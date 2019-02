HD PENTAX-DA* 11-18 mm F2,8 ED DC AW Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv mit herausragender optischer Leistung für PENTAX Kameras mit APS-C Sensor

RICOH IMAGING präsentiert mit dem HD PENTAX-DA* 11-18 mm F2,8 ED DC AW HD ein besonders leistungsstarkes Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv der PENTAX Stern-Serie für Kameras mit APS-C Sensor. Eine Lichtstärke von F2,8 über den gesamten Zoombereich sowie eine hohe optische Leistung sind nur zwei der vielen herausragenden Eigenschaf- ten des neuen Objektivs. Das HD PENTAX-DA* 11-18 mm F2,8 ED DC AW wird ab Februar 2019 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.399,- Euro bzw. 1.599.- SFr.

Das HD PENTAX-DA* 11-18 mm F2,8 ED DC AW (entspricht 17 bis 27,5 mm im 35-mm- Vollformat) ist das jüngste Objektiv der neuen Generation der PENTAX Stern-Serie (*). Objekti- ve dieser Serie stehen für eine außerordentlich hohe optische Leistung und eine hervorragende Ausstattung. Die Stern-Serie ist nicht nur konstruiert, um die aktuellen Ansprüche der Digitalfo- tografie zu erfüllen, sondern auch, um für kommende Generationen vorbereitet zu sein.

Wie alle Objektive dieser Baureihe liefert das 11-18 mm Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv hochauf- lösende und kontrastreiche Bilder ohne Unschärfen bis an die Bildränder und gewährleistet auch bei offener Blende eine hervorragende Abbildungsleistung.

Mit der Einführung dieses Objektivs bietet die hochwertige und leistungsstarke Stern-Serie nun kompakte Objektive mit einer Mindest-Blendenöffnung von F2,8, vom Ultra-Weitwinkel bis zum Telebereich, für PENTAX Digitalkameras.

Wie bei allen Objektiven dieser Serie wurde besonderer Wert auf die Gebrauchseigenschaften unter widrigen Bedingungen gelegt. So verfügt das Objektiv nicht nur über Dichtungen gegen das Eindringen von Feuchtigkeit oder Staub, sondern auch über eine Vorbereitung für die Ver- wendung einer Taukappenheizung, welche die Bedienbarkeit des Objektivs beim Fotografieren von Landschaften und Sternenhimmel erheblich verbessert.

Das HD PENTAX-DA* 11-18 mm F2,8 ED DC AW im Detail

Die neue Generation der PENTAX Stern-Serie

Objektive mit einer herausragenden Leistung werden im PENTAX-System mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Um dieses Prädikat zu erhalten, sind folgende drei Basisparameter zu erfüllen: – Bestmögliche Bildqualität mit gleichmäßiger Schärfe von der Mitte bis zu den Bildrändern

– Große Blendenöffnung mit besonders ausdrucksvoller Bildwirkung

– Hochwertige Verarbeitung und Materialien mit hoher Robustheit und einfacher Handhabung Dabei gilt es die Objektive der Stern-Serie nicht nur optimal auf aktuelle Aufnahmesensoren ab- zustimmen, sondern diese auch für zukünftige Aufnahmetechniken zu konstruieren und gleich- zeitig weitestgehend kompatibel zu älteren Kameras zu halten.

Aufwändige Linsenkonstruktion

Um eine hohe optische Qualität bei möglichst geringen Abmes- sungen zu erreichen, besteht dieses Objektiv aus 16 Linsen- elementen in 11 Baugruppen. Dabei wurden insgesamt drei ED-Gläser sowie zwei asphärische Linsen (AL) verwendet. Ei- ne der ED-Linsen ist mit AL kombiniert, um chromatische und sphärische Aberrationen mit einem Glas zu reduzieren.

Große Eingangslichtstärke mit Blende F2,8

Das neue Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv verfügt trotz der kompakten Abmessung über eine sehr große Eingangslichtstärke von Blende F2,8 über den gesamten Zoombereich. Durch den kurzen Mindestfokusabstand von 30 cm kann der Fotograf sehr realistische Bilder mit einer großen Bild- tiefe gestalten, die er durch die Unschärfe, mit einem weichen Bokeh durch neun Blendenlamel- len, im Hintergrund hervorhebt.

HD-Vergütung für optimale Lichtdurchlässigkeit und minimale Reflektion

Die Linsenelemente dieses Objektivs sind mit der von PENTAX entwickelten mehrlagigen HD- Beschichtung (High Definition) versehen, die im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen eine deutlich höhere Lichtdurchlässigkeit bei geringer Reflektion (ca. 50% weniger als bei kon- ventionellen Mehrschichtvergütungen) bietet. Dies ermöglicht ein Höchstmaß an Kontrast und Schärfe ohne Streulicht und Geisterbilder selbst bei schwierigen Bedingungen wie z.B. Gegen- licht.

Optimierung für Landschaft- und Astrofotografie

Ein einzigartiger Fokus-Klammermechanismus ermög- licht es dem Fotografen, den Fokuspunkt des Objektivs zu fixieren. Dies verbessert die Bedienbarkeit des Ob- jektivs beim Fotografieren von Motiven, die bei längeren Belichtungszeiten eine präzise Fokussierung erfordern, wie z.B. Landschaften oder in der Astrofotografie.

Um Kondensation bei langwierigen Außenaufnahmen zu vermeiden, ist das HD PENTAX-DA* 11-18 mm F2,8 ED DC AW für die Nutzung einer Taukappenheizung, ohne Beeinträchtigung des Autofokus, vorbereitet. Durch eine Metall-Rahmenkonstruktion wird die Wärme gleichmäßig und effektiv auf die Linsen übertragen. Zusammen mit der Astrotracer Funktion der PENTAX SLR-Kameras wird die Arbeit insbesondere für Auf- nahmen in der Astro- und Landschaftsfotografe deutlich erleichtert.

Staubdichte, wetterbeständige Konstruktion

Dieses als AW-Modell (All Weather) entwickelte Zoom- Objektiv verfügt über eine staubdichte, wetterfeste Konstrukti- on, die das Eindringen von Wasser und Staubpartikeln in das Linseninnere verhindert. In Kombination mit einer wetterfesten, digitalen PENTAX-Spiegelreflexkamera erhält man so ein äu- ßerst robustes und zuverlässiges digitales Imaging-System, das sich hervorragend für anspruchsvolle Aufnahmesituatio- nen eignet – selbst bei Regen oder Nebel oder an Orten, an denen Spritzwasser auftreten kann.