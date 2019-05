Fujifilm präsentiert zur Stunde in Tokio mit der GFX 100 eine neue Mittelformat-Kamera der Superlative. Ihr Sensor löst 102 Megapixel auf, ist rückwärtig belichtet und stabilisiert. RAW-Dateien werden mit bis zu 16 Bit Farbtiefe aufgezeichnet, die Serienbildrate beträgt 5 Bilder/Sekunde. Der Autofokus basiert auf 3,76 Millionen Phasendektions-Pixel und deckt 100 % der Sensorfläche ab. Knapp 11.000 Euro soll die GFX 100 kosten, wenn sie nächsten Monat auf den Markt kommt. Martin Vieten von photoscala hat die GFX 100 bereits in der Hand gehabt.

Jetzt bricht Fujifilm mit der GFX 100 und dem „kleinem“ Mittelformat des GFX-Systems (Sensorfläche: ca. 44 x 33 mm) in eine Bastion ein, die bislang dem echten Mittelformat (Sensorfläche 53,5 x 40,0 mm) bei Hasselblad und Phase One vorbehalten war: die Bastion der 100 Megapixel. Und das zu einem Bruchteil des Preises – fast 42.000 Euro kostet die Phase One XF IQ3 100MP, knapp 35.000 Euro ruft Hasselblad für die H6D-100c auf. Fujifilm verlangt für die GFX 100 dagegen gerade einmal rund 11.000 Euro.

Dass Fujifilm mit der GFX 100 durchaus auch etablierte Studios und Spitzenfotografen ins Visier nimmt, zeigt ihr völlig neues Bedienkonzept. Es setzt ganz auf virtuelle, sprich: frei belegbare oder kontextsensitive Bedienelemente. Nur so lässt sich die Kamera komplett vom Rechner aus fernsteuern, wie es bei großen Produktionen üblich ist. Übrigens auch via Capture One, die Software unterstützt die GFX-Familie von Fujifilm ja seit letztem Herbst.

Andererseits punktet die GFX 100 mit Ausstattungs- und Leistungsmerkmalen, wie man sie sonst nur aus der Kleinbildklasse kennt. Etwa einem On-Sensor-Phase-AF, dessen 3,76 Millionen Messzellen die gesamte Sensorfläche abdecken. Oder einem integrierten Bildstabilisator, der um bis 5,5 EV-Stufen längere Belichtungszeiten ermöglichen soll. Auch Ergonomie und Format der GFX 1000 erinnern mit dem integrierten Hochformatgriff eher an eine professionelle Kleinbild-DSLR – wenngleich die GFX 100 natürlich eine reinrassige Spiegellose ist.