Nikon kündigt heute die Entwicklung des Teleobjektivs AF-S Nikkor 500 mm 1:5,6E PF ED VR an. Es ist mit einer speziellen Phasen-Fresnel-Linse versehen und somit eng verwandt mit dem AF-S Nikkor 4/300 mm E PF ED VR. Ab wann und zu welchem Preis das Objektiv erhältlich sein wird, teilt Nikon nicht mit.

Das Besondere am jetzt angekündigten AF-S Nikkor 500 mm 1:5,6E PF ED VR ist die Beugungs- oder Phasen-Fresnel-Linse, die eine sehr kompakte Bauweise ohne Kompromisse bei der Bildqualität ermöglicht. Anlässlich der Vorstellungdes eng verwandten AF-S Nikkor 4/300 mm E PF ED VR pries Nikon die Vorzüge dieser Bauweise so: „Die von Nikon entwickelte Beugungslinse nutzt das Phänomen der Lichtbeugung, um die chromatische Aberration wirkungsvoll zu kompensieren. Zur Erzielung qualitativ hochwertiger Ergebnisse sind weniger Linsen erforderlich, was das außerordentlich kompakte und leichte Design des Objektivs möglich macht.“

Pressemitteilung der Nikon GmbH: