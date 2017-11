Olympus lädt Profi- und Amateur-Fotografen aus aller Welt zur Teilnahme am Olympus Global Open Photo Contest 2017-18 ein. Bis zum 26. Februar 2018 können die Beiträge zum Wettbewerb in fünf Kategorien eingereicht werden. Prämiert werden die ersten drei Plätze in jeder Kategorie so wie ein Gesamtsieger. Ihm winkt eine OM-D E-M1 Mark II inklusive M.Zuiko Digital ED 12-40 mm 1:2.8 PRO und 1.000.000 Yen (circa 7.500 Euro).

Pressemitteilung der Olympus Deutschland GmbH: