Hasselblad stellt heute einen Adapter vor, mit dem sich XPan-Objektive an der X1D verwenden lassen. XPan-Objektive werden manuell scharf gestellt, die Blende wird direkt am Objektiv gewählt. Der XPan-Adapter ist ab sofort erhältlich, Kostenpunkt: knapp 180 Euro.

Mit dem kürzlich veröffentlichten Firmware-Update 1.20 ist die X1D von Hasselblad in der Lage, Aufnahmen auf das Format 65:24 zu beschneiden. Ein Format, in dem die XPan-Kameras von Hasselblad auf Kleinbildfilm aufgenommen haben. Jetzt hat Hasselblad einen Adapter vorgestellt, mit dem sich XPan-Objektive an der X1D verwenden lassen.

Zu den XPan-Kameras hat Hasselblad seinerzeit diese drei Objektive angeboten:

F 5,6/30 mm

F 4/45 mm

F 4/90 mm

Autofokus und elektronische Blendensteuerung kennen die XPan-Objektive nicht. Sie werden also an der X1D bei Arbeitsblende verwendet, die Belichtungszeit wird über den elektronischen Verschluss der Kamera gesteuert. Der „XPan Lens Adapter“ ist ab sofort für rund 180 Euro erhältlich.