer kompletten und anpassbaren Lösung für Entdecker in allen Situationen macht. Dazu gehören:

Panel-Etuis: durchsichtige Taschen für die Organisation von Zubehör, die perfekt auf die Breite der Explore Rucksäcke abgestimmt sind, um den Platz zu maximieren.

durchsichtige Taschen für die Organisation von Zubehör, die perfekt auf die Breite der Explore Rucksäcke abgestimmt sind, um den Platz zu maximieren. Zubehörtasche: passt sicher an die Hüftgurte der Explore Rucksäcke, auch klein genug, um sie in einer Jackentasche zu verstauen.

passt sicher an die Hüftgurte der Explore Rucksäcke, auch klein genug, um sie in einer Jackentasche zu verstauen. Reisepass-Etui: verfügt über zwei Fächer für Reisepass und andere Dokumente, eine Stiftschlaufe und eine Reißverschlusstasche für Kleingeld etc.

verfügt über zwei Fächer für Reisepass und andere Dokumente, eine Stiftschlaufe und eine Reißverschlusstasche für Kleingeld etc. Verstärktes Gurtset: ermöglicht es dem Benutzer, größere Lasten an der Außenseite seines Rucksacks zu befestigen. Hergestellt aus einem Hypalon-Gummi-Material, um die Stativbeine an ihrem Platz zu halten und eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit zu gewährleisten.

ermöglicht es dem Benutzer, größere Lasten an der Außenseite seines Rucksacks zu befestigen. Hergestellt aus einem Hypalon-Gummi-Material, um die Stativbeine an ihrem Platz zu halten und eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit zu gewährleisten. Trennwände / Trennfächer Kit: Optionen für spiegelfreie oder DSLR-Kameras zur Maximierung der Raumausnutzung in den Core Units (DSLR/ Mirrorless) – je nach Kamerasystem.

Optionen für spiegelfreie oder DSLR-Kameras zur Maximierung der Raumausnutzung in den Core Units (DSLR/ Mirrorless) – je nach Kamerasystem. XQD/CF Kartenetui:Sicheres Etui für Speicherkarten mit Aufprallschutz. Hergestellt aus strukturiertem Material zur Unterstützung des Griffs bei der Verwendung der Brieftasche und mit einer abnehmbaren Schnur zur Befestigung an einer Gürtelschlaufe oder einem Schultergurt.

Erfolgreiche Kickstarter-Kampagne

Shimoda wurde im August 2018 in Deutschland nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne eingeführt, bei der die vollständige Finanzierung in nur 30 Stunden erfolgte und das ursprüngliche Ziel um mehr als 600% überschritten wurde. Das System wurde von Ian Millar entwickelt, der seine lebenslange Liebe zum Erkunden mit seiner beruflichen Erfahrung als renommierter Produktdesigner kombiniert, um eine Lösung zu schaffen, die Schmerzen, Müdigkeit und Leiden minimiert, mit denen Abenteurer unter extremen Bedingungen konfrontiert werden können.

Shimoda-Rucksäcke wurden speziell entwickelt, um nicht nur den härtesten Bedingungen standzuhalten, sondern auch den größtmöglichen Komfort für den Träger und den Schutz des wertvollen Kits in jedem Abenteuerszenario zu bieten. Das System besteht aus wetterfestem, harzbeschichtetem Nylon und wasserdichten Splashguard™ YKK® Reißverschlüssen und ist vollständig anpassbar, so dass es sich jeder Herausforderung anpassen kann. Der Rucksack, das Innenleben und Zubehörträger werden vom Benutzer unabhängig voneinander ausgewählt, so dass eine Außentasche ihr ständiger Begleiter sein kann; passen Sie einfach die Konfiguration und das Zubehör nach Bedarf an, bevor Sie zum nächsten Abenteuer aufbrechen.

Loraine Morgan, Brand Manager, Shimoda, sagte: “Diese neuen Shimoda-Gurte und -Zubehörteile sind Teil unserer Entschlossenheit, allen Verbrauchern Zugang zu dem besten, komfortabelsten und robustesten Kit für ihre persönlichen Bedürfnisse zu bieten. Unser Ziel ist es, ein Höchstmaß an Komfort, Langlebigkeit und Individualität zu bieten, das Shimoda Rucksäcke zur ersten Wahl für Fotografen für alle Reise- und Abenteuerszenarien macht.”

Die neuen Shimoda Gurte und Zubehörteile werden ab dem 1. August 2019 im Shimoda Fachhandel oder online unter http://www.shimodadesigns.com/de erhältlich sein:

Damengurte

Simple Damengurt – Petite €38.00

Simple Damengurt – Standard €38.00

Tech Damengurt -Standard €41.00

Panel Etuis

2er Panel – €29.00

3er Panel – €32.00

4er Panel – €36.00

Zubehörtasche – €21.00

Reisepass Etui- €36.00

Verstärktes Gurtset – €6.00

Trennfächerkit für Core Unit Mirrorless – €29.00

Trennfächerkit für Core Unirt DSLR – €29.00

XQD/CF Kartenetui – €41.00