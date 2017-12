Stellt sich nur die Frage: Für welchen Fotografen ist das wichtig? Für Architektur- und Landschaftsfotografen, die bevorzugt mit ausgeprägten Weitwinkelobjektiven arbeiten, sicherlich nicht so sehr. Sie blenden ja in der Regel weit ab, um eine möglichst große Tiefenschärfe zu erzielen. Bei der Event- und Reportagefotografie kommt eine große Blende schon eher zum Tragen – wobei es dann gerne auch noch mehr als F2.8 sein darf.

Wer jedoch mit Lichtstärke F2.8 klar kommt, wird am FE 16-35mm F2.8 GM kaum etwas auszusetzen haben. Der Autofokus ist schnell und vor allem sehr treffsicher, bereits abgeblendet auf F4 ist kaum noch ein Schärfeabfall zu den Bildrändern und -ecken hin auszumachen. Vor allem aber meistert Sonys neuestes Gold Master auch schwierigste Lichtbedingungen ohne Fehl und Tadel. Selbst im extremen Gegenlicht bleiben die Kontraste hoch, es gibt keine Spur von Flares oder Blendenflecken. Chromatische Aberration sind dem Objektiv sowieso fremd. Das lässt sich derzeit gut anhand der RAW-Dateien beurteilen, die in Lightroom (noch) nicht zwangskorrigiert werden.

Und das FE 12-24mm F4 G?

Das FE 16-35mm F2.8 GM ist also ein Objektiv, das durchaus zu begeistern weiß – sieht man einmal davon ab, dass es mit einem Preis von rund 2800 Euro nicht gerade ein Schnäppchen ist. Und wie sieht es mit dem FE 12-24mm F4 G aus? So intensiv, wie dem Gold-Master-Weitwinkel habe ich ihm nicht auf den Zahn gefühlt. Soweit ich es beurteilen kann, macht aber das SEL1224F4 eine gute Figur. Zugegeben, im harten Gegenlicht verliert es etwas mehr Kontrast, bei 12 Millimeter Brennweite und Offenblende geraten die äußersten Ecken und Ränder weicher. Auch hatte ich den Eindruck, dass der Autofokus nicht ganz so zackig arbeitet, wie beim FE 16-35mm F2.8 GM. Leider gibt es auch das FE 12-24mm F4 G nicht zum Sonderpreis, angesichts seiner soliden Leistung finde ich den aufgerufenen Preis von rund 2000 Euro aber so gerade noch in Ordnung.