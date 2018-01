Nikon hat heute mit dem AF-S Nikkor 180-400 mm 1:4E TC1,4 FL ED VR ein Telezoom der Superlative präsentiert. Mit dem integrierten Telekonverter lässt es sich quasi auf Knopfdruck in ein 252-560 mm F5,6 verwandeln. Der optische Aufbau ist extrem komplex, er besteht aus 27 Linsen in 19 Gruppen. Das wettergeschützte Objektiv richten sich vor allem an Sport- und Wildlife-Fotografen. Ab März soll es zum Preis von 12.000 Euro erhältlich sein.

Pressemitteilung der Nikon GmbH: