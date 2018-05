Spezialist CentralDS baut die Nikon D850 zu einer aktiv gekühlten Kamera für die Astrofotografie um. Dazu erhält die Kamera eine Art Tubus mit ausgeprägten Kühlrippen, in den der Bildsensor verlagert wird. Im Verein mit einem kleinen Ventilator soll sich so die Sensortemperatur um 20° C gegenüber der Umgebung verringern lassen. Die derart modifizierte Nikon D850 kostet 4950 US-Dollar.

Zur Aufnahme weit entfernter, leuchtschwacher Sterne sind oftmals sehr lange Belichtungszeiten von mehreren Minuten nötig. CMOS-Bildwandler, die derart lange belichtet werden, haben allerdings eine unerwünschte Eigenschaft: Sie erwärmen sich sehr stark. Und mit zunehmender Wärme nimmt das Bildrauschen exponentiell zu.

Ambitionierte Astrofotografen kommen daher nicht umhin, ihre Kameras aktiv zu kühlen. Darum kümmert sich unter anderem das kleine Unternehmen CentralDS aus Südkorea, das DSLRs entsprechend umbaut.

Ganz neu im Programm ist die aktiv gekühlte Nikon D850 Astro. Anders als bei der Lösung von Primaluce, wird die Kamera dabei nicht um ein unförmiges Kühlaggregat erweitert. Vielmehr holen die Tüftler von CentralDS den Bildsensor aus dem Kameragehäuse und transplantieren ihn in eine Art gekühltem Objektivtubus. Möglich wird dies auch dadurch, dass die Nikon D850 mit einem vollelektronischen Verschluss ausgestattet ist.

Nach der Modifikation sitzt hinter dem Bildsensor ein Ventilator, der Tubus selbst ist mit massiven Kühlrippen versehen. Um bis zu 20° C soll sich auf diese Weise der Sensor gegenüber der Umgebungstemperatur abkühlen lassen. Die Bauweise des Kühlsystems garantiert laut CentralDS zudem, dass sich auf der Sensoroberfläche keine Feuchtigkeit niederschlägt – bei aktiv gekühlten Bildsensoren ein gängiges Problem.

Wie von CentralDS veröffentlichte Beispielfotos zeigen, verbessert das Kühlsystem das Rauschverhalten einer Nikon D850 Astro dramatisch:

4950 US-Dollar kostet eine von CentralDS modifizierte Nikon D850 Astro. Wer seine bereits vorhandene Nikon D850 einschickt, erhält die Modifikation für 1350 US-Dollar. CentralDS hat noch weitere aktiv gekühlte DSLR im Programm, etwa eine Canon EOS 80D Astro für 1950 Dollar.

Weiterführende Informationen bei CentralDS