Content, Commerce and Communication: Im Rahmen der Berlin Photo Week startet mit ​The Professional Imaging Conference​ (tPIC) am 11. und 12. Oktober 2019 ein neues Veranstaltungsformat exklusiv für professionelle Fotografinnen und Fotografen. An zwei Tagen bietet tPIC in der Kult-Eventlocation Kraftwerk Berlin mehr als 30 hochkarätige Vorträge internationaler Top-Fotografen, Marketingspezialisten, Kreativdirektoren und Bild-Businessleuten. Als Referenten sind unter anderem bereits der Profi-Fotograf und BFF-Vorstand J. Konrad Schmidt, der Fachanwalt für Urheberrecht Sebastian Deubelli und Fotografen-Coach Silke Güldner bekanntgegeben. Am Abend des 11. Oktober lädt die tPIC-Night zum Netzwerken und Talken ein. tPIC und die Berlin Photo Week feiern die Liebe zur professionellen Fotografie, zur Kunst und zum Bild.

Wie kommt man an die wirklich lukrativen Foto-Aufträge der großen Werbeagenturen? Wie kann ich mit meinen Fotoprojekten Geld verdienen? Wie muss ich mich in Social Media als Fotograf bewegen, um andere zu bewegen? Wie organisiere ich meinen Profit-Flow? Welche rechtlichen Bedingungen müssen Fotografen beachten – und welche nicht? Das sind nur einige wenige der vielen Fragen, auf die die Referenten auf der tPIC kompetente Antworten geben werden. „Die thematische Komplexität für Foto-Professionals in den Bereichen Marketing, Organisation, Kommunikation und Recht ist so groß wie nie, entsprechend umfangreich sind aber auch die Potentiale im Berufsfeld Imaging. Wir wollen mit tPIC allen Fotografinnen und Fotografen eine Plattform bieten, um beruflich entscheidende Schritte weiter zu kommen, um von anderen zu lernen und um sich untereinander zu vernetzen,“ so Leonhard Steinberg, Projektmanager tPIC. Wie die Berlin Photo Week, so wird auch tPIC von allen großen Marken der Imaging-Industrie sowie den wichtigsten Profi-Verbänden unterstützt.

tPIC richtet sich an Fotografen, Videografen, kreative Produzenten und professionelle Imaging-Anwender. Konferenztickets sind noch bis zum 31. Juli zum Frühbucher-Preis ab 179 Euro (Tagesticket) erhältlich. Die Zweitageskarte kostet für Frühbucher nur 259 Euro und beinhaltet zusätzlich die Teilnahme an der tPIC Night sowie den Zugang zu allen Top-Acts der Berlin Photo Week mit Vorträgen und Diskussionen von ​Thomas Höpker, Evelyn Bencicovaund weiteren internationalen Foto-Stars.