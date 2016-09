Neu von Canon: Spiegellose Systemkamera EOS M5

Canon baut seine spiegellose EOS-M-Familie aus. Heute präsentiert der Hersteller die EOS M5, das neue Top-Modell der Serie. Sie kombiniert einen 24,2-Megapixel Halbformat-Sensor mit einem „DIGIC 7“-Bildprozessor. Passend zu Kamera stellt Canon heute zudem das Zoomobjektiv EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM vor. Ab November soll beides in den Handel kommen. Die EOS M5 wird rund 1130 Euro kosten, das neue Zoom ca. 500 Euro.

Sieht fast aus wie eine kleine DSLR: Canons neue Spiegellose EOS M5<



Bis zu photokina wollte Canon offenbar nicht mehr warten. Und so gibt es bereits heute die Präsentation der spiegellosen Systemkamera EOS M5 nebst passendem Universalzoom EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM. Die EOS M5 preist Canon als neues Flaggschiff der Serie, die sich als Alternative zu einer Mittelklasse-DSLR empfiehlt. Der Hersteller verspricht einen Autofokus, der ähnlich schnell und präzise wie der einer DSLR sein soll. Zum fixen Transfer von Aufnahmen aufs Smartgerät und zu Fernsteuerung der Kamera ist die EOS M5 mit WLAN sowie Bluetooth ausgestattet.

Die EOS M5 mit dem ebenfalls heute neu vorgestellten Universalzoom EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM



Das ebenfalls heute präsentierte Objektiv EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM deckt bezogen auf Kleinbild einen Brennweitenbereich von 29 – 240 Millimeter ab. Sein optischer Bildstabilisator soll bis zu vier Mal längere Belichtungszeiten ermöglichen. Dank des STM-Fokusmotors stellt das Objektiv laut Canon nahezu lautlos scharf und empfiehlt sich so auch besonders für Videoaufnahmen.

Pressemitteilung der Canon Deutschland GmbH:

Kleines Gehäuse, große Leistung – das neue Flaggschiff unter den spiegellosen Systemkameras von Canon: die EOS M5

Krefeld, 15. September 2016. Die Canon EOS M Serie wird heute um eine neue spiegellose Systemkamera ergänzt. Die EOS M5 kombiniert hohe DSLR-Leistung und kompaktes Design. Mit dem Canon DIGIC 7 Bildprozessor und dem 24,2-Megapixel CMOS-Sensor sowie Dual Pixel CMOS AF liefert die EOS M5 beste Imaging-Technologien. Das neue EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM bildet die perfekte Ergänzung zur Kamera. Als ideales Objektiv für den Alltagseinsatz mit einer Kamera der EOS M Serie bietet es einen vielseitigen 8,3fach optischen Zoom sowie einen Vier-Stufen-Bildstabilisator für scharfe Aufnahmen. Das EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM ist voraussichtlich ab November zum Preis von 499* Euro verfügbar. Die EOS M5 ist voraussichtlich ab November zum Preis von 1.129* Euro im Fachhandel erhältlich.

Power, Präzision, Performance

Als idealer kompakter Begleiter für Foto-Begeisterte oder als Alternative zu einer Mittelklasse-DSLR ist die EOS M5 ein Meilenstein unter den Canon Spiegellosen. Der DIGIC 7 Bildprozessor bietet eine optimierte Verarbeitung der Bilddaten für weniger Bildrauschen, mehr Details und höheren Farbreichtum. Das Ergebnis: Farbnuancen und feinste Lichtunterschiede werden mit der EOS M5 wunderbar eingefangen. In Kombination mit dem Dual Pixel CMOS AF beweist die Kamera ihre DSLR-ähnliche AF-Geschwindigkeit und -Präzision. Währenddessen sorgt die hochwertige Motiverkennung und -Nachführung des DIGIC 7 sowohl bei Foto- als auch bei Videoaufnahmen dafür, dass die Motive mit hoher Präzision stets fokussiert bleiben. Dank seiner optimierten Leistung und Schärfe ermöglicht der DIGIC 7 erstklassiges Fotografieren.

Auch extrem helle Aufnahmesituationen – vom strahlenden Sommertag bis hin zu Gegenlicht – lassen sich mühelos festhalten: Der 24,2-Megapixel-Sensor, dessen Mikrolinsen zur Maximierung der Oberfläche lückenlos angeordnet sind, bietet eine erhöhte Lichtempfindlichkeit bei geringerem Risiko von digitalem Bildrauschen. Der Sensor, für den vergleichbare Technologien verwendet wurden wie bei der EOS 80D, vergrößert auch den Dynamikumfang und damit die Möglichkeiten zur Nachbearbeitung. In Situationen, in denen eine geringe Schärfentiefe erforderlich ist, wie beispielsweise bei der Porträtfotografie oder bei der Auslebung kreativer Ideen, vereinfacht der APS-C-Sensor der EOS M5 das Erreichen solcher Effekte und hebt sie deutlich hervor. Will man das vorhandene Licht manipulieren oder in ganz ungewöhnlichen Situationen fotografieren, besteht die Möglichkeit, ohne Erweiterung einen ISO-Bereich von bis zu ISO 25.600 zu wählen. Damit ist die EOS M5 die ideale Kamera, die man immer dabei haben sollte, um hervorragende Aufnahmen zu machen.

