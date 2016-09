Jetzt mit Display: Neues Canon EF 70-300mm 1:4-5,6 IS II USM

Neu von Canon kommt das Telezoom EF 70-300mm 1:4-5,6 IS II USM. Es ist mit einem Display ausgestattet, das den Fotografen mit diversen Informationen versorgt – etwa zur Tiefenschärfe oder der Wirksamkeit des Bildstabilisators. Im Dezember soll das Objektiv für rund 580 Euro auf den Markt kommen.

Canon begibt sich in die Fußstapfen von Zeiss: Ähnlich wie die Batis-Serie aus Oberkochen ist nun auch das neue EF 70-300mm 1:4-5,6 IS II USM mit einem Informations-Display ausgestattet. Es zeigt unter anderem, welche Brennweite eingestellt ist, wie groß die Tiefenschärfe bei den aktuellen Vorgaben ausfällt oder wie kräftig der Bildstabilisator arbeiten muss.

Das Display informiert über Parameter wie Tiefenschärfe (links) oder Wirksamkeit des IS (rechts)



Pressemitteilung der Canon Deutschland GmbH:

Flüsterleise, präzise und schnell: das Canon EF 70-300mm 1:4-5,6 IS II USM Objektiv mit Nano USM AF

Krefeld, 15. September 2016. Noch näher dran am Geschehen mit dem neuen EF 70-300mm 1:4-5,6 IS II USM von Canon. Der Nachfolger des beliebten EF 70-300mm 1:4-5,6 IS USM ist kompakt gebaut, bietet einen beeindruckenden Brennweitenbereich und ist geeignet für das Festhalten von weit entfernten Motiven. Mit aktueller Spitzentechnologie für Optik und Autofokus ist das Objektiv für anspruchsvolle Anwender eine ideale Ergänzung ihres EOS Systems. Das Hochleistungsobjektiv wurde für den Einsatz an Kameras mit APS-C oder Vollformat-Sensor entwickelt. Zusätzlich liefert das integrierte Display wichtige Objektivinformationen in Echtzeit. Das neue Objektiv ist voraussichtlich ab Dezember zum Preis von 579* Euro im Fachhandel erhältlich.

Hervorragende Bildqualität in jeder Situation

Basierend auf einer völlig neuen optischen Konstruktion verfügt das Objektiv über eine UD-Linse (Ultra-low Dispersion) für kontrastreiche und hochauflösende Aufnahmen mit geringen Verzeichnungen und chromatischen Aberrationen. Der optische Vier-Stufen-Bildstabilisator ermöglicht gestochen scharfe und ruhige Aufnahmen, was speziell beim Einsatz mit langer Brennweite aus freier Hand sowie in Verbindung mit einer längeren Belichtungszeit vorteilhaft ist. Das EF 70-300mm 1:4-5,6 IS II USM verfügt über die Nano USM Technologie, die erstmalig beim EF-S 18-135mm 1:3,5-5,6 IS USM vorgestellt wurde und eine schnelle, ruhige und präzise Fokussierung bietet. In Kombination mit dem vielseitigen Brennweitenbereich ermöglicht das Objektiv die Aufnahme wunderschöner Porträts und schneller Action sowohl bei Fotos als auch bei Videos. Der Nano USM macht das Objektiv zur Empfehlung für Cineasten. Der leise Motor stellt sicher, dass die Tonaufzeichnung frei von Störgeräuschen bleibt, wenn die Schärfe während der Aufzeichnung sanft von einem Punkt zum anderen wechselt.

Präzision bei der Fokussierung: Display für Objektivinformationen

Das EF 70-300mm1:4-5,6 IS II USM ist das erste Objektiv von Canon mit einem elektronischen Display für Objektivinformationen, welches dem Fotograf wichtige Details in Echtzeit vermittelt. Auf einen Blick sind über verschiedene Anzeige-Modi der Fokusabstand, eine Skala der bei verschiedenen Blendenwerten verfügbaren Schärfentiefe, Erschütterungen der Kamera und die Brennweite ablesbar. Mit diesen Informationen wird der Fotograf noch besser bei der Beurteilung seiner sicheren Kameraführung sowie bei Aufnahmen aus niedriger Position unterstützt. Beim Einsatz an EOS Kameras mit Sensoren im APS-C und APS-H-Format werden die auf das Vollformat bezogenen Brennweiten angezeigt. Mit seinem eleganten schwarzen Finish integriert sich das Objektiv nahtlos in die Designsprache der EOS Kameragehäuse, während das praktische 67-mm-Filtergewinde und der starre Fronttubus eine praktische Kompatibilität zu Filtern von anderen EF Objektiven von Canon bieten.

EF 70-300mm 1:4-5,6 IS II USM – Hauptleistungsmerkmale:

Näher ans Motiv für formatfüllende Aufnahmen

Leistungsstarke Fokussierung bei Fotos und Videos

Immer informiert über das integrierte Display für Objektivinformationen

Erstklassige Abbildungsqualität dank moderner optischer Konstruktion

Kompakt und mobil

EF 70-300mm 1:4-5,6 IS II USM

579* Euro

Verfügbar im Handel ab

Dezember 2016

Technische Daten – Canon EF 70-300mm 1:4-5,6 IS II USM

Angle of view (horzntl, vertl, diagnl) 29º - 6º 50', 19º 30' - 4º 35', 34º - 8º 15' Lens construction (elements/groups) 17/12 No. of diaphragm blades 9 Minimum aperture 32-45 Closest focussing distance (m) 1.2 Maximum magnification (x) 0.25 (at 300mm) Distance Information Yes Image stabilizer 4-stops AF actuator Nano USM PHYSICAL SPECIFICATIONS Dust/moisture resistance - Filter diameter (mm) 67 Max. diameter x length (mm) 80 x 145.5 Weight (g) 710 ACCESSORIES Lens cap E-67II Lens hood ET-74B Lens case/pouch LP1222 Rear cap Lens Dust Cap E Magnification with Extension Tube EF12 II 0.25-0.17 Magnification with Extension Tube EF25 II 0.47-0.38 Extender Compatiblity Not Compatible Other Accessories -

(Redaktion photoscala)