Sinarback S 30|45 neu vorgestellt

Sinar hat ein neues Back für seine Kameras vorgestellt, das Sinarback S 30|45. Ausgestattet ist es mit einem 37,5-Megapixel-Sensor von Leica. Er erlaubt eine maximale Empfindlichkeit von ISO 12.500 sowie Videoaufnahmen in 4K-Auflösung. Kostenpunkt für das Sinarback S 30|45: 13.450 Euro exkl. MwSt.

Pressemitteilung der Sinar Photography AG

Das neue Sinarback S 30|45

Zürich, 16. September 2016. Das Sinar Digitalrückteil S 30|45 wurde speziell für den mobilen Einsatz konzipiert und ist für Foto und Film vielseitig einsetzbar. Ein hochauflösendes 3 Zoll Display gewährleistet in jeder Situation einen perfekten Überblick auf Aufnahmen und produziert ein Live Bild. WLAN erlaubt komfortable Bedienung mit einem iPad. Die CF- und SD Speicherkartenslots garantieren einen sicheren Workflow auch ausserhalb des Studios und im Tethered Shooting mit USB 3.0 gelangen die Daten direkt in die Software Sinar CaptureFlow. Das Sinarback S 30|45 bietet maximale Flexibilität, extreme Sensorempfindlichkeit von bis zu 12500 ISO sowie umfangreiche Aufnahmefunktionen für Fotos und Videos in höchster Qualität.

Integrierte Video Option

Das Sinarback S 30|45 kann mehr als nur Bilder machen. Der LeicaCMOS-Sensor mit Mikrolinsen (37,5 Mio Pixel) und der Leica Maestro II Bildprozessor bieten die Videomöglichkeit im Format Full HD bis zu 4K.

Sinar S-CS Adapter für Leica S-Objektive

Der Fotograf hat nun auch die Option, neben Sinaron Digitalobjektiven ebenfalls Leica S-Objektive zu verwenden. Diese nahtlose Anbindung ermöglicht der neue Sinar S-CS Adapter. Die Kombination Sinarback S 30|45 mit dem S-CS Adapter und den Leica S Zentralverschluss- Objektiven ergibt eine kompakte und einfach zu bedienende Systemeinheit.

Technische Daten – Sinarback S 30|45

Sensorgröße / Seitenverhältnis 30 x 45mm / 2:3 Bildsensor / Auflösung Leica CMOS-Sensor mit 6 μm Pixelabstand, 37,5 MP Dynamikumfang 15 Blendenstufen Farbtiefe 16 Bit pro Pixel Tiefpassfilter Nein (für maximale Detailschärfe) Moiré-Reduktion Durch externe digitale Bildbearbeitung ISO-Empfindlichkeit SO 100 – ISO 12500 Dateiformate Foto DNG, DNG + JPEG, JPEG, DNG /JPEG Auflösung DNG: 37.5 MP, JPEG: 37.5 MP, 9.3 MP, 2.3 MP Dateigrößse DNG ca. 42 Mbyte, JPEG: approx.1-16 Mbyte Pufferspeicherung 2 GB, max. Anzahl Bildserien (abhängig von Speicherkarte): DNG: max. 14, JPEG: unbegrenzt Video Full HD, 4K, maximale ununterbrochene Aufnahmedauer 29 Minuten, maximale Dateigröße für Transfer auf Mac Rechner 4 GB Farbräume Adobe® RGB, sRGB, ECI RGB 2.0 Weißabgleich Automatisch, manuell durch Messung, 8 Voreinstellungen, Farbtemperatur (Kelvin) Speichermedien CF Karten (max. UDMA7), SD Karten bis zu 2 GB, SDHC bis 32 GB, SDXC Karten, Speicherkarten mit weniger als 1 GB können nicht verwendet werden. 4K Videoaufnahmen können nur auf SD-Karten gespeichert werden.

(Martin Vieten)