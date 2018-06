Mit dem Kamlan 28mm F1.4 steht eine lichtstarke Festbrennweite für spiegellose APS-C-Kameras vor der Tür. Derzeit wird das manuelle Objektiv im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne beworben. Ab August soll das Objektiv für rund 200 Dollar lieferbar sein. Im Laufe des Jahres sollen noch vier weitere lichtstarke APS-C-Objektive von Kamlan erscheinen.

Auch der chinesische Hersteller Machang Optics möchte offenbar am derzeitigen Aufwärtstrend der Spiegellosen partizipieren und bringt dazu derzeit sein Kamlan 28mm F1.4 für APS-C auf Kickstarter in Stellung. Es soll bei einem außerordentlich freundlichen Preis eine optische Qualität der Premium-Klasse bieten. Zudem ist das 28er komplett in Metall gefasst.

Der optische Aufbau besteht aus sieben Gruppen mit acht Elementen, die Irisblende wird von nicht weniger als elf Lamellen gebildet. Das Gewicht des Kamlan 28mm F1.4 für APS-C beträgt rund 350 Gramm. Blende und Fokus werden manuell am Objektiv vorgegeben, elektronischen Kontakt zur Kamera gibt es offenbar nicht.

An einer Halbformat-Kamera entspricht der Bildwinkel des Kamlan 28mm F1.4 einem 42mm-Objektiv an Kleinbild. Machang Optics plant das Objektiv für Sony E, Canon EOS M, Fujifilm XF und Micro Four Thirds herauszubringen. Ab August 2018 soll es für rund 200 Dollar erhältlich sein, Schnellentschlossene können es sich vorab für 149 Dollar bei Kickstarter sichern.

Machang Optics plant, die Kamlan-Familie im Laufe des Jahres kräftig auszubauen. Angekündigt sind: 21mm F1.8, 32mm F1.3 und 15mm F1.8 jeweils für APS-C sowie das 50mm F1.1 Mark 2 für Kleinbild.