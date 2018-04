PhotoKlassik hat eine der ganz großen deutschen Fotomarken und ältesten Kameramarke der Welt besucht. Heraus kam die umfangreiche, hochspannende Linhof-Story, die photoscala hier mit freundlicher Genehmigung wiedergibt.

Von Axel Schwalm

Das Flugdach über der freistehenden Eingangstreppe erinnert mich an die geschwungene Frontklappe einer geöffneten Linhof Technika 6 x 9, und die Treppenstufen darunter wären dann die Querfalten eines kunstvoll gefältelten Balgens für eine verstellbare Großformatkamera. Nur dass diese Technika auf dem Kopf stünde und der Balgen für eine dramatische Draufsicht weit nach unten »geshiftet« wäre. Weil schon die Super Technika V unter dem Zubehörschuh auf der Kameraoberseite ein zweites Gewinde für die umgekehrte Stativmontage besaß, wäre so etwas gar kein Problem. Dies ist nur eines der vielen kleinen Details, die Linhof-Kameras berühmt gemacht haben.

Wir betreten die Empfangshalle der Linhof-Präzisions-Kamera-Werke im Münchner Stadtteil Obersendling. Das Verwaltungsgebäude wurde in den 1950er- und 60er-Jahren um- und angebaut. Man verstand sich schon damals als Kamerahersteller von Weltrang.

Davon zeugt nicht nur das wandfüllende Relief einer Weltkarte, auf der das Funkeln handgefertigter Glasstücke die Stützpunkte eines weltumspannenden Vertriebsnetzes anzeigt. Auf deren gläsernem Grund sind exotische Namen wie »Hong Kong«, »Bombay« oder »Teheran«, aber auch »Milano«, »London« und »Casablanca«, eingraviert und darüber die architektonischen Wahrzeichen dieser Metropolen.

Das der Weltkarte gegenüberliegende große Fenster erinnert mit seiner abgerundeten Form und gediegenen Metalleinfassung an die Seitenfenster von Passagierflugzeugen wie der eleganten Lockheed »Super Constellation« oder der Douglas DC-6 und DC-7, denen frühere Besucher des Linhof-Werkes soeben auf dem Münchner Flughafen entstiegen sein mochten. Und wie diese Flugzeuge, so repräsentierten auch die Kameras von Linhof stets Meilensteine der mechanischen Industrie.

Die Verschlüsse des Valentin Linhof

Blicken wir auf die Anfänge und den Namensgeber Valentin Linhof. Dieser war am 11. Januar 1854 in Holzkirchen, südlich von München, geboren worden, hatte seine Ausbildung zum Feinmechaniker und Instrumentenbauer bei Böhm & Wiedemann in München absolviert und anschließend in Hamburg in der »optisch-astronomischen Werkstätte« von Dr. Hugo Schroeder gearbeitet. Zurück in München gründete er 1887 in der Badenweiler Straße seine eigene feinmechanische Werkstatt, die »Keimzelle« des späteren Weltunternehmens.

Als ausgesprochener Erfindertyp entwickelte er als erstes Produkt seinen runden Verschluss, den er in fremde Kameras einbaute und mit dem er noch im Gründungsjahr eine Goldmedaille in Paris errang. Dies brachte ihm schon früh internationale Aufmerksamkeit ein – eine Eigenschaft, die für die gesamte Zukunft der späteren Marke Linhof gültig bleiben wird.

Am 8. November 1892 erhielt Linhof ein Patent auf den ersten Zwischenlinsenverschluss. Weil dieser Zentralverschluss aus dünnen Metalllamellen nahe der hinteren Austrittspupille in das Objektiv eingebaut werden konnte, bot er ideale Belichtungseigenschaften (vgl. PhotoKlassik II.2017).

Wegen der ungewöhnlich verschleißarmen Funktionsweise und der Einhaltung relativ genauer Belichtungszeiten konnte Linhof u. a. Zeiss, Kodak und Dallmeyer als Abnehmer für seinen Verschluss gewinnen, wodurch die kleine Werkstatt weiter an internationalem Ansehen gewann.

Eine eigene Kamera

Nachdem er seinen Verschluss zunächst nur in vorhandene Kameras eingebaut hatte, entwickelte er ab dem Jahr 1898 eigene Kameras. War bis dahin der Bau von Kameras das Handwerk von Tischlern gewesen, die lediglich die Metallbeschläge aus Messing von mechanischen Werkstätten bezogen, so setzte Linhof auf ein radikal neues Material im Kamerabau, um eine Ganzmetallkamera zu fertigen: Aluminium. Dieses war erst relativ kurz zuvor erschwinglich geworden und galt um die Jahrhundertwende als einer der modernsten Industriewerkstoffe.

