Sony World Photography Awards: “Outstanding Contribution” Award für Nadav Kander

Der in London lebende Künstler Nadav Kander erhält den „Outstanding Contribution to Photography“ Award 2019. Eine umfangreiche Präsentation seiner Arbeit wird im Rahmen der Sony World Photography Awards (SWPA) Ausstellung im Somerset House und im Zuge eines Interviews mit William A. Ewing in London ab Mitte April zu sehen sein.

Berlin, 5. März 2019. Die World Photography Organisation gibt heute den Künstler Nadav Kander als Preisträger des „Outstanding Contribution to Photography“ Award 2019 anlässlich der Sony World Photography Awards bekannt.

Der Künstler wird am 17. April im Rahmen der SWPA Preisverleihung in London für seine Vielseitigkeit und seinen maßgeblichen Einfluss auf das Medium Fotografie geehrt. Die Awards werden den Künstler auch mit einer umfangreichen Präsentation seiner Arbeiten auf der Sony World Photography Awards Exhibition 2019 würdigen, die vom 18. April bis 6. Mai im Somerset House in London stattfinden wird. Die Ausstellung bietet dem Publikum die seltene Gelegenheit, sieben verschiedene Werke von Kander in einem Raum zu sehen. Darunter sind Porträts, Figurenstudien, Landschaften, Bewegtbilder sowie berühmte und weniger bekannte Bilder des Fotografen.

Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung findet am 18. April 2019 ein Publikumsgespräch mit Nadav Kander statt. Der bekannte Kurator und Fotografie-Experte William A. Ewing moderiert das Gespräch. Darüber hinaus ist im diesjährigen Award-Buch Platz für einen neuen Essay von David Campany über das Werk des Künstlers und eine spezielle Auswahl seiner Fotografien.

Nadav Kander kommentiert seine Auszeichnung wie folgt: „Der Empfänger des „Outstanding Contribution to Photography“ Awards 2019 zu sein, ist eine große Auszeichnung für mich. Ich scheine viele zu inspirieren. Ich glaube nicht, dass es ein größeres Kompliment gibt. Ich fühle mich geehrt, nun dem Kreis der Preisträger anzugehören. Und wenn ich Menschen inspiriert habe, tiefer zu graben und authentisch zu fotografieren, dann fühle ich mich doppelt geehrt. Ich möchte auch Sony und der World Photography Organisation für diese Plattform danken. Das ist wirklich sehr großzügig.“

Scott Gray, CEO der World Photography Organisation, ergänzt: „Nadav Kander zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit, Stärke und Subtilität aus. Es sind starke, kraftvolle Bilder mit unglaublichem Format, die oftmals die Dominanz des Menschen über die Unschuld unserer Umwelt zeigen. Ich freue mich, dass die World Photography Organisation einen so bedeutenden Künstler ehren kann, indem sie Werke aus seiner gesamten Karriere zusammenträgt.“

Mit der Annahme des Preises „Outstanding Contribution to Photography“ schließt sich Kander vergangenen Preisträgern wie Candida Höfer, Martin Parr, Elliott Erwitt, William Klein, Eve Arnold und Mary Ellen Mark an. Kanders Arbeit für die Sony World Photography Awards Ausstellung 2019 wurde in Zusammenarbeit mit der Flowers Gallery London und New York produziert. Die Einzelausstellung „Nadav Kander: Dark Line – The Thames Estuary“ findet vom 4. April bis 25. Mai 2019 in der Flowers Gallery New York statt. (Pressevorschau der Ausstellung: Donnerstag, 18. April, 9 Uhr im Somerset House, London. Anmeldung über press@worldphoto.org)

Nadav Kander, geboren 1961, stellt in seiner mehr als 30-jährigen Karriere eine beachtliche Größe im Bereich der Fotografie dar. Seine preisgekrönte Werbe-, Porträt-, Figur- und Landschaftsarbeit wird durch einen unverwechselbaren Stil unterstrichen, der oft Gefühle von Ruhe und Unruhe hervorruft.

Kander lebt und arbeitet in London, hat sieben Bücher veröffentlicht und war in fast 30 internationalen Ausstellungen vertreten. Im Jahr 2015 erhielt er den „Honorary Fellowship“ Award der Royal Photographic Society. Seine Werke sind in mehreren öffentlichen Sammlungen weltweit, darunter die National Portrait Gallery in London und das Museum of Contemporary Photography in Chicago, vertreten.

Zu ausgewählten Projekten der Vergangenheit gehören:

„Yangtze – The Long River”, Preisträger des Prix Pictet Awards 2009

„Dust“ – erforschte die Spuren des Kalten Krieges durch die radioaktiven Ruinen geheimer Städte an der Grenze zwischen Kasachstan und Russland

„Bodies 6 Women, 1 Man“

„Obama’s People“ – eine gefeierte Serie von 52 Porträts im Auftrag des New York Times Magazine

Seine aktuelle Serie „Dark Line – The Thames Estuary“ ist eine persönliche Reflexion der Landschaft der Themse an ihrem Verbindungspunkt zum Meer.

2019 Sony World Photography Awards Exhibition

Nadav Kanders Arbeiten werden im Londoner Somerset House im Rahmen der Sony World Photography Awards Exhibition 2019 gezeigt.

Diese große neue Ausstellung bietet einen tiefen Einblick in die besten visuellen Geschichten und Bilder aus dem Jahr 2018 von Künstlern aus der ganzen Welt, die im Rahmen der Awards 2019 ausgezeichnet wurden.

Mit mehr als 800 ausgestellten Bildern, einer breiten Palette an fotografischen Herangehensweisen und unterschiedlichen Themen, präsentiert die globale Fotoausstellung der Sony World Photography Awards neben dem „Photographer of the Year“ auch die Gewinner- und Auswahllisten der vier Wettbewerbe: Profi, Offener, Jugend und Studenten. Im Rahmen der Awards 2019 wurden 327.000 Bilder aus 195 Ländern eingereicht. Damit sind die Sony World Photography Awards einer der weltweit bedeutendsten Fotowettbewerbe.

Neben der Hauptausstellung gibt es eine exklusive Ausstellung mit Werken von Gewinnern des Profi-, Studenten und Sony US Grants Wettbewerbes 2018, sowie die Shortlist- und Gewinnerbilder des ZEISS Photography Award 2019. Darüber hinaus wird es einen sorgfältig kuratierten Satz von Bildern aus „The Swap Project“ geben – einer Initiative der World Photography Organisation und des Creativehub, in deren Rahmen die globale Fotocommunity ihre besten Kunstdrucke miteinander tauschen konnte. Nach ihrem Londoner Debüt wird die Sony World Photography Awards Ausstellung 2019 eine globale Tournee mit Ausstellungen in Japan, Deutschland und Italien starten.

Sony World Photography Awards Ausstellung 2019 – Thema Fotografie

Veranstaltungsort: Somerset House, London, WC2R 1LA

Datum: 18. April – 6. Mai 2019

Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 22-21 Uhr / Samstag – Sonntag, 22-20 Uhr

Tickets: £8 – £14 / Combo Nadav Kander Talk & Exhibition Ticket £25

Buchung: worldphoto.org/2019exhibition

Nadav Kander – Künstler im Gespräch

Veranstaltungsort: Das Edmond J. Safra Lecture Theatre, King’s College London, The Strand, WC2R 2LS

Datum: Donnerstag 18. April

Zeit: 19:00 – 20.30 Uhr

Tickets: £25 Kombi-Ticket für Gespräch und Ausstellungen

Buchung: worldphoto.org/2019exhibition