Western Digital stellt neue Lösungen für das Erfassen, Erhalten, Zugreifen und Teilen ständig wachsender Foto- und Videosammlungen vor

Auf der CES 2018 stellt Western Digital einen sprachgesteuerten Zugang zu Musik und Videos, den kleinsten 1 TB USB Flash Drive der Welt und eine neue Serie tragbarer Hochleistungs-SSDs vor.

LAS VEGAS, 9. Januar 2018 – Auf der Consumer Electronics Show 2018 (CES 2018) hat Western Digital (NASDAQ: WDC) neue und bahnbrechende Lösungen für Verbraucher vorgestellt, die sich der aktuell explosionsartig ansteigenden Menge persönlicher Inhalte annehmen. Dazu gehören ein sprachgesteuertes Smart-Home-Mediastreaming, der kleinste 1 TB USB-Speicher der Welt und ein Portfolio tragbarer, hochleistungsfähiger und kabelloser Flash-Storage-Produkte. Die unter den Marken SanDisk und WD vertriebenen Produkte gewährleisten, dass die Anzahl persönlicher Erlebnisse und Erinnerungen auch in den kommenden Jahren weiter anwachsen kann.

Auf der CES 2018 zeigt Western Digital seine neuesten Lösungen für die datenfokussierten Anwender von heute. Darunter:

Neue sprachaktivierte Media-Streaming-Funktionen über Smart-Home-Geräte. Die My CloudTM Home ermöglicht es Anwendern, alle ihre Inhalte auf einfache Weise an einem zentralen Ort zu erfassen, zu speichern und zu organisieren. In einer Smart Home-Umgebung unterstützt die My Cloud Home jetzt auch Geräte wie beispielsweise Amazons Alexa. Dadurch können Nutzer über Sprachbefehle auf ihre gespeicherte Musiksammlung zugreifen. Die My-Cloud-Home-App arbeitet jetzt auch mit der Google®-Chromecast™-Technologie zusammen, um es Anwendern zu ermöglichen, ihre Heimvideos, Fernsehsendungen und Filme auf dem großen Bildschirm mit Hilfe von Chromecast-fähigen Smart TVs zu streamen.

Western Digital setzt seine Geschichte an Technologie-Meilensteinen fort und bietet eine Vorschau auf die Zukunft von Flash-Speicher, unter anderem mit dem kleinsten 1 TB* USB-Speicher der Welt, einer leistungsstarken USB-Type-C Flash-Lösung, die in einem winzigen Formfaktor enorme Mengen Daten speichern kann, sowie mit dem kleinsten 256 GB* USB Flash Drive der Welt. Der neue 256 GB SanDisk Ultra Fit™ USB 3.1 Flash Drive ist ein flaches USB-Laufwerk für Menschen, die auf ihre Notebooks, Tablets, Fernsehern, Spielkonsolen und Car-Audio-Systemen mehr Fotos, Videos, Spiele und Audiodateien hinzufügen möchten. Mit 256 GB haben die Nutzer die Flexibilität, mehr Inhalte zur Hand zu haben – etwa 14.000 Fotos, 10 Stunden Full-HD-Videos und 16.000 Songs, wobei noch 64 GB für weitere Dateien zur Verfügung stehen

Für professionelle Fotografen und Dronen-Fans, die robuste und hochleistungsfähige Datenerfassungslösungen benötigen, bringt Western Digital zwei portable SSDs auf den Markt. Die My Passport Wireless SSD verfügt über eine One-Touch-Kopierfunktion, die das Bearbeiten und Freigeben von Inhalten von unterwegs aus ermöglicht, sowie über eine neue Funktion für den direkten Zugriff auf das Gerät in mobilen Apps von Drittanbietern wie FiLMiC Pro und LumaFusion.

Die neue, superschnelle SanDisk Extreme® Portable SSD eignet sich perfekt zum Speichern und Bearbeiten von hochauflösenden Fotos und Videos für unterwegs.