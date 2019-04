Skylum veröffentlicht heute mit Luminar Flex eine neue Variante der Workflow-Software Luminar 3. Luminar Flex ist ein Photoshop-kompatibles Plug-In, als eigenständiges Programm läuft es nicht. Dafür ist Luminar Flex günstiger als die Stand-alone-Software Luminar 3, das Plgug-In ist ab sofort zu haben.

Skylum teilt die empfehlenswerte Workflow-Software Luminar 3 in zwei Varianten auf: In Luminar Flex, ein Photoshop-kompatibles Plug-In und in das bisherige Luminar, das mit dem nächsten Major-Update keine Plug-In-Funktionen mehr erhalten wird.

Luminar Flex wendet sich an Fotografen und Bildbearbeiter, die ausschließlich die Bildbearbeitungsfunktionen benötigen, zur Verwaltung jedoch eine andere Software einsetzen. Das kann Lightroom sein, aber auch Photoshop und Photoshop Elements. Auf dem Mac kommen noch Photos und das längst eingestellte Apple Aperture hinzu.

Das Luminar Flex funktioniert als Plug-In den folgenden Host-Anwendungen:

Photoshop (Windows & Mac OS)

Lightroom Classic (Windows & Mac OS)

Photoshop Elements (Windows und Mac OS)

Photos für macOS

Apple Aperture

Luminar Flex kostet 59 Euro und ist damit zehn Euro günstiger als Luminar 3. Leser von photoscala erhalten 10 Euro Rabatt, wenn sie während der Bestellung den Coupon-Code PHOTOSCALA eingeben.

Mit der Einführung von Luminar Flex kündigt Skylum an, die Plugin-Fuktion von Luminar mit dem nächsten großen Update aufzugeben.

