Zeiss stellt Loxia 2.4/85 vor

Zeiss erweitert sein Programm an manuell zu fokussierenden Objektiven für Sony E-Bajonett um das Loxia 2.4/85. Das leichte Tele ist eine Neuinterpretation des klassischen Sonnar-Designs, es ist elektronisch voll-kompatibel zum E-Mount. Wahlweise lässt sich die Blende stufenlos regulieren – für Videographen ein wichtiges Ausstattungsmerkmal. Ab Dezember 2016 soll das Loxia 2.4/85 für rund 1400 Euro erhältlich sein.

Pressemitteilung der Carl Zeiss AG

Teleobjektiv für die ZEISS Loxia Familie

Mit dem ZEISS Loxia 2.4/85 erweitert das Optikunternehmen seine kompakte Objektivfamilie für die spiegellosen Sony Vollformatkameras mit E-Mount

OBERKOCHEN, 15. September 2016

Das neueste Mitglied der ZEISS Loxia Familie ist das kurze Teleobjektiv ZEISS Loxia 2.4/85. Es ergänzt die bisherigen drei Brennweiten der Objektivfamilie ZEISS Loxia 2.8/21, Loxia 2/35 und Loxia 2/50 und wurde speziell für spiegellose Vollformatkameras mit E-Mount entwickelt. Die kompakten ZEISS Loxia Objektive sind die ideale Ergänzung für Reise- und Streetfotografen, die eine leichte und kompakte Kameraausrüstung schätzen. „Das ZEISS Loxia 2.4/85 passt sich technisch und haptisch perfekt in die bestehenden Brennweiten ein und eignet sich besonders für die Portraitfotografie“, sagt Christophe Casenave, Produktmanager bei ZEISS Camera Lenses. Das ZEISS Loxia 2.4/85 wird Mitte Dezember 2016 im Handel verfügbar sein.

Optimiertes ZEISS Sonnar® Design

Das neue ZEISS Loxia 2.4/85 ist für digitale Sensoren ausgelegt. Es verfügt über sieben Linsenelemente in sieben Gruppen und basiert auf einem optimierten ZEISS Sonnar Design. „Mit dem ZEISS Loxia 2.4/85 ist uns eine ausgewogene Neuinterpretation des original ZEISS Sonnar Optikdesigns für alle Ansprüche der digitalen Foto- und Videografie gelungen“, fasst Casenave zusammen. Das Objektiv hat eine Naheinstellgrenze von 0,80 Meter und einen manuellen Fokusring mit einem Drehwinkel von 220 Grad, der feinste Variationen bei der Fokussierung ermöglicht. Die große Blendenöffnung von f/2,4 in Verbindung mit dem hochwertigen Optikdesign sorgt für ein harmonisches Bokeh. Die elektronische Schnittstelle überträgt sowohl Objektivdaten (EXIF) als auch Fokussierbewegungen und aktiviert daraufhin auf Wunsch die Lupenfunktion der Kamera. „Präzises manuelles Fokussieren mit Endanschlag und mechanisches Einstellen der Blende (Arbeitsblenden-Zeitautomatik) geben anspruchsvollen Fotografen, die nicht alles der Kamera überlassen wollen, umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten“, so Casenave.

Auch für Filmanwendungen geeignet

Mit der bekannten De-Click-Funktion bei den ZEISS Loxia Objektiven adressiert das Optikunternehmen auch die Videofilmer. Damit lässt sich die Rastung des Blendenrings ausschalten, eine Voraussetzung für die geräusch- und stufenlose Blendenanpassung. Damit ist das ZEISS Loxia 2.4/85 auch interessant als Objektiv für Videokameras mit E-Mount wie die Sony PXW-FS7 und PXW-FS5. Ein robustes Metallgehäuse, der über alle Brennweiten identische Filterdurchmesser M52 sowie ein Schutz gegen das Eindringen von Staub- und Spritzwasser am Objektivanschluss runden das Gesamtpaket ab. Auch der über alle ZEISS Loxia Objektive einheitliche Außendurchmesser vereinfacht die Dreharbeiten. ZEISS Lens Gears ZEISS Loxia Objektive können auch mit einem Follow-Focus System verwendet werden. Die ZEISS Lens Gears, gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit gehärteter Oberflächenbeschichtung, werden auf das jeweilige Objektiv geschoben und mit einem einfachen Montageprinzip, durch Drehen der zwei gegenläufigen Ringe, an dem Fokusring des Objektivs befestigt. Ergänzt durch eine Follow-Focus-System wird somit ein präzises Schärfeziehen möglich und ZEISS Loxia Objektive bekommen damit ähnliche Eigenschaften wie eine vollwertige Cineoptik. Für ZEISS Loxia Objektive passen die ZEISS Lens Gear Ringe in der Größe Mini (62 - 69mm, 60 - 67mm mit GumGum)

Preis und Verfügbarkeit

Die weltweite Auslieferung des ZEISS Loxia 2.4/85 beginnt Mitte Dezember 2016. Die Störlichtblende ist im Lieferumfang enthalten. Der Verkaufspreis beträgt 1.399 Euro (inkl. 19 % MwSt.) oder 1.399 US$, unverbindliche Preisempfehlung.

Technische Daten – Loxia 2.4/85

Brennweite 85 mm Blendenbereich f/2,4 - f/22 Linsen / Gruppen 7 / 7 Fokussierbereich 0,8 m – unendlich Arbeitsabstand 0,685 m – unendlich Bildfeld** (diag. / horiz. / vert.) 28,63° / 24,05° / 16,23° Objektfeld bei Naheinstellung 257,9 mm x 172,6 mm Abbildungsmaßstab bei Naheinstellung 1 : 7.2 Drehwinkel des Fokussierrings (inf – MOD) 220° Filterdurchmesser M52 x 0.75 Durchmesser max. 62,5 mm Durchmesser des Fokussierrings 62,0 mm Länge (ohne Objektivdeckel) 94,8 mm Länge (mit Objektivdeckeln) 108 mm Gewicht 594 g Kameraanschlüsse E-Mount

(Redaktion photoscala)