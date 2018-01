Kodak hat gestern mit KodakCoin eine eigene Kryptowährung spezielle für Fotografen angekündigt. Passend dazu kommt mit KodakOne eine Plattform für den Fotoverkauf, die KodakCoin als einziges Zahlungsmittel akzeptieren wird. Kodak verspricht damit eine besonders sichere Zahlungsabwicklung. Der Aktienmarkt findet’s schon mal gut, nachbörslich hat sie der Wert der Kodak-Aktie gestern mehr als verdoppelt.

Viel ist von Kodak nicht mehr übrig geblieben. Zu lange hat man in Rochester am Geschäft mit traditionellem Film festgehalten. Jetzt aber möchte Kodak offenbar ganz vorne auf der digitalen Welle mitschwimmen, mit Kryptowährung.

Kodak hat gestern mit KodakOne eine Plattform zum Fotoverkauf gestartet, auf der KodakCoin das Zahlungsmittel ist. KodakCoin ist eine Kryptowährung ähnlich wie Bitcoin. Kodak verspricht sich von der virtuellen Währung besonders sichere Zahlungsabwicklungen.

Dahinter dürfte allerdings auch die Idee stehen, vom derzeitigen Run auf Kryptowährungen zu profitieren. Wer jetzt mit KodakCoin auf KodakOne einsteigt, so möglicherweise das Kalkül von Kodak, könnte nicht nur am Verkauf seiner Bilder verdienen sondern auch an Kurssteigerungen. Die Anleger haben Kodaks Pläne jedenfalls schon einmal mit Begeisterung aufgenommen, der Kurs der Kodak-Aktie stieg gestern nachbörslich um fast 118%.

Weiterführunde Informationen (auf Englisch) zu KodakOne und KodakCoin.