Nach einem Konzept des Feinmechanikers Joseph Barth für eine Drehspreizenkamera konstruierte Linhof sowohl ein Ganzmetallgehäuse mit schmaler Kontur und Mattscheibe im festen Hoch- oder Querformat als auch eine quadratische Gehäuseform, die durch Umstecken der Mattscheibe den Wechsel zwischen hoch und quer erlaubte, ohne die Kamera drehen zu müssen. Um 1910 besitzt die Klappkamera bereits einen Laufboden mit doppeltem Auszug des Schlittens für längere Brennweiten und Nahaufnahmen sowie Hoch- und Seitenverschiebung der Objektivstandarte über Zahntriebe. Damit war diese Kamera bereits für Architekturaufnahmen ohne stürzende Linien geeignet. Da der Laufboden hierbei aber waagerecht bleiben musste, um die Mattscheibe senkrecht zu halten, war nur eine »direkte« Verstellung möglich, durch die das Bild dann beim Einstellen und Fokussieren senkrecht über die Mattscheibe lief.

Ab ca. 1920 wurde der Schlitten präzise gefräst und der Laufboden konnte serienmäßig nach unten abgeklappt werden, um eine Schärfeneigung nach dem 1906 von Theodor Scheimpflug publizierten Prinzip vorzunehmen, wonach sich für die scharfe Abbildung einer geneigten Motivebene diese mit der hinteren Haupt-»Ebene« des Objektivs und der Filmebene in einer Linie schneiden muss.

Schon bald konnte auch die ganze Objektivplatte mitsamt dem Objektiv zum schnellen Brennweitenwechsel entnommen werden.

Bereits 1911 hatte Valentin Linhof seine Verschlussproduktion an Friedrich Deckel verkauft – vielleicht aufgrund der sich im selben Jahr entfaltenden großen Marktdynamik durch das geheime Industriekonsortium für Zentralverschlüsse rund um Deckel, Gauthier und Carl Zeiss. Seither bildete die Kameraproduktion den Haupterwerb der Werkstatt mit sieben Mitarbeitern.

Großbild oder Kleinbild?

Die Technika!

Nach dem Tod von Valentin Linhof im Jahr 1929 übernahm zunächst seine Tochter Klara Schlosser die Leitung der kleinen Firma, wohingegen Linhofs Sohn Richard schon kurz darauf sein Glück in den USA suchte.

Das robuste Metallgehäuse der Linhof-Kamera umschloss die empfindliche Mechanik rundum und machte es deshalb besonders geeignet für Fotografen, die fernab des Studios ihre Bilder suchten. Gerade solche Fotografen gerieten aber seit 1925 in immer stärkere Versuchung, einen Blick auf die kleine und leichte Leica zu werfen, die mit Kleinbildfilm und großer Schärfentiefe zwar keine zur Linhof konkurrierende, aber eben häufig doch ausreichende Bildqualität lieferte. Darum musste eine – notfalls auch radikale – Lösung gefunden werden, um die Funktionalität der Linhof-Kamera weiterzuentwickeln und die Fotografen dadurch an sich zu binden.

Diesen großen Schritt nach vorn brachte der Firmeneintritt von Nikolaus Karpf im Jahr 1933 mit sich, der schon bald die Kamera mit einem drehbaren und entlang vier beweglicher Führungsstifte frei verschwenk- und neigbaren Mattscheibenrahmen ausstattete. Dadurch wurde nicht nur die Verlagerung der Schärfeebene nach Scheimpflug erleichtert, sondern es konnten zu diesem Zweck auch bereits vorhandene Objektive mit relativ kleinen Bildkreisen benutzt werden, weil ein größerer Neigungswinkel der Mattscheibe unter weitgehender Beibehaltung der optischen Achse erreicht wurde. Zusammen mit dem noch zu Linhofs Lebzeiten eingeführten dritten Laufbodenauszug ergaben sich so selbst bei Nahaufnahmen Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen der Fotograf seine technischen und kreativen Fähigkeiten auf die Probe stellen konnte. Nicht umsonst nannte Karpf die Kamera »Technika« und erschuf mit ihr die vielleicht berühmteste verstellbare Großformatkamera der Fotogeschichte.

