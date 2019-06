Verkaufsstart für den 2-fach-Telekonverter MC-20 und Firmware-Update 3.0 für die OM-D E-M1 Mark II verfügbar

Hamburg, 19. Juni 2019 – Der neue, im Januar 2019 angekündigte M.Zuiko Digital 2-fach-Telekonverter MC-20 verdoppelt die Brennweite des angeschlossenen Objektivs. Staub- und spritzwassergeschützt sowie frostsicher (-10 °C), eignet er sich auch perfekt für Einsätze in rauen Umgebungen. Er ist kompatibel mit dem M.Zuiko Digital ED 300 mm F4.0 IS PRO, dem M.Zuiko Digital ED 40-150 mm F2.8 PRO und mit dem derzeit in Entwicklung befindlichen Objektiv M. Zuiko Digital ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO. Verkaufsstart ist Anfang Juli zu einem UVP von 449,00 € bzw. 499,00 CHF.

Das Firmware-Update 3.0 für die OM-D E-M1 Mark II optimiert die Autofokusleistung sowie Bildqualität und schaltet neue Videofunktionen frei. Es steht, wie die Updates für die E-M1X und die neue Olympus Workspace-Bildbearbeitungssoftware, ab sofort zum Download bereit.

M.Zuiko Digital 2-fach-Telekonverter MC-20

Der neue M.Zuiko Digital 2x Telekonverter MC-20 verdoppelt die Brennweite des angeschlossenen Objektivs bei gleichbleibender Abbildungsleistung. So gelingen beeindruckende Bilder von richtig weit entfernten Motiven. In Kombination mit dem M.Zuiko Digital ED 300 mm F4.0 IS PRO sind Super-Teleaufnahmen mit einer Brennweite von 1200 mm aus der Hand möglich, ebenso wie Nahaufnahmen mit einer annähernd realen Größenabbildung bei einer maximal 0,96-fachen Vergrößerung (35-mm-Äquivalent). Der MC-20 eignet sich somit ideal auch für die Telemakrofotografie.

Die Linsenkonstruktion mit 9 Elementen in 4 Gruppen hilft, verschiedene Arten von Aberrationen zu unterdrücken, und dadurch die hervorragende optische Leistung des angeschlossenen Objektivs zu erhalten. Das Design verhindert außerdem Geisterbilder sowie Streulichteffekte und sorgt so für eine hervorragende Bildqualität. Wie jedes M.Zuiko PRO Objektiv und alle professionellen OM-D Gehäuse verfügt auch der MC-20 über eine staub-, spritzwasser- und frostsichere Konstruktion, die auch härtesten Wetterbedingungen standhält.

Olympus OM-D E-M1 Mark II Firmware Version 3.0: Autofokusleistung und Bildqualität optimiert

Olympus verbessert seine professionellen OM-D Modelle durch regelmäßige Firmware-Updates, bei denen auch neue Funktionen hinzugefügt werden. Die Firmware Version 3.0 für die E-M1 Mark II sorgt für eine höhere Autofokusleistung (AF) und eine weitere Optimierung der Bildqualität.

Zu den wichtigsten Verbesserungen zählen:

Autofokus-Funktionen wie C-AF Center Priority (für eine hochpräzise Verfolgung von sich bewegenden Motiven), 25-Felder-Gruppe und C-AF + MF (ermöglicht Benutzern das sofortige Umschalten auf MF, während Sie sich in C-AF befinden)

Der Autofokus-Algorithmus aus der OM-D E-M1X optimiert die AF-Präzision im S-AF-Modus. Durch die aktive Verwendung der Informationen des On-Chip-Phasenerkennungs-AF-Sensors wird die AF-Leistung während der Videoaufnahme weiter verbessert.

Der minimale AF-Arbeitsbereich liegt jetzt bei -6.0 LW-Schritten (ISO 100 äquivalent für S-AF), wenn ein F1.2 Objektiv verwendet wird. Dies ermöglicht eine präzise Fokussierung sowohl in dunklen Umgebungen als auch bei kontrastarmen Motiven.

Das Rauschen bei hoher ISO-Empfindlichkeit wird im Vergleich zur Firmware Version 2.3 um ca. 1/3 Schritte minimiert.

Low ISO Processing (Detail Priority) ermöglicht eine höhere Auflösung bei Aufnahmen mit niedriger ISO-Empfindlichkeit.

USB-RAW-Datenverarbeitung für eine deutlich schnellere RAW-Verarbeitung mit der Olympus Workspace-Bildbearbeitungssoftware wird nun unterstützt.

Eine vollständige Liste der Änderungen finden Sie in der untenstehenden Tabelle.

Ebenfalls ab heute verfügbar: E-M1X Firmware Version 1.1 und Olympus Workspace Software Version 1.1

Verbesserungen mit der OM-D E-M1X Firmware Version 1.1:

USB-RAW-Datenverarbeitung wird nun unterstützt.

Kostenlose Bildbearbeitungssoftware Olympus Workspace Version 1.1:

Focus Stacking wurde hinzugefügt, um bis zu 999 Bilder, die im Focus Bracketing Modus aufgenommen wurden, mit der Olympus Workspace Software zusammenzufügen.

Mit der neuen Funktionen “Lighten und Darken Composite” haben Benutzer jetzt noch mehr kreative Möglichkeiten.

Mit der neuen Funktion USB-RAW-Datenverarbeitung, die die Leistung des TruePic VIII-Bildprozessors nutzt, kann die RAW-Verarbeitung in Olympus Workspace erheblich beschleunigt werden.

Die Firmware-Updates sind kostenlos über den Olympus Digital Camera Updater erhältlich. Weitere Informationen und das Herunterladen der neuen Version der Olympus Workspace Software finden Sie unter http://www.olympus.de/firmware

Garantieverlängerung

Wie für jede Olympus Kamera und jedes Olympus Objektiv erhält der Käufer eines 2-fach-Telekonverters MC-20 eine kostenlose sechsmonatige Gewährleistungsverlängerung* bei Registrierung auf der MyOlympus Plattform: www.my.olympus.eu.

* Sechs Monate zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung im Erwerbsland.

OM-D E-M1 Mark II Firmware Version 3.0 im Überblick