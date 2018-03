NOVOFLEX stellt Objektivadapter für die Hasselblad X1D vor

Größere Objektiv-Vielfalt für das Mittelformat

Die spiegellose Mittelformatkamera Hasselblad X1D gehört zu den absoluten Spitzenkameras im HighEnd-Bereich. Mit einer Sensorgröße von 43,8 mm x 32,9 mm und einer Auflösung von 50 Megapixeln ist sie das professionelle Werkzeug für Profis und anspruchsvolle Fotoenthusiasten. Einziger Wermutstropfen ist das geringe Objektivangebot des Herstellers. Seit dem Firmwareupdate 1.17.2 verfügt die Kamera allerdings über einen elektronischen Verschluss, der nun auch die Verwendung von Fremdobjektiven gestattet.

Aus diesem Grund bringt NOVOFLEX jetzt eine Serie von Objektivadaptern auf den Markt, mit denen sich Kleinbild- und Mittelformat- Objektive mit der Profikamera verwenden lassen. Den Anfang machen Adapter für Leica R-, Leica M-, Nikon F- sowie Hasselblad V-Objektive, die ab sofort verfügbar sind. Der Adapter für Nikonobjektive verfügt über eine mechanische Blendenverstellung, mit der auch G-Nikkore stufenlos auf- und abgeblendet werden können. Voraussichtlich ab April folgen dann Adapter für Canon FD, Contax/Yashica, Minolta MD/MC sowie ein Kameraanschluss an die NOVOFLEX Universalbalgengeräte der BALPRO-Serie.

Besonders interessant sind die Objektivadapter mit Kleinbildanschluss für Tilt-/Shiftobjektive, da deren Bildkreis in jedem Fall groß genug ist, um auch das größere Sensorformat der X1D voll auszuleuchten. Allerdings haben auch zahlreiche weitere Kleinbildobjektive einen Bildkreis, der größer ist als das eigentliche Kleinbildformat und somit keine bzw. nur geringfügige Vignettierungen hervorruft. Zudem basieren besonders viele der älteren, klassischen Kleinbild-Objektive auf Objektivrechnungen von Groß- bzw. Mittelformat- Objektiven. Eventuell auftretende Vignettierungen lassen sich sowohl gestalterisch einsetzen als auch in vielen Fällen per Software herausrechnen. Eine Funktionsübertragung zwischen Kamera und Objektiv findet bei keinem der neuen Adaptertypen statt. Außerdem bietet NOVOFLEX Adapter für nahezu jede Objektiv-/ Kamera-Kombination an, die im „Adapterfinder“ auf www.novoflex.de übersichtlich aufgelistet sind.

Weitere Informationen und Liefernachweise von: Novoflex Präzisionstechnik GmbH, Brahmsstraße 7, 87700 Memmingen, Telefon 0 83 31 / 8 88 88, E-Mail: mail@novoflex.de oder im Internet unter www.novoflex.de.