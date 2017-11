Auf dem Papier bringt die D850 also beste Vorraussetzungen mit, um allen fotografischen Herausforderungen gleichermaßen gewachsen zu sein. Sollte sich das in der Praxis bestätigen, hätte die D850 das Zeug zur derzeit weltbesten DSLR. Um dem nachzugehen, habe ich D850 bei diversen Modelshootings eingesetzt, für Stills im Atelier und (wie fast jede Kamera) bei längeren Spaziergängen mit dem Hund. Immer mit dabei war das AF-S 105mm 1:1.4 E ED (dazu später noch mehr), als Standardobjektiv habe ich das AF-S 24-70mm 1:2.8 E ED an die D850 angesetzt.

Gehäuse und Ergonomie

Die D850 ist ein Profi-Gerät, dass macht die Kamera bereits beim Auspacken klar. 985 Gramm drückt sie betriebsbereit (aber ohne Objektiv) auf die Waage. Zusammen mit dem Objektiv 24-70mm 1:2.8 zerren dann rund zwei Kilo am Bizeps des Fotofragen, wenn die D850 vors Auge gehoben wird. Kommt dann noch der Batteriegriff MB-D18 hinzu, erhöht sich das Gewicht um weitere rund 400 Gramm.

Wer die D850 mit einem adäquaten Objektiv bestückt, muss also mit wenigstens zwei Kilo „Lebendgewicht“ rechnen. Da ist es umso wichtiger, dass sich die Kamera so unverkrampft und sicher wie nur möglich halten lässt. Das gelingt mit der D850 durchaus, denn sie hat den Nikon-typisch stark ausgeprägten Handgriff an der Front. Daran hält man die D850 notfalls auch einhändig vors Auge, wenngleich nicht für längere Zeit.

Das Bedienkonzept der D850 richtet sich klar an Fotografen, die mit der Kamera arbeiten. So gibt es beispielsweise kein übliches Moduswählrad. Wer das nicht gewohnt ist, wird anfangs viel Zeit investieren, bis er die Kamera aus dem FF konfigurieren kann. Dabei ist alles logisch aufgebaut. Bei der Nikon D850 heißt es meist, eine Taste gedrückt halten und währenddessen mit einem der Wählräder den entsprechenden Parameter ändern. Das mag sich umständlich anhören, folgt aber einem klaren Ziel: nichts verstellt sich auf diese Weise unbeabsichtigt. Bei diesem Konzept ist es nur logisch, dass die Wahltasten alle auf der linken Seite der Kamera angeordnet sind. Wie bei der D5 sind werden diese Tasten übrigens beleuchtet, sobald man die Beleuchtung des Info-Displays auf der rechten Kameraschulter einschaltet.

Obwohl ich im Umgang mit Nikon-DSLRs nicht ganz so firm bin, hat mich die D850 nicht vor größere Rätsel gestellt. Selbst bei einem abendlichen Modelshooting in der Münchner Altstadt nicht, den beleuchteten Tasten sei Dank. Aber auch weil die D850 mit einer sehr gelungenen Touch-Bedienung ausgestattet ist. Per Fingertipper durch die Menüs zu navigieren, liegt mir einfach mehr, als umständlich Rädchen zu drehen und dann das Bestätigungsknöpfchen zu drücken.

Eine wahre Pracht ist das rückwärtige Display der D850. Zunächst einmal hat es Nikon mit einem wirklich robusten Scharnier angeschlagen, das sich um 130 Grad nach oben und 80 Grad nach unten klappen lässt. Und dann löst es mit 2,36 Millionen Dots nicht nur sehr fein auf, sondern kann auch extrem hell eingestellt werden. In Verbindung mit dem für Nikon-Verhältnisse flotten Live-View-AF (dazu gleich noch mehr) habe ich mit der D850 fast schon so fotografiert wie mit meiner Spiegellosen.

Dabei bleibt die D850 natürlich eine reinrassige Spiegelreflexkamera mit einem optischen Sucher. Und mit was für einen! 0,75fach ist die Sucherbildvergrößerung, mehr als bei der D5 (0,72x). Dennoch hatte ich selbst mit der Brille auf der Nase keine Probleme, das gigantisch große Sucherbild in Gänze zu überblicken.

Das alles hat Nikon nicht nur in ein Gehäuse gepackt, das schwer ist (siehe oben), sondern auch äußerst robust und massiv wirkt. Schade nur, dass anders als bei der D810 kein Bordblitz mehr Platz in dem ausladenden Sucherbuckel fand. Angeblich konnte Nikon so die Abdichtung gegen Staub und Spritzwasser nochmals verbessern. Längere Ausflüge bei herbstlichen Stürmen und Regen haben meiner D850 jedenfalls nichts anhaben können.

Ausstattung und Funktionsumfang

Den Funktionsumfang der D850 als komplett zu bezeichnen, ist fast schon eine Untertreibung. Für mich ist er überbordend. Wohl kaum ein Fotograf wird je alle Funktionen, die die D850 bietet, jemals nutzen. Geschweige denn bin ich dazu gekommen, die Funktionsfülle in den letzten drei Wochen nur annähernd umfassend auszuprobieren.

Am besten nähert man sich der Frage, was die D850 bietet, über einen Umweg: was gibt es eigentlich nicht? Motivprogramme oder gar grüne Rundumsorglosautomatiken zum Beispiel. Wer mit der Nikon D850 fotografiert, sollte schon eine ungefähre Idee davon haben, wie er sein Motiv ablichten möchte. Dabei unterstützt einen die D850 aber auf alle nur erdenkliche Weise. Etwa mit einer ISO-Automatik, die auch im Belichtungsmodus M funktioniert. So lassen sich Blende und Verschlusszeiten festlegen, die D850 regelt dann die Belichtung ausschließlich über den ISO-Wert.

Verzichten muss man bei der D850 – wie gesagt – auch auf einen Bordblitz. Aber Nikon hat die Kamera mit einer klassischen PC-Synchronbuchse versehen. Klasse, denn einen „Funker“ für Nikon besitze ich nicht, per Kabel konnte ich meine Blitzanlage dennoch problemlos auslösen. Überhaupt ist die D850 reichhaltig mit Schnittstellen ausgestattet. Etwa mit dem sehr schnellen USB 3.1. Ebenfalls an Bord sind Audioeingang und -ausgang (3,6 Millimeter Klinke) sowie ein HDMI-Ausgang. Alle Buchsen sitzen übrigens gut geschützt unter dicken Gummipfropfen.