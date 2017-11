Leica DG Elmarit 200mm (400mm KB) / F2.8 / Power O.I.S.

Hochwertiges, kompaktes Superteleobjektiv für Micro-FourThirds

Hamburg, November 2017 – Mit dem Leica DG Elmarit 200mm / F2.8 / Power O.I.S. (400mm KB) präsentiert Panasonic sein erstes besonders kompaktes, lichtstarkes Superteleobjektiv mit Festbrennweite. Seine staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion sowie der integrierte Bildstabilisator (Dual I.S.-kompatibel) machen es zum perfekten Outdoor-Begleiter.

Das Teleobjektiv empfiehlt sich mit einer Brennweite von 400mm (KB), schnellem Autofokus und hervorragender Leica-Abbildungsqualitätbesonders für Tier- oder Sportaufnahmen. Der mitgelieferte 1,4x Telekonverter erweitert die Brennweite auf 560mm (KB bei F4.0) und sorgt für mehr Flexibilität beim Einfangen weiter entfernter Motive.

Die F2.8-Lichtstärke ermöglicht Aufnahmen von Motiven, die sich schnell bewegen, während der optische Bildstabilisator Power O.I.S Verwacklungen bei Aufnahmen aus freier Hand ausgleicht. Dadurch lassen sich beim Fotografieren ohne Stativ oder unter schlechten Lichtverhältnissen noch bessere Ergebnisse erzielen. Im Zusammenspiel mit den spiegellosen Systemkameras von LUMIX unterstützt das Objektiv die duale Bildstabilisierung (Dual I.S.) und beugt verwackelten Bildern so noch zuverlässiger vor.

Den strengen Leica-Qualitätsstandards entsprechend, verfügt das Objektiv über 15 Linsen in 13 Gruppen, darunter zwei UED-Linsen. Die UED-Linsen sorgen in Kombination mit modernster optischer Technologie von Panasonic für eine besonders hohe Auflösung sowie Kontrast bis an den Rand und unterdrücken wirkungsvoll Verzeichnung und chromatische Aberration.

Das neue Leica DG Elmarit 200mm / F2.8 / Power O.I.S. (400mm) ist ausgestattet mit einem dreifachen Linearmotorsystem und einer Sensoransteuerung mit bis zu 240fps. Damit bietet es einen sehr schnellen und hochpräzisen Kontrast-Autofokus für Foto- und Videoaufnahmen. Der Autofokus arbeitet auch bei 4K Videos zuverlässig, bei denen eine präzise Fokussierung unerlässlich ist. Die fein abgestufte Blendensteuerung unterstützt zudem eine gleichmäßige Belichtung bei Helligkeitsänderungen etwa während Schwenks.

Das neue Superteleobjektiv überzeugt besonders durch seine kompakte Konstruktion. Mit nicht einmal 18cm Länge bei einem Gewicht von weniger als 1,3kg eignet es sich auch gut für Aufnahmen aus der freien Hand.

Die robuste, staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion ist zusätzlich frostsicher bis zu -10 Grad Celsius. Damit hält das Objektiv einem professionellen Einsatz selbst unter rauen Bedingungen stand.

Das Leica DG Elmarit 200mm / F2.8 / Power O.I.S. (400mm KB) lässt sich darüber hinaus auch mit dem neuen 2,0x Telekonverter DMW-TC20 verwenden (optional erhältlich). Dieser erweitert die Brennweite auf 800mm (KB), um weit entfernte Objekte maximal heranzuholen.

Verfügbarkeit und Preis

Das neue LEICA DG Objektiv wird ab Dezember 2017 im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung steht noch nicht fest.