Cupertino, Kalifornien — Apple hat heute seine iMac Produktfamilie mit erstmals bis zu 8-Core Intel Prozessoren der neunten Generation und leistungsstarken Vega-Grafikoptionen aktualisiert, die sowohl die Rechen- als auch die Grafikleistung deutlich steigern. Vom Einsteiger bis hin zum Profi werden alle Nutzer feststellen, dass der iMac bei alltäglichen bis hin zu anspruchsvollsten professionellen Aufgaben schneller geworden ist. Dieser Leistungsschub, kombiniert mit dem wunderschönen Retina Display, dem eleganten All-in-One-Design, dem leisen Betrieb, dem schnellen Arbeits- und Festplattenspeicher, den modernen Anschlussmöglichkeiten und macOS Mojave, macht den iMac zum weltweit besten Desktop.

„Anwender werden den enormen Leistungsschub des iMac lieben. Mit bis zu 8-Core Prozessoren und leistungsstarker Vega-Grafik ist die iMac Produktfamilie stärker denn je,“ sagt Tom Boger, Apples Senior Director of Mac Product Marketing. „Mit seinem atemberaubenden Retina Display, dem unglaublichen Design, der doppelten Leistung und macOS Mojave, das unsere Kunden sehr schätzen, ist der iMac mit Abstand der weltweit beste Desktop.“

Bis zu 8-Core Intel Prozessoren der neunten Generation

Mit aktualisierten Prozessoren über die gesamte Produktlinie hinweg erhalten Anwender eine deutlich schnellere Leistung für eine Vielzahl alltäglicher Rechenaufgaben, von der Bearbeitung von Fotos bis hin zum anspruchsvollem Spielen, dem Komponieren von Musik oder sogar dem Erstellen eines kompletten Spielfilms.

Der 21,5″ iMac verfügt jetzt über Quad-Core Prozessoren der achten Generation und erstmals über 6-Core Prozessoren, die eine um bis zu 60 Prozent höhere Leistung ermöglichen.1

Der 27″ iMac verfügt nun erstmals über bis zu 6-Core und 8-Core Prozessoren der neunten Generation, die eine bis zu 2,4-fach schnellere Leistung ermöglichen.1

Radeon Pro Vega Grafik kommt zum ersten Mal auf den iMac

Radeon Pro Vega Grafiklösung kommt auf den 21,5″ iMac und bietet eine bis zu 80 Prozent höhere Grafikleistung. Der 27″ iMac mit Radeon Pro Vega bietet jetzt eine bis zu 50 Prozent schnellere Grafikleistung, ideal für Profis mit grafikintensiven Aufgaben, wie beispielsweise dem Erstellen von 3D-Inhalten, der Bearbeitung von Videos mit komplexen Effekten oder dem Entwickeln hochauflösender Spiele.2

Die besten Retina 4K- und 5K-Displays der Branche

Mit bis zu 14,7 Millionen Pixeln, einer Milliarde Farben, 500 Nits Helligkeit, einem großen Farbraum (P3) und einem unglaublich hohen Blickwinkel bietet das Retina Display des iMac ein brillantes Erlebnis. Die hohe Pixelanzahl ermöglicht Text, der wie eine gedruckte Seite aussieht, schärfere Fotos mit mehr Details und die Option, 4K-Videos in voller Auflösung zu bearbeiten.

Konkurrenzloses All-in-One Design, das jeden Raum verschönert

Mit seinem eleganten Gehäuse aus Aluminium und Glas, dem 5 Millimeter dünnen Profil am Rand und der wunderschönen Tastatur und Maus bietet der iMac ein klares, sehr aufgeräumtes Desktop-Erlebnis, das es dem Benutzer ermöglicht, sich mehr auf seine Inhalte zu konzentrieren. Mit allem, was nötig ist und nichts Überflüssigem, schätzen es die Anwender sehr, wie sich der iMac nahtlos in so viele verschiedene Umgebungen einfügt — zu Hause, in Büros jeder Größe oder im professionellen Studio.

macOS Mojave

Alle neuen Macs werden mit macOS Mojave ausgeliefert, der neuesten Version des weltweit fortschrittlichsten Desktop-Betriebssystems, mit neuen Funktionen, die von Profis inspiriert, aber zur Nutzung für jedermann entwickelt wurden. In macOS Mojave verleiht der Dunkelmodus dem Desktop einen dramatisch neuen Look, der den Fokus auf Benutzerinhalte legt. Produktivitätsfunktionen wie Stapel bereinigen unordentliche Schreibtische, indem Dateien automatisch in übersichtliche Gruppen organisiert werden und FaceTime bietet jetzt Unterstützung für Gruppenanrufe. iOS Apps, darunter News, Aktien, Sprachmemos und Home, sind dank macOS Mojave auf dem Mac verfügbar und der Mac App Store erscheint in einem kompletten Redesign mit umfangreichen redaktionellen Inhalten und zusätzlichen Apps von Top-Entwicklern wie Microsoft und Adobe.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue 21,5″ iMac mit Retina 4K Display beginnt bei 1.499 Euro inkl. MwSt. und der neue 27″ iMac mit Retina 5K Display bei 2.099 Euro inkl. MwSt.. Beide sind ab heute auf apple.com und in der Apple Store App sowie nächste Woche in den Apple Stores und über autorisierte Apple Händler bestellbar. Die Nicht-Retina-Display Konfiguration des iMac ist weiterhin für 1.299 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Weitere technische Daten, Konfigurationsoptionen und Zubehör sind online unter apple.com/de/mac verfügbar.