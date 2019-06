Rollei vertreibt MIOPS-Produkte

Blitze, Bewegungen oder Wassertropfen präzise fotografieren

Rollei, der Anbieter für hochwertiges Fotozubehör, ergänzt das eigene Auslöser-Sortiment um Produkte der Marke „MIOPS“. Die Fernauslöser besitzen Hightech-Funktionen, die mit Lasertechnik, Sound und Smartphone arbeiten und einen exakten Zeitpunkt der Kameraauslösung für ungewöhnliche Aufnahmen ermöglichen.

Hamburg/Norderstedt 21.06.2019 – Wer träumt als ambitionierter Fotograf nicht davon, einen kurzen, überraschenden Moment abzulichten, einen Wassertropfen einzufrieren oder einen Gewitterblitz einzu- fangen? Die MIOPS-Fernauslöser reagieren auf Licht, Geräusche und mittels Lichtschranke blitzschnellund helfen dabei, selbst die kürzesten Momente präzise zu fotografieren.

In Deutschland teilweise noch unbekannt, hat sich der türkische Hersteller der Präzisions-Produkte dazu entschieden, mit Rollei als Distributor zusammenzuarbeiten. „Wir sehen in den MIOPS-Produkten eine ide- ale Ergänzung für unser Blitz-Sortiment und freuen uns deshalb, die Fernauslöser bei uns anbieten zu kön- nen“, sagt Thomas Güttler, Geschäftsführer bei Rollei.

Rollei vertreibt ab sofort über seinen Online-Shop www.rollei.de die MIOPS-Produkte „MIOPS Smart+“, „MIOPS Remote Plus“, „MIOPS Mobile Dongle“ und „MIOPS Splash Kit“. Die MIOPS-Produkte sind mit allen gängigen DSLR- und DSLM-Kameras dank einer großen Auswahl an Anschlusskabeln kompatibel und kön- nen ideal mit Rollei-Blitzen genutzt werden, die gemeinsam noch vielfältigere Anwendungen bieten.

Der „MIOPS Smart+“ ist ein präziser Auslöser mit eigenem Sensor für die Hochgeschwindigkeitsfotografie, dermittels Laser durch Bewegung, Licht oder ein Geräusch ausgelöst werden kann. Mit Tasten und einem Bild- schirm ist die Steuerung bequem und bietet ein breites Spektrum an individuellen Einstellungsmöglichkeiten.

Der „MIOPS Remote Plus“ ist ein Auslöser, der mittels Smartphone gesteuert wird, das gleichzeitig als Sensor dient. Zusätzlich zu der Licht-, Geräusch- und Laserauslösung kann das Smartphone auch auf Vibrationen reagieren und per GPS dirigiert werden. Die eigene MIOPS Smartphone-App erlaubt eine bequeme und um- fangreiche Bedienung.

Das „MIOPS Splash Kit“ ist speziell für die Fotografie mit Wassertropfen entwickelt worden. Es verbindet zweiFunktionen in einem handlichen Gerät. Die erste Funktion setzt den Wassertropfen ab. Die zweite Funktion löst parallel die Kamera oder/und ein Blitzgerät aus. Durch die technische Verbindung der zwei Funktionen können sowohl die Tropfengröße als auch der Moment der Aufnahme gezielt gesteuert werden. So werden Wassertropfen und das sekundenschnelle Eintauchen in Flüssigkeiten zu Kunstwerken, die sonst für das menschlichen Auge unsichtbar sind.

Das „MIOPS Mobile Dongle“ ist ein Kabel, das das Smartphone über den Kopfhörerausgang mit der Kamera verbindet und so eine Fernsteuerung per App mit umfangreichen Funktionen erlaubt, die weit über die eines Kabelfernauslösers hinausgehen.

Der MIOPS Smart+ kostet 219€, der MIOPS Remote Plus 149€, der MIOPS Mobile Dongle 37€ und das MI- OPS Splash Kit 99€.