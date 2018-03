Dia-Scans in Spitzenqualität: reflecta präsentiert den DigitDia 7000 Magazin-Scanner mit 10.000 dpi und höchstem Dynamikumfang

+++ digitale Dia-Reproduktion mit hoher Geschwindigkeit +++ „Multipass Xposure“ Mehrfachbelichtung +++ „Multiple Sampling“ reduziert Bildrauschen +++ „Magic-Touch“ automatische Staub- und Kratzerentfernung +++ filmschonende LED-Lichtquelle +++ Dynamikumfang 4.2 Dmax ++++

Eutingen, 08. März 2018 – In vielen Archiven warten noch immer kistenweise unwiederbringliche Dias auf ihre Rettung durch Digitalisierung. Eine Stapelverarbeitung direkt aus dem Magazin und in höchster Qualität bietet der neue Diascanner reflecta DigitDia 7000. Mit einer – im Vergleich zum Vorgängermodell reflecta DigitDia 6000 – deutlich höheren Auflösung von bis zu 10.000 dpi und einem Dynamikumfang von 4.2 Dmax liefert der neue reflecta DigitDia 7000 Dia-Scans in absoluter Spitzenqualität.

Dabei sorgen die hohe Scan-Geschwindigkeit im Zusammenspiel mit der bewährten automatischen Staub- und Kratzerentfernung „Magic Touch“ für ein effektives Arbeiten. Für höchsten Detailreichtum bis in die tiefsten Schattenpartien sorgt der nochmals erhöhte Dynamikumfang von bis zu 4.2 Dmax Maximaldichte.

Zudem erhöht das sogenannte „Multipass Xposure“ den Dynamikumfang durch eine Mehrfachbelichtung (HDR), während die ebenfalls neue Funktion „Multiple Sampling“ durch die Kombination mehrerer Einzelscans das digitale Bildrauschen im Endresultat signifikant verringert. Der neue Diascanner arbeitet völlig selbstständig. Es muss lediglich das Magazin in den Scanner eingeschoben und die Anzahl der zu scannenden Dias in die Software eingegeben werden.

Die Scansoftware bietet zudem Automatik-Funktionen für Belichtung, Farbwiedergabe und Kontrast. Automatisches und zeitsparendes Scannen von bis zu 100 Dias wird direkt aus den verschiedenen Magazinen (CS, Universal, LKM und Paximat) ermöglicht. Hierbei erkennt der Scanner selbständig, ob die Dias horizontal oder vertikal ausgerichtet sind.

Die für einen Scan mit 5.000 dpi benötigte Zeit konnte im Vergleich zum Vorgängermodell noch weiter verkürzt werden und beträgt durchschnittlich 150 Sekunden, wobei der Vorschau-Scan lediglich 15 Sekunden benötigt. Zum Lieferumfang gehören der Scanner, die Scansoftware CyberView X, das Netzteil, ein Paximat-Magazin, ein USB-Kabel und die Bedienungsanleitung.

Der neue Magazin-Scanner DigitDia 7000 von reflecta ist ab sofort für einen empfohlenen Endkundenpreis von 1.999,- Euro inkl. MwSt. im Fachhandel erhältlich.