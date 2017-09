Phase One bringt das IQ3 100MP Trichromatic Digitalback auf den Markt

Purer künstlerischer Ausdruck. Absolute Farbtreue.

KOPENHAGEN, 13. September 2017 – Phase One hat heute die Markteinführung des Phase One IQ3 100MP Trichromatic Digitalbacks bekannt gegeben. Dank eines neuen CMOS-Sensors ermöglicht das digitale Kamerarückteil eine Farbwiedergabe, die der Wahrnehmung des menschlichen Auges so nah kommt wie nie zuvor. Die innovative Sensortechnologie des IQ3 100MP Trichromatic Digitalbacks wurde von Phase One in enger Zusammenarbeit mit Sony entwickelt und erlaubt es professionellen Fotografen, ihre künstlerische Vision eins zu eins, in beispielloser Bildqualität umzusetzen.

Auf diese Weise bringt das neueste Produkt von Phase One unerreichte Farbqualität in die Hände der weltweit besten Fotografen

Der 100MP-CMOS-Sensor des Trichromatic Digitalbacks verfügt über einen neuartigen Bayer-Filter, der in Kooperation mit Sony konstruiert wurde. Diese Technologie, die sich so nur im Phase One System findet, setzt einen neuen Maßstab auf dem Gebiet der digitalen Bilderfassung und erzeugt 101-Megapixel-Aufnahmen mit absolut natürlichem Farbeindruck.

Weitere Informationen zum Phase One IQ3 100MP Trichromatic Digital Back erhalten Sie über folgenden Link: www.phaseone.com/trichromatic

„Als Fotograf geht es mir vor allem darum, durch Farben bestimmte Emotionen beim Betrachter hervorzurufen. Mit dem Trichromatic Kamerasystem kann ich genau das erzielen und Bilder erzeugen, die einen Moment genauso zeigen, wie ich ihn wahrgenommen habe. Auf diese Kamera ist Verlass.“ – Tony Hewitt, künstlerischer Fotograf

Die wegweisende Sensortechnologie des Trichromatic Backs geht außerdem mit beeindruckend niedrigen ISO-Werten einher. So erzeugt das IQ3 100MP Trichromatic bei ISO 35 extrem scharfe und klare Aufnahmen und ist in seiner Klasse das mit Abstand rauschärmste CMOS-System am Markt.

„Die Möglichkeit, genau das, was man selbst im Augenblick des Auslösens gesehen hat, in einem Bild ohne großen Interpretationsspielraum auf den Punkt zu bringen, ist ein Quantensprung für die Fotografie und eine wichtige Entwicklung in Sachen Bildqualität“, sagt Niels Knudsen, Bildexperte und Phase One Professor für Bildqualität.

Preise und Verfügbarkeit:

Das IQ3 100MP Trichromatic Digitalback ist ab sofort über Phase One Partner erhältlich. Kontaktinformationen finden sich auf folgender Internetseite: www.phaseone.com/partners. Setzen Sie sich mit einem Phase One Händler in Ihrer Umgebung in Verbindung, um das Digitalback zu testen.

Der Preis für das IQ3 100MP Trichromatic Digital Back beträgt 34.990€.

Der Preis für das XF IQ3 100MP Trichromatic Kamerasystem, inklusive XF Kamerabody, Festbrennweite der Wahl und Garantielaufzeit von 5 Jahren beträgt 39.990€.

Jedes Phase One XF IQ3 Kamerasystem wird zusammen mit einem Objektiv der Wahl (Schneider-Kreuznach Festbrennweite der Blauring-Serie) im Wert von bis zu 5.990€.