Im selben Jahr 1934 heiratete Nikolaus Karpf Klara Schlossers Tochter Charlotte Karoline und wurde 1936, dem Jahr der Markteinführung der Linhof Technika, neben Klara zum Geschäftsführer.Valentin Linhof war der »begnadete« Erfinder gewesen, der mit dem Aluminiumgehäuse, dem gefrästen Laufbodenschlitten und der beweglichen Objektivstandarte buchstäblich das »Fundament« für die spätere Technika gelegt hatte. Nikolaus Karpf dagegen hat mit dem Schwenkrahmen das entscheidende Detail für den Erfolg der Kamera geliefert. Er war aber auch ein äußerst geschickter und entschlossener Kaufmann. So sah er die Firma Linhof nicht mehr als den kleinen Handwerksbetrieb, den er mit sieben Angestellten übernommen hatte, sondern er ließ die Technika mit industriellen Produktionsmethoden herstellen.

Ab 1938 wurde die Technika 18 x 24 in geringen Stückzahlen gebaut. Sie wird die größte und mit über 10 kg Gewicht schwerste Technika aller Zeiten bleiben. Die kleineren Kameras dieser Zeit galten als Technika II. Sie wurden bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges gebaut.

Ebenfalls in den 1930er-Jahren nahm die Firma die Produktion von Ganzmetallstativen auf, die weniger witterungsanfällig waren als die bis dahin üblichen Holzstative. Sowohl transportable Dreibein- als auch schwere Studiostative wurden im Laufe der Jahre ins Lieferprogramm aufgenommen. Das eindrucksvollste Stativ war später sicherlich das elektrisch bedienbare Gigant-Stativ mit einer Arbeitshöhe von 20–280 cm und einem Eigengewicht von 148 kg inklusive Gegengewichtsarm, das in den 1960er-Jahren für die Arbeit mit schwersten Studiokameras lieferbar war. Für Filmkameraleute wurde aber auch das Professional Rohrstativ in einer besonders schwingungsarmen Teilholzversion angeboten (vgl. PhotoKlassik IV.2017).

Die zuvor über München verteilten kleineren Produktionsstandorte wurden mit dem 1942 bezogenen Neubau des Werkes in der Rupert-Mayer-Straße zusammengefasst.

In zwei Bombenangriffen auf München wurde das neue Werk jedoch erheblich zerstört, und die Produktion musste ausgesetzt werden. Den Wiederaufbau trieb Nikolaus Karpf gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Georg zwischen 1948 und 1950 dafür umso energischer voran. Der gelernte Optiker Georg Karpf blieb dann bis 1983 als Technischer Direktor bei Linhof.

Laufboden und optische Bank

Nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch in Übersee, setzte in den 1950er-Jahren eine massive Bautätigkeit ein, und die Welt verlangte zum einen nach leistungsfähigen technischen Kameras für die Architektur- und Industriefotografie, zum anderen aber auch nach studiotauglichen Kameras für die großformatige Werbefotografie in Farbe, die vielen europäischen Fotografen erst nach dem Krieg zum ersten Mal zur Verfügung stand.

Da Linhof beide Zielgruppen bedienen wollte, setzte geradezu ein Feuerwerk an Produktentwicklungen ein, das wir im Folgenden ein wenig zu systematisieren versuchen.

Natürlich wurde die Technika weiterentwickelt und mit dem neuen gekuppelten Entfernungsmesser 1950 sehr erfolgreich u. a. auf dem amerikanischen Markt eingeführt.

Als neue Kameralinie wurde 1952 aber auch die Linhof »Kardan« als schwere verstellbare Studiokamera auf einer optischen Bank präsentiert, die ihren Namen von den Kugelschalen ableitete, um welche die Objektiv- und Filmstandarten gedreht, geschwenkt und geneigt werden konnten. So leistungsfähig dieses verblüffende Konstruktionsmerkmal war, so sehr beanspruchte seine Bedienung das räumliche Vorstellungsvermögen und bedienerische Geschick von Fotografen, die gelegentlich noch immer mit der Anwendung des Scheimpflug-Prinzips haderten.

Schon 1956 wurde deshalb die leichter zu bedienende »Kardan Color« mit einfacheren Schiebe-Dreh-Gelenken am Grundrohr vorgestellt. Beibehalten wurden die überlangen, direkten Verstellwege für Hoch-Tief-Verschiebung und der Name »Kardan«, der seither für alle Linhof-Kameras auf optischer Bank steht.

