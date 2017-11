18 Fotografen, 16 Länder und ein Koffer: Am Freitag eröffnet die erste #alphaddicted Ausstellung 2017 in Düsseldorf

Die Reise des #alphaddicted Koffers ist noch lange nicht vorbei. Seit September 2016 reisen Profifotografen und ambitionierte Amateure mit dem #alphaddicted Koffer um die Welt. Ab 1. Dezember 2017 werden die besten Bilder in der Galerie wallstyle.com in Düsseldorf ausgestellt. Ab 19 Uhr erzählen die Reisebloggerin Katrin Lehr, der Instagram-Star Thomas Kakareko sowie die Fotografen Martin Buschmann und Eren Karaman von ihren Abenteuern in Australien, Zagreb, England und den Lofoten. Der Eintritt ist frei.

Berlin, 27. November 2017 Schon seit der Photokina im September 2016 ist der #alphaddicted Koffer auf Reisen und hat seitdem gemeinsam mit ausgewählten Fotografen die Welt erkundet. Über 500 Bewerber haben bisher über www.sony.de/alphaddicted ihr Projekt eingereicht und 18 glückliche Fotografen haben den Koffer bekommen. Im Koffer sind die besten Kameras und Objektive, die Sony zu bieten hat. Der Wert des Equipments liegt bei über 20.000 Euro. Nach dem Start des Projekts auf der Photokina im vergangenen Jahr nahm Profifotograf Benjamin Jaworskyj den Koffer zunächst mit nach Venedig. Seitdem tourt er über alle Kontinente. Nach Stationen in Australien, Namibia den Malediven, auf Hawaii, auf den Lofoten, auf Island, England und Kanada macht er jetzt in Düsseldorf zur Ausstellung der schönsten Fotos Station.

Hier werden die besten #alphaddicted Bilder der bisherigen Reisenden in den nächsten Wochen für Besucher zu sehen sein. Um die Bilder noch besser auf die Besucher wirken zu lassen, präsentiert wallstyle.com viele Fotos im Großformat und effektvoll hinterleuchtet. Zur Eröffnung am 1. Dezember um 19 Uhr erzählen Reisebloggerin Katrin Lehr, Instagrammer Thomas Kakareko und die beiden Fotografen Eren Karaman und Martin Buschmann von ihren Erlebnissen mit dem Koffer. Katrin Lehr (viel-unterwegs.de) reiste mit dem Koffer durch Australien. Thomas Kakareko (Instagram: thomas_k) nutzte ihn für Streetfotografie in Zagreb, Martin Buschmann begab sich auf die Spur zu einer der letzten Wildpferdpopulationen Europas im Exmoor Nationalpark und Eren Karaman brachte atemberaubende Zeitraffervideos von den Lofoten mit. Durch den Abend führt 1LIVE Moderator und „Menschfotograf“ Michael Imhof. Darüber hinaus stellt wallstyle.com die Fotos folgender Fotografen aus:

Benjamin Jaworskyj

Venedig:auf den Spuren von Robert Langdon (Dan Brown „Inferno“)

Alexander Heinrichs

Namibia: Modelshooting in der Wüste

Patrick Monatsberger

Malediven: das Paradies auf Erden

Steffen Böttcher

Israel: das gelobte Land in Bildern

Laura Zalenga

Hawaii: Selbstporträts in unberührter Natur

Martin Buschmann

England: Wildpferde im Exmoor Nationalpark

Katrin Lehr

Australien: Roadtrip von Adelaide nach Perth

Eren Karaman

Lofoten: Mitternachtssonne, Fjorde und Co.

Thomas Kakareko

Zagreb: Kroatien von seiner schönsten Seite

Ben Rehn

Island: unterwegs im Land der Elfen

Jenny Mitscher & Sebastian Ritter

Kanada: auf der Jagd nach Nordlichtern

Bekannte Profifotografen, Filmer und Kreative werden auch in den kommenden Monaten mit dem Koffer in die unterschiedlichsten Gegenden dieser Welt fliegen. Dennoch stehen die Sony Highlights auch Hobbyfotografen zur Verfügung. Im Internet kann sich jeder mit einer kreativen Idee bewerben und den Koffer für maximal vier Wochen bekommen. Auch sein oder ihr Projekt wird auf allen Sony Kanälen vorgestellt. Zudem werden alle #alphaddicted Fotografen auf die Bilder aufmerksam. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Teilnahmebedingungen gibt es hier: www.sony.de/alphaddicted.

EINLADUNG ZUR AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG

Wann: 1. Dezember 2017, 19 Uhr

Wo: wallstyle.com by CCS digital_fabric, Immermannstraße 7, 40210 Düsseldorf