Excire Search ist soeben in Version 1.3 erschienen, noch bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es Rabatt. Die neue Version erweitert den Funktionsumfang der automatischen Bilderkennung für Lightroom deutlich. Zum einen kann Excire Search CT inzwischen weit über 500 Motive automatisch erkennen und entsprechende Schlagwörter zuweisen. Zum anderen steht mit Excire Search TT jetzt ein Tool parat, das automatisch generierte Stichwörter an Lightroom weiterreicht.

Im neuen Lightroom CC ist möglich, was Lightroom CC Classic von Haus aus nicht kann: Die Software erkennt automatisch Bildinhalte wie „Katze“, „Hund“ oder „Winter“ und weist den Fotos entsprechende Schlagworte zu. Eine vergleichbare Funktion für Lightroom CC Classic (und ältere Lightroom) kommt von der Pattern Recognition Company mit Excire Search. Das Tool besteht aus jetzt vier Modulen:

Excire Search EX: Ähnlichkeitssuche. Sie wählen ein Foto aus (z. B. von einem Hund), Excire Search EX findet daraufhin alle weiteren Hundefotos in Ihrem Bildarchiv.

Excire Search CT: Motivsuche. Geben Sie ein Stichwort vor, etwa „Kamera“. Excire Search CT fischt dann alle Fotos aus Ihrem Archiv, auf denen eine Kamera abgebildet ist.

Excire Search FA: Gesichtssuche. Mit Excire Search FA fahnden Sie gezielt nach Gesichtern, die bestimmten Regeln folgen – etwa von Teenager oder Senioren, lächeln oder ernst blicken.

Excire Search TT: Das brandneue Excire Search TT ist eine Erweiterung für die Module CT und FA, das deren automatisch generierten Stichwörter an Lightroom übergibt.

Einzeln kosten die drei Hauptmodule je 49 Euro, Excire Search TT ist noch bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag zum Einführungspreis von 15 Euro zu haben. Und noch ein zweites Weihnachtspaket hat die Pattern Recognition Company aufgelegt: Wer das komplette Paket bestehend aus den drei Hauptmodulen bestellt, bekommt Excire Search TT gratis dazu. Dieses Komplettpaket kostet 99 Euro. Alternativ gibt es für 69 Euro ein kleineres Bundle, das Excire Search EX und Excire Search CT enthält.

Excire Search arbeitet perfekt mit Lightroom zusammen

Sind die Module erst einmal installiert, fühlt sich Excire Search an, als sei es ein integraler Bestandteil von Lightroom. Aufgerufen werden sie via „Bibliothek > Zusatzmoduloptionen“. Dabei hat man die Option, den gesamten Lightroom-Katalog oder nur den aktuellen Filmstreifen zu durchsuchen. Suchergebnisse speichert Excire Search als Sammlung in der Lightroom-Bibliothek. Standardmäßig wird der Inhalt dieser Sammlung mit jedem neuen Suchlauf überschrieben. Alternativ speichert Excire Search aber jeden Suchlauf auch in einer separaten Sammlung und fasst sogar alle diese Sammlungen in einem Sammlungssatz zusammen.

Dass Excire Search Suchergebnisse als Sammlungen speichert, kommt meinem Lightroom-Workflow sehr entgegen. Ich organisiere mein Bildarchiv hauptsächlich mit Sammlungen, Stichwörtern verwende ich kaum. Doch wer lieber mit Stichwörtern arbeitet, kommt jetzt mit Excire Search TT ebenfalls auf seine Kosten: Dieses Zusatzmodul exportiert die Excire-internen Stichwörter an die Stichwortliste von Lightroom.

Das leisten die drei Hauptmodule von Excire Search

Besonders effizient hat sich für mein Workflow die Ähnlichkeitssuche mit Excire Search EX erwiesen. Einfach das Referenzbild in der Rasteransicht anklicken, Excire Search EX starten und schon werden Ihre Bilder so sortiert, dass die dem Referenzbild am ähnlichsten oben in der Liste stehen. Dass Excire Search EX keine Bilder aussortiert, sondern nur die Anzeige anders ordnet, finde ich besonders praktisch. Hat die Suche einmal nicht perfekt funktioniert (etwa weil das Model mal einen Hut trug und mal nicht), kann ich die Reihenfolge schnell von Hand ändern.

Ebenfalls sehr nützlich fand ich die Motivsuche mit Excire Search CT. Dieses Modul schlägt nämlich bereits vor dem eigentlichen Suchlauf Motivinhalte vor, die es in den aktuellen Bildern gefunden hat. Suchen kann man damit übrigens nicht nur nach Bildinhalten, sondern auch nach Bildeigenschaften. Im Gegensatz zu Excire Search EX filtert Excire Search CT, es werden also nur die Suchergebnisse gelistet, die den Kriterien entsprechend. Excire Search CT arbeitet für meinen Geschmack verblüffend genau. So förderte die Suche nach „Hund“ wirklich alle Hundefotos im Beispielkatalog zutage, das Foto eines Lamas hat Excire Search CT dagegen zuverlässig ignoriert.

Mit Excire Search FA habe ich mich nicht so sehr anfreunden können. Dieses Modul findet Gesichter, verfügt jedoch nicht über eine Gesichtserkennung im herkömmlichen Sinn. So kann ich Bilder aus meinem Archiv herausfiltern, die das Porträt eines Senioren oder Teenager zeigen – jedoch nicht Aufnahmen, auf denen Onkel Hermann oder das Model Pia zu sehen ist. Das kann die Gesichtserkennung von Lightroom, die es seit Lightroom 6 gibt. Die ist aber so umständlich zu bedienen, dass ich sie kaum verwende.

Gut gemacht findet ich dann wieder Excire Search TT. Wer mit viel mit den Modulen CT und FA arbeitet, sollte sich die Erweiterung Excire Search TT gönnen. Mit ihr lassen sich die von Excire Search generierten Stichwörter nämlich den entsprechenden Bilddateien im Lightroom-Katalog zuordnen. Dann braucht man für zukünftige Suchläuge nicht mehr die entsprechenden Excire-Module zu starten, sondern erledigt das schnell und bequem direkt in Lightroom. Excire Search TT greift übrigens nicht in Ihre Stichworthierarchie ein, sondern legt einen eigenen „Stammbaum“ an.

Mein Fazit

Die automatische Bilderkennung von Excire Search hat mich beeindruckt. Die Suchmodule helfen, schnell und zuverlässig bestimmte Fotos aus einem Lightroom-Archiv herauszufischen. Insbesondere die Ähnlichkeitssuche mit Excire Search EX, sowie den Motiv- und Eigenschaftenfilter Excire Search EX möchte ich nicht mehr missen. Wer sein Bildarchiv (auch) mithilfe von Stichwörtern organisiert, findet zudem in Excire Search TT eine nützliche Hilfe.

Bei aller Begeisterung bleibt aber noch Luft für Verbesserungen. So würde ich mir ein System wünschen, das lernfähig ist. Das etwa nicht nur alle Katzenfotos in meinem Archiv findet, sondern auch lernt, den Kater Scotty von der Katze Lucie zu unterscheiden.

Übrigens: Ein Bundle bestehend aus Excire Search EX, CT und FA gibt es auch als kostenlose Testversion, die 15 Tage lang funktioniert.