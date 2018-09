photokina 2018 – Tamron präsentiert vielseitiges Programm zur weltgrößten Fotomesse in Köln

Inspirierende Profi-Shows, Touch & Try, Objektivverleih und vieles mehr/ Tamron verlost 5.555 Eintrittskarten für die photokina

Köln, 27. August 2018 — Spannende Live-Shows, erlebnisreiche Vorträge und aufregende Produkte – der Objektivhersteller Tamron präsentiert sich auf der weltgrößten Foto- und Imaging-Messe photokina in Köln (26. bis 29. September) erneut mit einem vielfältigen Themenangebot. Am großen Stand in Halle 4.2 wird an jedem der Messetage ein ab- wechslungsreicher Mix aus inspirierendem Bühnenprogramm und neuester Objektiv- technologie zum Anfassen geboten. Neben dem neuen 28-75mm F/2.8 für spiegellose Systemkameras mit Vollformatsensor werden viele weitere Highlights aus dem umfang- reichen Tamron-Line-up zu erleben sein. Für alle, die sich über die neuesten Tipps und Trends zur fotografischen Praxis und über aktuelle Fototechnik informieren möchten, gehört ein Besuch am Tamron-Stand auch dieses Jahr wieder zum Pflichtprogramm.

Nicht nur versierte Tamron-Profis, sondern auch viele Stars und Newcomer der Fotoszene werden am Tamron-Stand anzutreffen sein. Auf der Bühne aus erster Hand über ihre Arbeit berichten werden unter anderem der Wetterfotograf Bastian Werner, der Sport- und Actionfotograf Philip Ruopp, das Kölner Fotografenduo Sallyhateswing, der Sportfotograf Oliver Güth, der Naturfotograf Alexander Ahrenhold und der russische Porträtfotograf Maxim Guselnikov. Der Fotograf Martin Krolop gewährt in seinem Vortrag zudem Einblicke hinter die Kulissen der Objektivkonstruktion.

Aktuelle Tamron-Neuheiten ausprobieren

Vor und nach den Vorträgen besteht am Touch-&-Try-Counter ausgiebig Gelegenheit, die neuesten Tamron-Produkte in die Hand zu nehmen. Im Telezoom-Center und in der Makrowelt können Besucher sich darüber informieren, welche beeindruckenden Möglichkeiten das aktuelle Tamron-Line-up bietet. Auf Wunsch kann eines der Objektive gerne für mehrere Stunden ausgeliehen werden, um es auf dem Messegelände ganz in Ruhe auszuprobieren.

„Die photokina in Köln ist das Highlight des Fotojahres 2018. Tamron zeigt auf der weltgrößten Imaging-Messe zahlreiche Neuheiten, angefangen vom 28-75mm F/2.8 Di III RXD über das 70-210mm F/4 Di VC USD und das 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD bis zu den neuesten Zoom-Objektiven der SP-Serie“, sagt Leonhard Steinberg, Marketing Manager der Tamron Europe GmbH. „Wir freuen uns auf eine photokina mit zahlreichen spannenden Neuheiten und die Gespräche mit Händlern, Kunden und Partnern. Die Imaging-Branche zeichnet sich durch eine hohe Dynamik aus, die Tamron im Sinne seiner Kunden zu nutzen weiß. Auf der nächsten photokina im Mai 2019 werden wir daher ebenfalls wieder Präsenzzeigen.“

Tamron verlost 5.555 Tagestickets für die photokina

Die Verlosung der kostenlosen Eintrittskarten findet auf Tamrons photokina-Webseite www.tamron.eu/de/magazin/photokina-2018 statt. Wer sich dort bis zum 16. September 2018 mit Namen und E-Mail-Adresse registriert, nimmt automatisch an der Verlosung der insgesamt 5.555 Tagestickets für die photokina 2018 teil. Die Gewinner werden ab dem 17. September per Zufallsverfahren ermittelt und erhalten einen Gutscheincode, der im Ticket-Shop unter photokina.de eingelöst werden kann. Die Eintrittskarte ist personalisiert und nicht übertragbar. Jeder Besucher erhält zudem einen kostenlosen Fahrausweis (2. Klasse) für den öffentlichen Nahverkehr innerhalb des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS)

Besuchen Sie den Tamron-Stand auf der photokina 2018!

Halle 4.2, Stand D010 E019