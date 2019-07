Der neue Onlineshop von Jinbei ist gestartet

Hamburg/Norderstedt, 05.07.2019 – Ab jetzt können Fans von Jinbei-Produkten unter www.jinbei-deutschland.de auf den neuen Onlineshop zugreifen. Der für den deutschen und österreichischen Markt konzipierte Shop verspricht den Kunden ein breites Produktsortiment und einen erweiterten Kundenservice.



Das Angebot reicht von Studioblitzen mit Akkubetrieb über LED Dauerlicht bis zu Lichtformern, Blitzauslösern und weiterem Zubehör. Alle Produkte können wieder direkt online bestellt werden. Hinzu kommt ein besonderer Service: es gibt kurze Lieferzeiten, eine versandkostenfreie Lieferung ab 100 Euro Bestellwert und kostenlose Rücksendungen innerhalb Deutschlands sowie die Möglichkeit, auf Rechnung zu bestellen.



Ein besonderes Highlight im Shop ist der „Studioblitzkonfigurator“. Dieser bietet den Kunden die Möglichkeit ihr individuelles Blitzstudio zusammenzustellen und dabei bares Geld zu sparen. Schnell und einfach können Blitze mit passenden Lampenstativen und verschiedenen Lichtformern kombiniert werden. So kann jeder sein Blitzstudio nach eigenen Vorstellungen gestalten.



Als der vorherige deutsche Vertriebspartner von Jinbei im Frühjahr 2019 sein Geschäft einstellte, begann für die Kunden eine Zeit der Ungewissheit. Nach der Übernahme von Vertrieb und Service der Marke Jinbei im Mai 2019 durch die RCP Handels-GmbH & Co. KG können Kunden in Deutschland und Österreich nun wieder Serviceangebote in Anspruch nehmen – und auch der neue Onlineshop ist im neuen Zuhause angekommen.



Das deutsche Serviceteam mit langjähriger Erfahrung in der Fotobranche kann ebenfalls direkt über den Shop kontaktiert werden. Zusätzlich zu dem Kontaktformular sind die Mitarbeiter bei Fragen zu Bedienung und Beratung der Jinbei-Produkte ebenso per Mail (service@jinbei-deutschland.de) und Telefon (040/270 750 400) behilflich.