SIGMA Wildlife Safari 2019

Unsere traditionelle Fotosafari geht in die nächste Runde.

Die besten Destinationen für die Wildlife Fotografie in Kenia

Exklusive Unterkünfte, deutschsprachige Reiseleitung, umfangreiche Leihware

Ein Teilnehmerplatz im Wert von ca. 4.300,– Euro wird über ein Gewinnspiel verlost

Sigma Fotoreise 2019 – Masai Mara & Samburu

Die SIGMA Fotoreise 2019 führt Sie vom 1.11.-9.11.2019 zu den wohl besten Ecken der Tierfotografie in Kenia. In diesem Jahr haben wir uns wieder etwas Neues überlegt. Der Norden Kenias bietet eine einmalige Tierwelt mit Wildtieren, welche nur hier zu finden sind. Darunter das seltene Grevy Zebra. Eine eigene Zebraart, die nur im Norden Kenias vorkommt. Der Samburu Nationalpark zählt nach der Masai Mara als Toprevier für Tierfotografen. Aus diesem Grund nehmen wir Sie in diesem Jahr mit in den traumhaften und landschaftlich atemberaubenden Norden Kenias. Der zweite Teil der Fotoreise führt Sie dann in die legendäre Masai Mara.

Unbestritten eine der wohl besten Gebiete für Tierfotografen. Die Anzahl an Raubkatzen ist in der Masai Mara besonders hoch und bietet daher einen idealen Ausgangspunkt für fantastische Motive. Neben der Tierfotografie selbst werden Sie auf dieser Reise alles über die Tierfotografie in Afrika in ausführlichen Workshops lernen. Diese werden von SIGMA Referenzfotograf Andreas Knausenberger sowie von SIGMA Produktmanager Harald Bauer geleitet. Dabei lernen Sie nicht nur die Grundregeln der Tierfotografie, sondern auch welche kreativen Möglichkeiten einem Tierfotografen zur Verfügung stehen.

Auf Wunsch stehen den Teilnehmern für die Safari umfangreiche Leihobjektive zur Verfügung. Somit wird den Teilnehmern kein Motiv entgehen.

Auch in diesem Jahr wird wieder ein Teilnehmerplatz über ein anspruchsvolles Gewinnspiel verlost. Es gilt, 10 Fragen rund um SIGMA richtig zu beantworten. Außerdem ist ein themenfreies Wettbewerbsbild einzureichen. Unter 15 Einsendern der richtigen Lösungen wird dann einem Leser-Voting der Gewinner bestimmt. Die Einsendefrist für das Gewinnspiel endet am 17.2.2019.

Unter allen, die sich an dieser Abstimmung beteiligen, wird außerdem ein SIGMA Objektiv SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG OS HSM | Contemporary im Wert von knapp 900,- Euro verlost.

Mehr unter https://www.sigma-foto.de/safari-2019/