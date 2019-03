Benro präsentiert seinen ersten 3-Achsen Gimbal Stabilisierer

Herzlich Willkommen, Benro RedDog R1

Seit vielen Jahren unterstützt BENRO Fotografen auf der ganzen Welt mit preisgekrönten Stativen. Benro hat die sich ändernden Bedürfnisse der Fotografen und die wachsende Zahl von Filmemachern und Bloggern erkannt und in neue Technologien und Infrastrukturen investiert, um eine brandneue Serie von elektronischen 3-Achsen-Gimbals anzubieten.

Der erste in der Serie der Benro Gimbals – ab sofort erhältlich – ist der Benro RedDog R1.

Dies ist ein 3-achsiger elektronischer Gimbal mit einem einzigartigen Drehgriff, der für verschiedene Aufnahmewinkel entwickelt wurde und kompakt für den Transport ist. Mit den beiden Trage Modis „Upright“ und „Carry“, den eingebauten Bedienelementen am Griff und einer umfassenden App zur Steuerung über ein Smartphone deckt der Benro RedDog R1 jeden Winkel ab.

Der RedDog R1 ist ideal für Kameras bis zu 1,8 kg und für alle, die die neuesten spiegellosen Systeme verwenden – er wurde speziell entwickelt, um die volle Funktionalität sowohl mit Sony als auch mit Panasonic-Kameras zu bieten, einschließlich:

Auslösen & Video starten/beenden (Panasonic & Sony)

Kontrolle über Zoom mit Sony Power Zoom Objektiven

Der „Upright Mode“ des RedDog R1 ist perfekt für Aufnahmen mit hohem und mittlerem Winkel, während der „Carry Mode“ ideal für Aufnahmen mit niedrigem Winkel ist. Die Kombination dieser beiden vielseitigen Optionen wird es Filmemachern ermöglichen, das Beste aus ihrer kreativen Freiheit herauszuholen und gleichzeitig qualitativ hochwertige Filmergebnisse zu erzielen. Mit dem innovativen Design ist der zusammenklappbare Griff auch für Reisen mit leichtem Gepäck geeignet.

Der ergonomische Silikongriff des R1 bietet jederzeit eine komfortable Handhabung. Durch Drehen des Knopfes am Griff können Filmemacher schnell und einfach vom Hochwinkel- in den Tiefwinkelmodus wechseln, was es einfach macht, sich bewegende Objekte zu verfolgen oder eine niedrige 360°-Aufnahme bequem zu erreichen – indem sie das Handgelenk entlasten und dazu beitragen, eine reibungslose und qualitativ hochwertige Aufnahme zu erzielen.

Haupteigenschaften inklusive:

Schwenkgriff – der einzigartige Schwenkgriff ist für verschiedene Filmwinkel ausgelegt und ist kompakt für unterwegs.

Lange Akkulaufzeit – der R1 hält 12 Stunden mit einer einzigen Ladung.

Smartphone App – kalibrieren des R1, Fernsteuern des Gimbals und Aktualisieren der Firmware – alles über die Benro RedDog App.

Drei Aufnahmemodi – der R1 verfügt über 3 Modi: Sperrmodus, horizontaler Folgemodus und universeller Folgemodus. Jeder Modus ermöglicht es dem Benutzer zu steuern, wie der Gimbal für verschiedene Aufnahmeszenarien funktioniert.

Transportcase– das mitgelieferte Trage Case ermöglicht es dem Benutzer, die einzelnen Achspositionen beizubehalten, was eine Menge Zeit am nächsten Standort spart.

Ministativ – Das Stativ am Griff lässt sich abschrauben. Im Griff befindet sich ein 3/8-Zoll Gewinde. Ein ¼-Zoll-Adapter gehört zum Lieferumfang. Somit kann der Gimbal auch auf ein Stativ oder ähnliches geschraubt werden.

Erstellen Sie mit dem Benro RedDog professionelle filmische Bewegungen mit den folgenden Aufnahmemodi.

Sperrmodus (Locked-down Modus)

Locked-down Modus (Blau) hält die Kamera auf ein bestimmtes Objekt fokussiert, während der Gimbal bewegt wird. Mit diesem Modus können Sie Bewegungen simulieren, die einem Kamer Ausleger oder Slider ähneln.

Horizontal Folgemodus

Horizontal Folgemodus (Rot) sorgt für eine ruhige Bewegung, wenn die Kamera horizontal bewegt wird – perfekt für dynamisches Schwenken.

Durch die Verwendung der Richtungstaste in Verbindung mit diesen Modi können Benutzer ihre Bewegungen einwandfrei steuern. Der mit Gewinde versehene Empfänger ermöglicht zusätzliche Befestigungen, was eine noch größere Flexibilität bei Ihren Aufnahmen ermöglicht.

Universeller Folgemodus

Der Universal Follow Mode (Pink) ermöglicht gleichmäßige Bewegungen, wenn Du die Kamera in horizontaler und vertikaler Richtung bewegt wird. Dieser Modus ist ideal, wenn Sie beispielsweise um ein Motiv herumkreisen wollen.

Mit der App verbinden

Es ist auch eine brandneue Benro RedDog R1 App erhältlich, mit der Fotografen und Filmemacher den Gimbal vom Smartphone aus Schwenken und Neigen können. Alle zukünftigen Firmware-Updates werden auch über die App verfügbar sein – so bleibt der RedDog R1 mit allen neuen Updates auf dem neuesten Stand.

Die App ist kostenlos erhältlich: Benro RedDog (Apple und/oder Android)

Online Support und Anleitungen:

Das Benro-Team hat auch einige großartige, informative Video-Tutorials zusammengestellt, die alles enthalten, was zum Aufbau des Gimbals benötigt wird, einschließlich Montage und Kalibrierung der Kamera, Auswahl der Motorstärke, Parametereinstellungen, Drift und Pegelkalibrierung. Ein separates Video gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den verschiedenen Aufnahmemodi und wie man schnell zwischen ihnen wechseln kann, um unterwegs eine reibungslose Bewegung zu ermöglichen.

Benro RedDog R1 Preis & Eigenschaften:

Material – präzisionsgefertigtes Aluminium

Gewicht 879 g (ohne Batterien)

Belastbarkeit: 1,8kg

Aufnahmemodi – Universeller Folgemodus / Sperrmodus / Horizontaler Folgemodus

Ladezeit – 3 Stunden

Betriebsdauer – 12 Stunden

Preis – UVP inkl. MwSt. 399,- € / Stück