Auf zur nächsten Runde: tolle Bilder gesucht, für das Umweltfotofestival »horizonte zingst« 2019

Neuer Olympus Fotowettbewerb zum Thema »Emotions«

Hamburg, 22. Oktober 2018 – Der Olympus Fotowettbewerb für die Ausstellung auf dem Umweltfotofestival »horizonte zingst« geht in eine neue Runde. Das Thema für 2019 lautet »Emotions«. Der Wettbewerb richtet sich an alle OM-D und PEN Fotografen, die Lust und Freude daran haben, ihre »Emotions« auf kreative Art und Weise zu visualisieren. Eine Geste, ein Blick, ängstlich, verzweifelt, mutig oder stolz, eine Landschaft, die fasziniert, ein Moment, der berührt, Situationen, die Zuneigung, Glück, Nähe – oder aber Angst und Wut – ausdrücken … Die Möglichkeiten, die dieses Thema bietet, sind sehr vielfältig. Wer mitmachen möchte, lädt seine Beiträge bis zum 31. Januar 2019 hoch unter: https://www.olympus.de/emotions. Die besten Einsendungen werden vom 25. Mai bis zum 2. Juni 2019 auf dem Umweltfotofestival »horizonte zingst« ausgestellt.

Das Umweltfotofestival »horizonte zingst« ist inzwischen eines der bedeutendsten Festivals, das Fotografen und Fotofans aus der ganzen Welt an die Ostsee lockt. Olympus und Zingst verbindet seit 2010 die Begeisterung für die Fotografie. Der Kamerahersteller und auch das Team der Kur- und Tourismus GmbH Zingst haben sich zum Ziel gesetzt, Fotografie erlebbar zu machen, mit großen Bildern, spannenden Events, beeindruckenden Fotografen und einzigartigen Aktionen.

Das Wettbewerbsthema für den Fotowettbewerb 2019 lautet »Emotions«. „Emotionen begleiten uns in allen Bereichen unseres Lebens. Naheliegend für uns, dieses Thema als Motto für unsere nächste Ausstellung zu definieren“, so Elisabeth Claußen-Hilbig, Communication Manager Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Olympus Deutschland GmbH. „Dabei sind wir, wie gewohnt, sehr offen und gespannt auf die kreativen Umsetzungen. Seit mittlerweile acht Jahren zeigen wir in Zingst die Bilder unserer Olympus Community. Grundlage dafür ist immer ein Foto-Wettbewerb. Und jedes Jahr sind mehr OM-D und PEN Fotografen aus ganz Europa dabei. Darüber freuen wir uns sehr.“

Eine Jury, bestehend aus Festivalorganisatoren, Fotografen und Olympus wählt aus allen Einsendungen die 40 besten Aufnahmen für die Ausstellung auf dem Umweltfotofestival »horizonte zingst« aus. Die Teilnehmer mit den drei besten Einsendungen werden im Mai nach Zingst eingeladen, um gemeinsam mit Olympus die Ausstellung »Emotions« zu eröffnen. Und sie dürfen sich außerdem auf attraktive Preise freuen.

Premium-Partner Olympus

Olympus Deutschland ist seit 2010 Partner – und seit 2012 sogar Premium-Partner – der Erlebniswelt Fotografie und des Umweltfotofestivals HORIZONTE in Zingst. Seit 2011 ist eine Ausstellung der Olympus Community fester Bestandteil des Festivals. Im Max Hünten Haus, dem Zentrum der Erlebniswelt Fotografie, stellt der Kamerahersteller außerdem ganzjährig Fotoequipment für Verleih, Schulungen und Workshops zur Verfügung. 2016 wurde der Olympus FotoKunstPfad Zingst, ein ganzjährig begehbarer Pfad der Fotografie, eröffnet.