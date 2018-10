NOVOFLEX Objektivadapter für Canon EOS R und Nikon Z Kameras

Neue Adapter für alte Objektive

Die innovativen Objektivadapter der NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH werden von zahlreichen Fotografen in aller Welt geschätzt. Schließlich bieten sie die Möglichkeit, alte bzw. vorhandene Objek­ tive an den neuen Kamerasystemen zu verwenden und zu neuem Leben zu erwecken. Inzwischen gibt es kaum eine Objektiv­ Kamera­Kombination, für die das Memminger Unternehmen keine Adapter­Lösung anbietet. Nicht ohne Grund gehören die Adapter „Made in Germany“ zu den Top­Sellern im NOVOFLEX Sortiment. Jetzt bringt der Zubehörspezialist auch Adapter für die brand- neuen Canon EOS R und Nikon Z Kameras auf den Markt.

Wie alle bereits auf dem Markt befindlichen Adapter, werden auch die neuen Anschlüsse für die Canon EOS R und Nikon Z Modelle nach höchstem Qualitätsstandard gefertigt. Dabei wird selbstverständlich auch das groß dimensionierte Objektivbajonett der spiegellosen Vollformat­Kameras berücksichtigt. Die neuen Adapter bieten einen hoch präzisen Ausgleich der Auflagemaß­ differenz und ermöglichen eine Fokussierung auf unendlich. Zudem sind die Versionen für Minolta AF/Sony Alpha und Pentax K mit einer integrierten Blendensteuerung ausgestattet, die es ermöglicht, auch Objektive ohne eigenen Blendenring manuell abzublenden.

Die NOVOFLEX Adapter für die Canon EOS R und Nikon Z Kameras gibt es für folgende Objektivanschlüsse:



Objektiv/Anschluss Bestellcodes Canon Bestellcodes Nikon UVP (Euro) Canon FD (nicht EOS) EOSR/CAN NIKZ/CAN 119,00 Contax/Yashica EOSR/CONT NIKZ/CONT 119,00 Leica M EOSR/LEM NIKZ/LEM 149,00 Leica R EOSR/LER NIKZ/LER 119,00 Minolta MD und MC EOSR/MIN-­MD NIKZ/MIN­-MD 119,00 Minolta AF/Sony Alpha EOSR/MIN­AF NIKZ/MIN­-AF 169,00 M42 EOSR/CO NIKZ/CO 89,00 Novoflex A-­Mount EOSRA NIKZA 69,90 Olympus OM EOSR/OM NIKZ/OM 119,00 Pentax K EOSR/PENT NIKZ/PENT 169,00 T2 EOSR/T2 NIKZ/T2 89,00 39 mm Schraubgewinde EOSRLEI NIKZ/CAN 89,00