Während man die Kamera stets so einstellen kann, wie man es braucht, macht das Motiv jedoch nicht immer, was man möchte. Sich schnell bewegende Motive wie Tiere oder Sportler können problemlos eingefangen werden, denn die EOS M5 ist in nur einer Sekunde aufnahmebereit und ermöglicht Reihenaufnahmen mit bis zu sieben Bildern pro Sekunde bei voller AF-Nachführung bzw. mit bis zu neun Bildern pro Sekunde bei statischem AF. Damit Full-HD-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde selbst dann ruhig bleiben, wenn der Fotograf es nicht ist, bietet die Kamera eine digitale fünfachsige Bildstabilisierung. Diese reduziert auch dann Verwacklungen, wenn kein Objektiv mit Bildstabilisator zum Einsatz kommt. Die Stabilisierung kann noch weiter verbessert werden, wenn man ein Objektiv mit Dynamic IS verwendet.

Genau für Sie konzipiert

Die EOS M5 wurde von Grund auf so konzipiert, dass optimale Benutzerfreundlichkeit besteht. Ein großer elektronischer Sucher mit hoher Auflösung und extrem hoher Bildwiederholfrequenz (120 Bilder pro Sekunde) ist mittig platziert, um ein DSLR-ähnliches Handling zu ermöglichen. Benutzt man den Sucher, so kann der LCD-Touchscreen als Touchpad benutzt werden, auf dem man mit dem Daumen das AF-Feld oder die Zone verändern kann; genauso so, wie man es bei einer DSLR über den Multi-Controller (Joystick) gewohnt ist. Zur umfangreichen manuellen Steuerung bietet die Kamera zahlreiche individuell konfigurierbare Bedienelemente, wozu auch ein per Daumen bedienbares Wahlrad zur Belichtungssteuerung zählt. Für noch mehr Vielseitigkeit lässt sich die EOS M5 auch per optionalem EF-EOS M Adapter mit mehr als 80 EF Objektiven verwenden – ohne Verlust bei Performance oder Qualität.

Verbinden und verbunden bleiben

Neben WLAN und NFC bietet die EOS M5 auch Bluetooth-Konnektivität¹. Damit wird eine konstante Verbindung zwischen Kamera und Mobilgerät aufgebaut. So können Aufnahmen auf das Mobilgerät übertragen und dort betrachtet werden, ohne dass man die Kamera dafür aus der Tasche nehmen muss – die WLAN-Verbindung wird automatisch aufgebaut. Mit einer solchen WLAN-Verbindung lässt sich das Mobilgerät auch ganz einfach als energiesparende Fernbedienung für die Kamera einsetzen – ideal für eine lange Aufnahmedauer oder Szenen, die eine schnelle Auslösung erfordern, wie etwa in der Tierwelt.

Perfekte Qualität in jeder Aufnahmesituation – EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM

Das EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM ist ein vielseitiges Objektiv mit 8,3fach optischem Zoom, dass sowohl die Möglichkeit für Weitwinkel- als auch für Teleaufnahmen bietet, ohne dass man das Objektiv dafür wechseln muss. Mit nur ca. 300 Gramm bietet das Objektiv eine enorme Leistung im kompakten Format und lässt sich daher gut mit sich tragen, um jederzeit aufnahmebereit zu sein. Der Vier-Stufen-Bildstabilisator ermöglicht selbst bei wenig Licht verwacklungsarme Aufnahmen aus der Hand – ideal für Stadtpanoramen bei Nacht oder das muntere Treiben auf einem Festival. Der Dynamic IS ermöglicht ruhige Aufnahmen aus der Bewegung heraus und ist perfekt auf die fünfachsige Bildstabilisierung der EOS M5 abgestimmt – so werden alle Clips gestochen scharf. Zusammen mit den übrigen Leistungsmerkmalen wie STM Motortechnologie für die nahezu geräuschlose Fokussierung und der Sieben-Lamellen-Irisblende präsentiert sich das EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM als zuverlässiger Allrounder.

EOS M5 – Hauptleistungsmerkmale:

Kompromisslose EOS Qualität im super-kompakten Gehäuse

Die Kraft, um jeden spontanen Moment festzuhalten

Perfekt für kreative Videoaufnahmen

Leistung und Flexibilität einer EOS

Die schönsten Bilder sofort mit der ganzen Welt teilen

EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM – Hauptleistungsmerkmale:

Vielseitiges und dabei leistungsstarkes Objektiv für jede Gelegenheit

Gestochen scharfe Fotos und ruhige Videos

Kontinuierliche, leise STM Scharfstellung bei der Videoaufzeichnung

Die ideale Ergänzung für eine Kamera der EOS M Serie

Tolle Porträtaufnahmen mit attraktiver Hintergrundunschärfe

EOS M5: 1.129* Euro

Verfügbar im Handel ab: November 2016

EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM: 499* Euro

Verfügbar im Handel ab: November 2016

Die umfangreichen technischen Daten reichen wir im Laufe der Woche nach.

(Redaktion photoscala)