Eine weitere Diversifikation wurde ab den späten 1950er-Jahren mit den Spezialkameras erreicht, die mit starren Gehäusen vor allem für Luft- und Weltraumaufnahmen dienten, darunter die manuellen »Aero Technika« und »Aero Press«, die motorisierten »Electric 70« und »Aero Technika 45 EL«, bis hin zur »Aerotronica« aus dem Jahr 1983.

Den Rollfilm im Fokus

Linhof hatte schon sehr früh, spätestens seit der Ur-Technika aus dem Jahr 1934, immer auch Rollfilmkameras für das Format 6 x 9 und später für das selbst entwickelte »Idealformat« 6 x 7 angeboten. Einer der Höhepunkte dieser Entwicklung war die »Super Technika V 6 x 9«, die von 1963 bis 1990 geliefert wurde und mit der u. a. Bernd und Hilla Becher einige ihrer berühmten Fotoserien aufnahmen.

Die frappierenden Qualitätsfortschritte beim Filmmaterial veranlassten Linhof aber, über ganz neue Kameratypen nachzudenken, mit denen die neuen kreativen Möglichkeiten des kleinen Profiformates ausgereizt werden sollten. Einige Prototypen spielten mit der vertrauten Formensprache von Hasselblad- und Rolleiflex-Kameras. Zaghafte Versuchsballons, wie die kompakte Handkamera »Linhof 220« aus dem Jahr 1966, boten zu wenige echte Vorteile, um sich dauerhaft durchzusetzen.

Dann aber wurden drei ganz verschiedene Kameratypen entwickelt, die jeder auf seine Art die Vorteile des Rollfilms auszureizen verstanden und schnell zu neuen Lieblingen der Profis wurden.

Als Erstes sind die horizonterfassenden Panorama-Sucherkameras der »Technorama«-Reihe in den Formaten 6 x 17 und 6 x 12 zu nennen, die ab 1976 eingeführt wurden, zunächst mit einem fest eingebauten Superweitwinkelobjektiv, später mit Wechsel-objektiven und Shift-Verstellung.

Dann gewann die »Technikardan« ab 1985 viele neue Anhänger durch ihre leichte und kompakte Kombination von optischer Bank auf Teleskop-Profilschiene, maximal verstellbaren L-Standarten und besonders kleinem Packmaß. Wer seine Kardan im Studio schätzte, konnte mit der Technikardan auf Reisen gehen, ohne auf die Bedienung der Technika »umlernen« zu müssen. Extreme Weitwinkelobjektive ließen sich an der Technikardan einfacher verwenden als an der Technika.

Und schließlich bildete die maßgeblich von Walter E. Schön entwickelte »Linhof M 679« ab 1996 die neue Referenz für kompakte Studiokameras mit Einstellungen über Feintriebe und Aufzeichnung auf Rollfilm oder Digitalrückteilen. Nur wenige Kameras können in Effizienz und klarer Bedienung mit der M 679 mithalten.

Immer auch analog

Den neuesten Zweig am Stammbaum der Linhof-Kameras bildet die »Techno«, die speziell für die Architektur- und Landschaftsfotografie mit digitalen Rückteilen entwickelt und 2008 vorgestellt wurde. Da Digitalrückteile auf weite Verstellungen einer Bildstandarte nicht mit zufriedenstellender Bildqualität reagieren, wurden die Verstellmöglichkeiten des Rückteils weitgehend eingeschränkt und dafür die Verstellungen der Objektivstandarte mit Feintrieben ausgestattet. Anders als bei den übrigen Linhof-Kameras ist das Chassis der Techno zur Gewichtsersparnis nicht mehr als Ganzmetallkonstruktion ausgeführt. Auch damit ist sie ein Produkt des digitalen Zeitalters. Weil in der Fotografie aber erfahrungsgemäß nichts bleibt, was nicht auch analog funktioniert, sind inzwischen schon Werbefotos aufgetaucht, die eine Techno mit einem Filmmagazin zeigen.

Nachdem Nikolaus Karpf 1980 verstorben war, übernahmen seine Witwe Hildrun Karpf-Kerkmann und Heinz Bröker gleichberechtig die Geschäftsführung. Seit 1998 ist Peter Bauernschmid alleiniger Geschäftsführer.

Neben der Befriedigung eines lebhaften Interesses aus dem Inland liefert Linhof traditionell einen besonders großen Anteil seiner Produktion an Kunden und Fans auf der ganzen Welt – seit nunmehr über 130 Jahren.