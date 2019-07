Hartblei SRA-I SuperRotator Adapter Interchangeable

Benutzen Sie alle exzellenten Zeiss Hasselblad Objektive, mit völlig unabhängigen Tilt-Shift Superrotator Verstellungen (10mm Shift und 8 Grad Tilt – beides selbst blockierende Getriebeeinstellungen ) und 3x 360 Grad Rotation (1.Stativklammer, 2.Rotation von Tilt zu Shift, 3.Rotation am Kamerabajonett).

Basierend auf der bekannten Superrotator Mechanik der klassischen 35mm(Vollformat) Modelle, bringt der Hartblei SRA-I = SuperRotator Adapter Interchangeable für E-Mount, L-Mount, EOS-R und Nikon-Z (Die Bajonette sind alle vom Anwender selbst wechselbar, ein Wechselbajonett für das jeweilige Format kostet 95,-€ netto) die vollen Möglichkeiten einer Fachkamera (Rear Shift/Tilt, die Kamera bewegt sich, die Frontlinse der Optik bleibt stehen, dadurch sind diese Verstellungen absolut parallaxenfrei ) auf alle spiegellosen Kameragehäuse mit kurzen Schnittweiten.

Basierend auf den Hartblei Erfahrungen seit 2006 mit dem Bau der „Optics by Carl Zeiss“ Superrotatoren 40mm (IF Distagon), 80mm(Planar) und 120mm (Macro Planar) wurden alle technischen, Verarbeitungs- und Handhabungs-Verbesserungen in diese neuen Adapter übertragen. Die internen Blenden und Lichtfallen garantieren völlige Reflex- und Streulichtfreiheit, die Oberflächen der Adapter sind jetzt mit einem besonders griffigen und gegen Kratzer und Schläge widerstandsfähigem Kunststoff beschichtet (die Teile sind auch neu beschichtbar –können also repariert werden ! ) , die gesamte Mechanik wurde in vielen Details in 13 Jahren weiterentwickelt und perfektioniert.

Die Grundposition wird durch rote Markierungen auf allen beweglichen/rotierbaren Teilen angezeigt,

alle Skalen sind graviert und weiß einlackiert (Grad Tilt und mm Shift).

Das Hasselblad Bajonett des SRA-I ist mit einem Überwurfring ausgestattet (positive Lock, wie bei Filmkameras), was einen absolut spielfreien und stabilen Ansatz der Optik gewährleistet. So wird auch bei Verwendung von Hasselblad Zwischenringen für Nahaufnahmen eine immer stabile Verbindung erreicht. Der Stativfuss ist Arca kompatibel (Bei Bedarf aber auch gegen Manfrotto oder andere wechselbar), aber auch für Freihandaufnahmen – oder für die Verwendung an einem Hasselblad Balgengerät abnehmbar, dadurch wird auch dieses Shift- und Tiltfähig im Nah und Macrobereich.

Es gibt das Produkt objektivseitig auch mit Pentacon SIX Objektiv Anschluss für Anwender von Zeiss Jena Objektiven).

Die robuste Vollmetall Bauweise aus extrahartem Flugzeugaluminium verhindert Verschleiß und ist widerstandsfähig auch gegenüber hohen und täglichen Belastungen. Mit diesen Produkten arbeiten Profis in aller Welt seit Jahren erfolgreich.

Zusätzlich bietet Hartblei.de seit nunmehr 13 Jahren besten Service, alle Teile sind ersetzbar, es gibt Service Updates und Checkups, unsere Werkstatt kann alle Sturz- oder sonstigen Schäden beheben.

Wir können ab sofort ausliefern (built on order- Lieferzeit ca 3-4 Wochen) – der Preis für alle Anschlüsse ist 1129,- € netto + Steuern(entfällt für Export, + 19% VAT in Deutschland oder EU ohne EU Steuernummer) + Versandkosten.